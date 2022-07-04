РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4149 посетителей онлайн
Новости Санкции против России Война
7 028 60

НАПК впервые исключило из кандидатов на санкции россиянина: он уволился с должности в госкомпании РФ и публично осудил режим

санкции

Для того, чтобы не попасть под международные санкции, определенные Национальным агентством по предотвращению коррупции Украины, кандидат должен публично осудить российский режим, уволиться со своей должности в государственных органах или компании или выполнить другое действие, предусмотренное для соответствующей категории.

Об этом пишет пресс-служба НАПК, информирует Цензор.НЕТ.

"Цель обеспечения таких увольнений и осуждений режима - ослабить способность России вести войну. Такой механизм определен группой Ермака-Макфола по санкциям в Дорожной карте индивидуальных санкций", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 4 июля НАПК впервые исключило гражданина РФ из списка кандидатов на санкции.

Читайте: Активы Шария, Медведчука и Мураева можно конфисковать по ускоренной процедуре, - глава НАПК Новиков

"Человек, ранее идентифицированный НАПК как кандидат на санкции и опубликованный на веб-сайте "Война&санкции", обратился в НАПК с просьбой быть исключенным из списка. Из-за войны это лицо осудило путинский режим и уволилось с должности члена правления одной из крупнейших государственных компаний РФ.

Эта компания входит в топ-10 крупнейших по выручке в сфере энергетики. Она платит огромные суммы налогов в российский бюджет, чем фактически финансирует терроризм – убийства украинцев во время войны", - сообщают в НАПК.

Там указывают, что шанс не попасть под международные санкции есть у 16 ​​тысяч кандидатов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Цивилизованный мир должен забыть о "business-as-usual" с Россией, - Шмыгаль

санкции (11276) НАПК (1220)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+34
Что за бред? Ах да, Ермак...
показать весь комментарий
04.07.2022 17:06
+23
"Давайтє нє будєм абіжать хароших узкіх?"
"Он нікаму нє желал зла! Проста чєсна работал на свайо гасударства и свайу сємьйу!"

А може давайте не будемо випускати гаманці путлєра на волю, в пампаси? Хай сидять в радной говєні і жеруть скрепне лайно! Спочатку говноїди привели до влади кривавого тирана, а тепер хочуть спетлять від відповідальності??
показать весь комментарий
04.07.2022 17:07
+23
Зеля зараз усіх жидів-олігархів у Московії звільнить від міжнародних санкцій, як він це намагався зробити з рабіновичем.
показать весь комментарий
04.07.2022 17:07
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Назовієго імя сестра!
показать весь комментарий
04.07.2022 17:06 Ответить
Хуúло Дон Гундосовічь
показать весь комментарий
04.07.2022 17:37 Ответить
Что за бред? Ах да, Ермак...
показать весь комментарий
04.07.2022 17:06 Ответить
Єрмак - не брєд, а няня самого Зєлєнского!
показать весь комментарий
04.07.2022 17:37 Ответить
цікаве питання, хто там пипку та кому дає?
показать весь комментарий
04.07.2022 19:54 Ответить
макфол прибіжник ідеї перезапущення відносин з росією, єрмак теж нічого нового, тому такий і результат. Послабляють вони, тоді най ці "новонавернені " і всі грошики, що встигли натягати за довгі роки служби на рф, жертвують на ЗСУ, слабо?
показать весь комментарий
04.07.2022 17:45 Ответить
"Давайтє нє будєм абіжать хароших узкіх?"
"Он нікаму нє желал зла! Проста чєсна работал на свайо гасударства и свайу сємьйу!"

А може давайте не будемо випускати гаманці путлєра на волю, в пампаси? Хай сидять в радной говєні і жеруть скрепне лайно! Спочатку говноїди привели до влади кривавого тирана, а тепер хочуть спетлять від відповідальності??
показать весь комментарий
04.07.2022 17:07 Ответить
Зеля зараз усіх жидів-олігархів у Московії звільнить від міжнародних санкцій, як він це намагався зробити з рабіновичем.
показать весь комментарий
04.07.2022 17:07 Ответить
Абрамовічем.
показать весь комментарий
04.07.2022 20:36 Ответить
Згоден,цей кацап,найімовірніше, за походженням єврей.
показать весь комментарий
04.07.2022 20:57 Ответить
На зняття санкцій заслуговують лише дохлі кацапи.
показать весь комментарий
04.07.2022 17:07 Ответить
За бабки у нас можно сделать все.
показать весь комментарий
04.07.2022 17:10 Ответить
це у наших олігархів можна за бабкі зробити все, у нас ні, просто влада олігархам належить.
показать весь комментарий
04.07.2022 17:46 Ответить
На линейке пионера пропесочили на совесть.
И признав свои ошибки мальчик бросился под поезд...
показать весь комментарий
04.07.2022 19:26 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=Iy7-GGuxaiI а шо так можно было - типа, извините я больше не буду, осознал
показать весь комментарий
04.07.2022 17:08 Ответить
показать весь комментарий
04.07.2022 17:11 Ответить
показать весь комментарий
04.07.2022 17:09 Ответить
Ти ба, всі, як один - "козачки"!!! І всі заслані!!!
показать весь комментарий
04.07.2022 17:30 Ответить
Через війну ця особа засудила путінський режим та звільнилася з посади члена правління однієї з найбільших державних компаній РФ.

Джерело:

1. публично засудила ?

2. в яких ЗМІ засудила ?

3. фамілія ?

4. чі Ермак знову якись химкіни кури видумав ??
показать весь комментарий
04.07.2022 17:10 Ответить
Знайшов на сайті НАЗК:
"Ім'я особи не розголошується для забезпечення конфіденційності. Звертаючись до НАЗК щодо виключення зі списку кандидатів на санкції, ви можете бути впевненим, що дані про вас будуть у безпеці."

Тобто це захищена від прозорості схема вивода з-під санкцій... Чи що це?
показать весь комментарий
04.07.2022 17:41 Ответить
під таким соусом навіть з путіна можна всі санкції зняти щоб він на самміт приїхати зміг, а потім ображено губи дути, я туди не поїду бо там путіна пускають.
показать весь комментарий
04.07.2022 17:47 Ответить
Це не спосіб послабити парашу, це спосіб звільнитися від санкцій.
Звичайно, таке гівно як єрмак, могло лише таку липу створити!
Для того щоб звільнитися від санкцій, потрібно день часу!
Нові пакети санкцій, обговорюють тижнями і не факт, що ця особа, якщо вона повернеться на свою посаду, попаде в новий санкційний список!
показать весь комментарий
04.07.2022 17:10 Ответить
НАЗК-ох,я такая наівная і давєрчівая,мєня лєгко абмануть...
показать весь комментарий
04.07.2022 17:10 Ответить
Ну и «почем опиум для народа»?
Резиденту Є в ОП не вистачає агентів?
показать весь комментарий
04.07.2022 17:12 Ответить
Перестаньте гратись "хороших русских " що він зробив для того що б війна припинилась ?в них одне аби санкціі зняли ,а наші барани повелися.
показать весь комментарий
04.07.2022 17:13 Ответить
і самі баранисті барани в ОП, бо люди не ведуться.
показать весь комментарий
04.07.2022 17:48 Ответить
він зробив за 8 років все, щоб війна тривала 8 років. Але достатньо сказати "я асуждаю какой-то там рєжім" - і вже йому медаль героя України
показать весь комментарий
04.07.2022 18:43 Ответить
Що за дурня?! Прізвище де? Якщо він "публічно засудив", то чого боятись?
показать весь комментарий
04.07.2022 17:14 Ответить
Харошіх рускіх в природі не існує. Мабуть це бізнес партнери кварталу 95. І до бабки не ходи!
показать весь комментарий
04.07.2022 17:17 Ответить
неужто Абрамович.....или Фридман
показать весь комментарий
04.07.2022 17:20 Ответить
Какой-то неназванный, засекреченный кацап показал в кармане дулю в сторону России, закинул сколько сказали здешним пацанам - и вот он уже революционер и санкциям не подвержен.
показать весь комментарий
04.07.2022 17:23 Ответить
Какое у него звание в ФСБ?
показать весь комментарий
04.07.2022 17:23 Ответить
Єрмак,на відміну від українців, вірить у хороших руских!
показать весь комментарий
04.07.2022 17:26 Ответить
Хороший руzzкій --- мертвий руzzкій!
Єдина офіційна державна організація України, яке веде інвентар "добрих" кацапів --- Генштаб ЗСУ.

Інвентар оновлюється щодня зранку.

Зі. Зрадник єрмак традиційно йде до *****.
показать весь комментарий
04.07.2022 17:26 Ответить
ні, не пішов, далі гадить.
показать весь комментарий
04.07.2022 17:49 Ответить
тобто те що він до цього він сплачував податки які йшли на закупівлю зброї та зарплатню окупантам , а як діло дійшло до власної кишені він відразу став проти. алеж війна розпочалась не 24 лютого 2022 року, війна розпочалась 21 лютого 2014 року
показать весь комментарий
04.07.2022 17:30 Ответить
Более бездарного способа ослабить противника сложно придумать.
А не лучше было бы без всех этих тупых ******** ничего не городить, а иметь агентов в лице таких людей.
Просто подписали бы бумагу, что будет сотрудничать.
А так с них толку меньше даже чем с козла молока
показать весь комментарий
04.07.2022 17:32 Ответить
Так! Але все було навпаки! Такий папір свого часу підписав Зеля !
показать весь комментарий
04.07.2022 18:46 Ответить
Получается, что если сейчас абсолютно все структуры под Зеленским - это жопа.
Хотя я надеюсь, что есть люди способные отказаться от выполнения предательских приказов руководства.
Иначе он сдаст всю страну, возможно частями и в разные руки, но сути это не меняет.
показать весь комментарий
04.07.2022 19:44 Ответить
Витворяють що хочуть - боюсь що ми дуже довго ці "творіння" ЗЕбанди будемо відхаркувати з кров'ю!
показать весь комментарий
04.07.2022 17:35 Ответить
"Не такие русские" могут валить из Параши куда угодно. Главное, чтобы не в Украину.
показать весь комментарий
04.07.2022 17:35 Ответить
Нєнєнє.
Хай пожинають плоди свого вялічія, а не з баблішком сунуть жить в Європи. Радная скрєпная говєнь ждьот! Діди випівалі! Нізабудім ніпрастім! Баяра мішка балалайка!
показать весь комментарий
04.07.2022 18:44 Ответить
Так просто?

А від статків, зароблених при *****, відмовився?
показать весь комментарий
04.07.2022 17:38 Ответить
Наверное, это Волобуев
https://www.pravda.com.ua/articles/2022/04/28/7342697/
показать весь комментарий
04.07.2022 17:38 Ответить
Завтра путін вийде і з ухмилкою засудить свою "спецоперацію".
НАЗК видасть світові директиву зняти з Росії всі санкції??
показать весь комментарий
04.07.2022 17:38 Ответить
путіну Зеленський особисто вручить український паспорт і призначить радником Єрмака. А нам Скабєйчук на Г+Г пояснить, що не можна винити путіна в звірствах його режиму, адже він виявив сміливість піти проти системи.
показать весь комментарий
04.07.2022 18:42 Ответить
Так не спрацює! Треба спочатку накладати санкціі на всіх без винятку, а потім висувати умови для зняття!
показать весь комментарий
04.07.2022 17:38 Ответить
Пока ермак не будет болтаться с веревкой на шее на фонарном столбе, маланцы будут уходить от санкций!!! Оно уже пыталась экс-владельца челси вывести, да шум поднятый не дал этому подонку совершить этого.
показать весь комментарий
04.07.2022 17:46 Ответить
думка одна. Перці переписали всі активи в Україні на одного, проплатили Єрмаку "с ходу" і санкції зняли. ОПа впирається тільки по Ромчику,Міші і "Лужніковських". Призвіще не оголошують, бо гешефт зірветься.
показать весь комментарий
04.07.2022 17:48 Ответить
Напевне, хтось із Лужніковських.
показать весь комментарий
04.07.2022 17:50 Ответить
Может речь о бывшем ахтырчанине Волобуеве,а ныне москале. Тот вице президент газпрома был или что-то в этом роде. Так он уволился, публично осудил и сейчас воюет против свинособак. А вообще отток богатых, умных и влиятельных из россии это хорошо, пуйло останется с соратниками дегенератами аля медведка и журавлев в итоге, а это смертный приговор. Есть же там Люди, как Шевчук, Макаревич или те из росиян кто отдает свою жизнь за нашу свободу. Их мало но все же они есть.
показать весь комментарий
04.07.2022 17:56 Ответить
Беня вассал зеленского
показать весь комментарий
04.07.2022 18:13 Ответить
я правильно розумію, що будь-якому росіянину можна спочатку убити 100 тис українців, а потім просто "засудити режим" і за це він відразу стає головним кандидатом на українське громадянство?
показать весь комментарий
04.07.2022 18:40 Ответить
Агент ГРУ Дермак рятує кацапські активи за відкати? А що за особа, якщо вона зробила це публічно то де ім'я, фото, публічне звернення? Якась Дермаковська хня, тільки настрій псує.
показать весь комментарий
04.07.2022 18:48 Ответить
Если публично - то почему цензор ролик не выкладывает?

А может... А может тут публика другая?))
показать весь комментарий
04.07.2022 19:18 Ответить
Хотів би я подивитись на пику, яка прийняла таке рішення.
показать весь комментарий
04.07.2022 19:26 Ответить
невзоров 2 продовження буде
показать весь комментарий
04.07.2022 19:45 Ответить
мені цікаво, а чи привів Блазень хоч одну більш/менш розумну людину за собою в політику. Зе боти іноді тут ошиваються, нехай назвуть хоч одного не дебіла-крадія!
показать весь комментарий
04.07.2022 20:21 Ответить
Прикольно: «публічно засудила», та «ім'я не разголошується». Це як? Голосно крикнути у туалеті?
показать весь комментарий
05.07.2022 11:44 Ответить
 
 