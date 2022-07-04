В ВСУ нет нужды в принудительной мобилизации женщин, они могут спокойно пересекать границу, - Минобороны

В Минобороны объяснили, что женщин в Украине принудительно мобилизовать не планируют. Это очередной российский фейк.

Об этом в Facebook сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр, передает Цензор.НЕТ.

"В российском медиапространстве в очередной раз запустили фейк о мобилизации женщин в Украине. Этот фейк подхватили у нас. Да, это тема, которая даст много просмотров, но не надо на этом спекулировать во время войны", - говорится в сообщении.

Маляр напомнила, что с 24 февраля ни одна женщина принудительно в Украине не была мобилизована, как собственно, и до этого - с 2014 года.

Также, по состоянию на данный момент в ВСУ нет нужды в принудительной мобилизации женщин.

А никаких ограничений, связанных с мобилизацией, для пересечения границы в отношении женщин нет и по состоянию на сегодняшний день такие ограничения не планируются.

Также читайте: В Минобороны пока не рассматривают вопрос мобилизации женщин