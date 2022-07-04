НАПК впервые исключило из кандидатов на санкции россиянина: он уволился с должности в госкомпании РФ и публично осудил режим
Для того, чтобы не попасть под международные санкции, определенные Национальным агентством по предотвращению коррупции Украины, кандидат должен публично осудить российский режим, уволиться со своей должности в государственных органах или компании или выполнить другое действие, предусмотренное для соответствующей категории.
Об этом пишет пресс-служба НАПК, информирует Цензор.НЕТ.
"Цель обеспечения таких увольнений и осуждений режима - ослабить способность России вести войну. Такой механизм определен группой Ермака-Макфола по санкциям в Дорожной карте индивидуальных санкций", - говорится в сообщении.
Отмечается, что 4 июля НАПК впервые исключило гражданина РФ из списка кандидатов на санкции.
"Человек, ранее идентифицированный НАПК как кандидат на санкции и опубликованный на веб-сайте "Война&санкции", обратился в НАПК с просьбой быть исключенным из списка. Из-за войны это лицо осудило путинский режим и уволилось с должности члена правления одной из крупнейших государственных компаний РФ.
Эта компания входит в топ-10 крупнейших по выручке в сфере энергетики. Она платит огромные суммы налогов в российский бюджет, чем фактически финансирует терроризм – убийства украинцев во время войны", - сообщают в НАПК.
Там указывают, что шанс не попасть под международные санкции есть у 16 тысяч кандидатов.
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"Он нікаму нє желал зла! Проста чєсна работал на свайо гасударства и свайу сємьйу!"
А може давайте не будемо випускати гаманці путлєра на волю, в пампаси? Хай сидять в радной говєні і жеруть скрепне лайно! Спочатку говноїди привели до влади кривавого тирана, а тепер хочуть спетлять від відповідальності??
И признав свои ошибки мальчик бросился под поезд...
Джерело:
1. публично засудила ?
2. в яких ЗМІ засудила ?
3. фамілія ?
4. чі Ермак знову якись химкіни кури видумав ??
"Ім'я особи не розголошується для забезпечення конфіденційності. Звертаючись до НАЗК щодо виключення зі списку кандидатів на санкції, ви можете бути впевненим, що дані про вас будуть у безпеці."
Тобто це захищена від прозорості схема вивода з-під санкцій... Чи що це?
Звичайно, таке гівно як єрмак, могло лише таку липу створити!
Для того щоб звільнитися від санкцій, потрібно день часу!
Нові пакети санкцій, обговорюють тижнями і не факт, що ця особа, якщо вона повернеться на свою посаду, попаде в новий санкційний список!
Резиденту Є в ОП не вистачає агентів?
Єдина офіційна державна організація України, яке веде інвентар "добрих" кацапів --- Генштаб ЗСУ.
Інвентар оновлюється щодня зранку.
Зі. Зрадник єрмак традиційно йде до *****.
А не лучше было бы без всех этих тупых ******** ничего не городить, а иметь агентов в лице таких людей.
Просто подписали бы бумагу, что будет сотрудничать.
А так с них толку меньше даже чем с козла молока
Хотя я надеюсь, что есть люди способные отказаться от выполнения предательских приказов руководства.
Иначе он сдаст всю страну, возможно частями и в разные руки, но сути это не меняет.
Хай пожинають плоди свого вялічія, а не з баблішком сунуть жить в Європи. Радная скрєпная говєнь ждьот! Діди випівалі! Нізабудім ніпрастім! Баяра мішка балалайка!
А від статків, зароблених при *****, відмовився?
https://www.pravda.com.ua/articles/2022/04/28/7342697/
НАЗК видасть світові директиву зняти з Росії всі санкції??
А может... А может тут публика другая?))