Украина представила в Лугано план строительства 30 ГВт "зеленой" энергетики до 2032 года
План послевоенного восстановления и развития Украины предусматривает строительство более 30 ГВт мощностей "зеленой" энергетики, которая в том числе будет использована для производства "зеленого" водорода.
Об этом свидетельствует информация на официальном сайте проекта, передает Цензор.НЕТ.
В общей сложности инвестиции в энергетическую независимость и "зеленый" курс оценены в 130 млрд долларов.
Помимо строительства 30 ГВт мощностей возобновляемой энергетики, планируется строительство 3,5 ГВт гидроэлектростанций, 15 ГВт электролизных мощностей для производства "зеленого" водорода.
Возобновления коммерческой торговли электроэнергией со странами ЕС с поэтапным расширением мощностей экспорта до 7 ГВт.
В плане предусмотрены также инвестиции в умные сети (Smart Grids) для повышения эффективности передачи и распределения энергии.
План восстановления Украины рассчитан на 10 лет – до 2032 года.
Напомним, ранее в Украине презентовали план 30 ГВт до 2030 года, предусматривавший увеличение мощностей "зеленой" энергетики до 30 ГВт 2030 года.
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В Чернигове будет что "пилить" и ОПУ заинтересован ( в лице т.Тимошенко).
Кста , а почему ассоциация мэров во главе с Кличко как в тряпочку , не гу гу?
И по теме - сначала "зелень" грохнула СЭС по Украине , не выплачивая "зелёный тариф" инвесторам , а что поменялось вдруг?
Расчистили поле под "своих"?
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https://www.facebook.com/andriy.sadovyi 5 год · https://www.facebook.com/pages/Lugano-Switzerland/106534719384213?__cft__[0]=AZVvHys_AWHYMqv0kEW5G9VWyKlIerD8O1-SSmLuOCGyxS-J0NyOHFICTULUVU621_SB5-M8JR5hVjDTRAdXnaWHmOKayJylesx5SqqOIrCIHNgKlFt9f3_bNATodLFz7raL00rEKdOlyTL0lDKK4-ONLnqOj6zMaw22Mh3bnywDFw&__tn__=%2CP-R Lugano, Швейцарія ·
Сьогодні-завтра у складі української делегації на чолі з Прем'єр-міністром працюємо на міжнародній донорській конференції в Лугано, Швейцарія.
Це масштабний захід, на якому ми представимо план відновлення України.
Велике відновлення потребує значних інвестицій, тому сьогодні ми тут, говоримо про нові партнерства і нову ефективну взаємодію між країнами та містами.
А джерело - це другорядне. Якщо не *******, то гроші знайдуться.
АЭС есть.
Дармовая энергия и уже построенно всё и работает, вложений почти не требует. Лампочки светят одинаково. А под СЭС надо ещё земли выделить тысячи гектаров.
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Вкрала щось зелена гніда, сразу палець відрубали. У нас би всі депутати були без кінцівок, але депутатство не полишили!)