Украина представила в Лугано план строительства 30 ГВт "зеленой" энергетики до 2032 года

План послевоенного восстановления и развития Украины предусматривает строительство более 30 ГВт мощностей "зеленой" энергетики, которая в том числе будет использована для производства "зеленого" водорода.

Об этом свидетельствует информация на официальном сайте проекта, передает Цензор.НЕТ.

В общей сложности инвестиции в энергетическую независимость и "зеленый" курс оценены в 130 млрд долларов.

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Помимо строительства 30 ГВт мощностей возобновляемой энергетики, планируется строительство 3,5 ГВт гидроэлектростанций, 15 ГВт электролизных мощностей для производства "зеленого" водорода.

Возобновления коммерческой торговли электроэнергией со странами ЕС с поэтапным расширением мощностей экспорта до 7 ГВт.

В плане предусмотрены также инвестиции в умные сети (Smart Grids) для повышения эффективности передачи и распределения энергии.

План восстановления Украины рассчитан на 10 лет – до 2032 года.

Напомним, ранее в Украине презентовали план 30 ГВт до 2030 года, предусматривавший увеличение мощностей "зеленой" энергетики до 30 ГВт 2030 года.