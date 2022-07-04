План восстановления Украины уже оценивается в $750 млрд, важный источник – это конфискация средств агрессора, - Шмыгаль
Премьер-министр Денис Шмыгаль заявляет, что план восстановления Украины уже оценивается в $750 млрд, важным источником является конфискация средств агрессора.
Как сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом Шмыгаль на Конференции по восстановлению Украины в Лугано в понедельник.
"Кто должен заплатить за план восстановления, который уже сейчас оценивается в $750 млрд. Мы считаем, что ключевым источником восстановления должны быть конфискованные активы России и российских олигархов", – сказал он.
Премьер поблагодарил страны, которые уже начали процесс конфискации, а также призвал других партнеров присоединиться к этому процессу.
Кроме того, среди источников обновления премьер назвал международные гранты, льготные кредиты международных финансовых институций, инвестиции частного сектора и внебюджетные взносы частных лиц и корпораций.
Также Шмыгаль подчеркнул, что одним из источников обновления страны станет бюджет Украины.
Согласно видению обновления Украины: "Сильная европейская страна – магнит для иностранных инвестиций", в перспективе 10 лет план предусматривает реализацию 850 проектов на общую сумму свыше $750 млрд.
Из них на 2023-2025 годы предусмотрена реализация 580 проектов с финансированием свыше $350 млрд, а на 2026-2032 год – 270 проектов с финансированием свыше $400 млрд.
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