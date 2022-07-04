В ВСУ нет нужды в принудительной мобилизации женщин, они могут спокойно пересекать границу, - Минобороны
В Минобороны объяснили, что женщин в Украине принудительно мобилизовать не планируют. Это очередной российский фейк.
Об этом в Facebook сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр, передает Цензор.НЕТ.
"В российском медиапространстве в очередной раз запустили фейк о мобилизации женщин в Украине. Этот фейк подхватили у нас. Да, это тема, которая даст много просмотров, но не надо на этом спекулировать во время войны", - говорится в сообщении.
Маляр напомнила, что с 24 февраля ни одна женщина принудительно в Украине не была мобилизована, как собственно, и до этого - с 2014 года.
Также, по состоянию на данный момент в ВСУ нет нужды в принудительной мобилизации женщин.
А никаких ограничений, связанных с мобилизацией, для пересечения границы в отношении женщин нет и по состоянию на сегодняшний день такие ограничения не планируются.
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Як пояснював не так давно якийсь військовий чиновник, примусової мобілізації чоловіків також немає. Є просто мобілізація.
Гра словами.
А пламєнні борці за "гендерну рівність" мають заткнутися, і нарешті зайнятись чимось більш корисним.
А ти в Молдову, х е р о й, як Боря Апрель через Дунай вигрібав
Чим далі від лінії фронту - тим жирніши п о ц р і й о т и. Вертайся, "справжній чоловіче".
А в ночі тебе гріти буде кошак? Тупе створіння.
Дуже нагадує - вперьод орли, а я за вамі(С).
Звичайно амазонки завжди були і будуть. Але серед жінок вони завжди були в меншості
Нема питання - люди можуть і самі все купити і амуніцію, і зброю. Але для чого нам прокладка непотрібна - держава та чиновники? Задумуєшся про анархію.
А то, коли захищати - державу - вона згадає про патріотизм та обов'язки . А як після війни - забезпечити тих самих ветеранів - митю забуває про свої обов'язки.
Ось містяни пишуть, напевне "злісні наклепники" , що "- мер гриньків отримав велику премію за високі показники мобілізації, причому постарався щоб його синочок мав бронь від мобілізації."
"пресування "мобілізаційної групи" кандидата на мобілізацію в п'ятницю на базарі, головний що пресував ще та скотина страшив що якщо "потенційний кандидат" не піде в воєнкомат добровільно, то зробить так щоб його відправили "в саме пекло".
Всі рівні, еге ж.