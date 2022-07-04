НАПК впервые исключило из кандидатов на санкции россиянина: он уволился с должности в госкомпании РФ и публично осудил режим

Для того, чтобы не попасть под международные санкции, определенные Национальным агентством по предотвращению коррупции Украины, кандидат должен публично осудить российский режим, уволиться со своей должности в государственных органах или компании или выполнить другое действие, предусмотренное для соответствующей категории.

Об этом пишет пресс-служба НАПК, информирует Цензор.НЕТ.

"Цель обеспечения таких увольнений и осуждений режима - ослабить способность России вести войну. Такой механизм определен группой Ермака-Макфола по санкциям в Дорожной карте индивидуальных санкций", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 4 июля НАПК впервые исключило гражданина РФ из списка кандидатов на санкции.

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"Человек, ранее идентифицированный НАПК как кандидат на санкции и опубликованный на веб-сайте "Война&санкции", обратился в НАПК с просьбой быть исключенным из списка. Из-за войны это лицо осудило путинский режим и уволилось с должности члена правления одной из крупнейших государственных компаний РФ.

Эта компания входит в топ-10 крупнейших по выручке в сфере энергетики. Она платит огромные суммы налогов в российский бюджет, чем фактически финансирует терроризм – убийства украинцев во время войны", - сообщают в НАПК.

Там указывают, что шанс не попасть под международные санкции есть у 16 ​​тысяч кандидатов.

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