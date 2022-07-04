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План восстановления Украины уже оценивается в $750 млрд, важный источник – это конфискация средств агрессора, - Шмыгаль

шмигаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявляет, что план восстановления Украины уже оценивается в $750 млрд, важным источником является конфискация средств агрессора.

Как сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом Шмыгаль на Конференции по восстановлению Украины в Лугано в понедельник.

"Кто должен заплатить за план восстановления, который уже сейчас оценивается в $750 млрд. Мы считаем, что ключевым источником восстановления должны быть конфискованные активы России и российских олигархов", – сказал он.

Премьер поблагодарил страны, которые уже начали процесс конфискации, а также призвал других партнеров присоединиться к этому процессу.

Кроме того, среди источников обновления премьер назвал международные гранты, льготные кредиты международных финансовых институций, инвестиции частного сектора и внебюджетные взносы частных лиц и корпораций.

Также читайте: Экономике Украины требуется регулярная и мощная финансовая поддержка, - Шмыгаль

Также Шмыгаль подчеркнул, что одним из источников обновления страны станет бюджет Украины.

Согласно видению обновления Украины: "Сильная европейская страна – магнит для иностранных инвестиций", в перспективе 10 лет план предусматривает реализацию 850 проектов на общую сумму свыше $750 млрд.

Из них на 2023-2025 годы предусмотрена реализация 580 проектов с финансированием свыше $350 млрд, а на 2026-2032 год – 270 проектов с финансированием свыше $400 млрд.

Швейцария (612) Шмыгаль Денис (2680)


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Топ комментарии
+18
кінця війні не видно, ведмедя ще не вбили і навіть не покоцали, а ці вже шкуру ділять...
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04.07.2022 18:22
+17
Тут дом горит, а эти решают, где какие обои клеить..
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04.07.2022 18:26
+12
господи..зелені вже повні підрахуї..
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04.07.2022 18:17
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господи..зелені вже повні підрахуї..
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04.07.2022 18:17 Ответить
На 2й срок Зеля будет рвать ж похлеще Пети! Он тут дивиденды зарабатывает астрономические, а не хватало что какойто ушлёпок придёт вместо него и будет стричь урожай!
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04.07.2022 18:36 Ответить
Не будет у него второго срока.
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04.07.2022 19:27 Ответить
На жаль, все йде до того, що буде. Народ у нас необучаємий.
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04.07.2022 19:59 Ответить
Під час дії воєнного стану - ніякі, нікого, нікуди вибори не проводяться..так що строк може бути просто путіноїднобескінечним...
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04.07.2022 21:10 Ответить
ушлепок твой не придет а уйдет точнее - эту зеленую падлу выкинут нах что бы не позорил Украину больше никогда
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04.07.2022 22:03 Ответить
Шмыгаль это Шмыгаль👍 750 не предел☝ Заскриньте этот комент
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04.07.2022 18:41 Ответить
кінця війні не видно, ведмедя ще не вбили і навіть не покоцали, а ці вже шкуру ділять...
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04.07.2022 18:22 Ответить
Ведмедя вже покоцали. Ще правда не кастрували, ампутації не провели, але все в процесі.

Ви просто уважно дивіться на темпи які зараз показує вс рф та на заяви партнерів.
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04.07.2022 21:55 Ответить
Тут дом горит, а эти решают, где какие обои клеить..
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04.07.2022 18:26 Ответить
Дизаин это важно
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04.07.2022 19:18 Ответить
Домінуючий колір-Zелений
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04.07.2022 20:00 Ответить
пропонуєте почати фарбувати асфальт??
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04.07.2022 21:11 Ответить
ху-еный а не зеленый
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04.07.2022 22:04 Ответить
Это же сколько у нас миллионеров появится! Как минимум 30%, а это больше 200 млрд. украдут! Кому война, а кому бабло....
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04.07.2022 18:31 Ответить
Якщо він договорняк з Московією підпише, тоще вимушені будем контрібуції Росії платити.
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04.07.2022 18:39 Ответить
ты и такие кацапы как ты будут платить а зеленого предателя посадят за нарушение Законов Украины
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04.07.2022 22:07 Ответить
ця зелена кодла планує сідіти на нашій шії до 2032 року??? Зелені мрійники
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04.07.2022 18:44 Ответить
кацапи захопили луганську обл а ці гниди ху"нею займаються, продовжують асфальт класти покидьки
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04.07.2022 18:44 Ответить
Конфисковать все. Это еще суды над преступлениями против украинцев не прошли - там рашисты миллиардов 50 будут выплачивать. А если брать во внимание предидущих 8 лет войны за что ответственна Россия то триллион на полку и свободны.
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04.07.2022 18:59 Ответить
Беня на низькому старті
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04.07.2022 19:12 Ответить
Она его доканает
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04.07.2022 19:19 Ответить
Об 1 триллиона долларов я говорил тут еще пару недель назад и без всяких Ыеспердов...
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04.07.2022 19:12 Ответить
Херсонская, Донецкая, Луганская, Запорожская области входят в эти подсчёты? Или как Крым вынесены за скобки?
Или вы думает что Путин на этом остановится? Через пару лет ждите Одесскую, Харьковскую под оккупацией.
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04.07.2022 19:14 Ответить
Все включно👍Как в отелях Египта и турции
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04.07.2022 19:20 Ответить
Звичайно, що включено. Просити будуть по максимуму. А скільки дадуть, то вже як повезе. Все вже поділено в зеленої шобли наперед. По областям, районам, галузям і тд... Всі на низькому старті. Але буде прикол, якщо гроші дадуть не їм, а в спеціальний фонд. І смотрящою Гонтареву.
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04.07.2022 20:05 Ответить
ты долпайоп ватный
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04.07.2022 22:09 Ответить
Ключовим джерелом відновлення України мають бути, всі доходи від видобутку копалин це нафта, газ, золото та інше на території Росії, направити в створений «Мировий чи Європейський фонд наслідків нанесення однієї держави агресора шкоди іншій державі» (як при нанесенні збитків при судових громадянських справах), для подальшого використання цих коштів в компенсації шкоди, завданої будь якою країною агресором - Росія, іншій - Україні.
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04.07.2022 19:30 Ответить
І наших керманичей відсторонити від управлння фондами...
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04.07.2022 21:17 Ответить
Для відновлення Неньки основний агресор - привладні крадії. До бабки рушати не треба!
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04.07.2022 19:32 Ответить
Самі не крадіть, а щодо того що ти сказав, то час покаже.
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04.07.2022 19:43 Ответить
а рученьки так і чешуться на фото - гранату вам без чеки , а не бабло пиляти будівельники оманські !!!
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04.07.2022 19:44 Ответить
750 лярдов? Ага, щас. Сколько Беня КАЛомойский прокукарекает, столько и будет. Он пока всех родаков переписывает и решает, кому сколько достанется.
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04.07.2022 20:00 Ответить
ты беса гонишь твоему бене никто ничего не даст - разве что судья американский большой срок
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04.07.2022 22:11 Ответить
Аби тільки та конфіскація не залягла в карманах оцих експердів
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04.07.2022 20:01 Ответить
Якщо представники наших західних партнерів не будуть відбирати нам суддів та прокурорів то більшість грошей буде розкрадено владою
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04.07.2022 20:33 Ответить
Ну що, ставки у пуйла ростуть... Тепер він б'ється не тільки за всю Україну, а ще й за трільончик свого бабла, яке він все життя скирдував... Тому бійня буде страшна і кривава - до повного знищення однієї зі сторон.
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04.07.2022 21:47 Ответить
До 750 млрд. треба додати кошти заморальні збитки кожному українцю як мінімум по 10000 $, а то і більше.
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04.07.2022 22:49 Ответить
 
 