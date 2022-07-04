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Новости Война
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Украина представила в Лугано план строительства 30 ГВт "зеленой" энергетики до 2032 года

енергетика

План послевоенного восстановления и развития Украины предусматривает строительство более 30 ГВт мощностей "зеленой" энергетики, которая в том числе будет использована для производства "зеленого" водорода.

Об этом свидетельствует информация на официальном сайте проекта, передает Цензор.НЕТ.

В общей сложности инвестиции в энергетическую независимость и "зеленый" курс оценены в 130 млрд долларов.

Читайте: Возобновляемая энергетика может лечь в основу послевоенного восстановления Украины, - глава ДТЭК Тимченко

Помимо строительства 30 ГВт мощностей возобновляемой энергетики, планируется строительство 3,5 ГВт гидроэлектростанций, 15 ГВт электролизных мощностей для производства "зеленого" водорода.

Возобновления коммерческой торговли электроэнергией со странами ЕС с поэтапным расширением мощностей экспорта до 7 ГВт.

В плане предусмотрены также инвестиции в умные сети (Smart Grids) для повышения эффективности передачи и распределения энергии.

План восстановления Украины рассчитан на 10 лет – до 2032 года.

Напомним, ранее в Украине презентовали план 30 ГВт до 2030 года, предусматривавший увеличение мощностей "зеленой" энергетики до 30 ГВт 2030 года.

энергетика (2554) альтернативная энергетика (123) восстановление (210)


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Топ комментарии
+17
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04.07.2022 18:22
+15
АЕС також віднесли до зеленої енергетики і це найкраще.І нічого ефективнішого не придумали.АЕС це енергетична незалежність.
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04.07.2022 18:27
+7
"Ві ніпанімаєтє, єто другоє!"
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04.07.2022 18:32
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04.07.2022 18:22 Ответить
Чернігів видно найменше постраждав...
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04.07.2022 18:24 Ответить
"Ві ніпанімаєтє, єто другоє!"
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04.07.2022 18:32 Ответить
И Кличко на саммит НАТО !
В Чернигове будет что "пилить" и ОПУ заинтересован ( в лице т.Тимошенко).
Кста , а почему ассоциация мэров во главе с Кличко как в тряпочку , не гу гу?
И по теме - сначала "зелень" грохнула СЭС по Украине , не выплачивая "зелёный тариф" инвесторам , а что поменялось вдруг?
Расчистили поле под "своих"?
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04.07.2022 18:33 Ответить
та ні ті хто поїхали доляху откату вже узгодили з зеленим
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04.07.2022 18:41 Ответить
АЕС також віднесли до зеленої енергетики і це найкраще.І нічого ефективнішого не придумали.АЕС це енергетична незалежність.
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04.07.2022 18:27 Ответить
Ефективніше буде термоядерна енергетика, але до цього ще років 20 (оптимістичний прогноз).
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04.07.2022 18:42 Ответить
це для Бені чи Ахметки....
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04.07.2022 18:30 Ответить
Спочатку зелені посадили на сраку зелену енергетику, прокинули інвесторів на зелений тариф, а тепер хочуть, щоб хтось знову інвестував у цю галузь?
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04.07.2022 18:31 Ответить
тобі потрібна та зелена енергетика в тридорога?
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04.07.2022 18:42 Ответить
Дуже цікаво почитати коментарі розумників, які тут розпинались, що Атрошенка правильно не випускають з України, бо мерам не_на_часі їздити по закордонах під час війни.



https://www.facebook.com/andriy.sadovyi?__cft__[0]=AZVvHys_AWHYMqv0kEW5G9VWyKlIerD8O1-SSmLuOCGyxS-J0NyOHFICTULUVU621_SB5-M8JR5hVjDTRAdXnaWHmOKayJylesx5SqqOIrCIHNgKlFt9f3_bNATodLFz7raL00rEKdOlyTL0lDKK4-ONLnqOj6zMaw22Mh3bnywDFw&__tn__=-]C%2CP-R Андрій Садовий зараз тут: https://www.facebook.com/Lugano-Swirzerland-168868849862155/?__cft__[0]=AZVvHys_AWHYMqv0kEW5G9VWyKlIerD8O1-SSmLuOCGyxS-J0NyOHFICTULUVU621_SB5-M8JR5hVjDTRAdXnaWHmOKayJylesx5SqqOIrCIHNgKlFt9f3_bNATodLFz7raL00rEKdOlyTL0lDKK4-ONLnqOj6zMaw22Mh3bnywDFw&__tn__=kC%2CP-R Lugano Swirzerland .

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Сьогодні-завтра у складі української делегації на чолі з Прем'єр-міністром працюємо на міжнародній донорській конференції в Лугано, Швейцарія.

Це масштабний захід, на якому ми представимо план відновлення України.

Велике відновлення потребує значних інвестицій, тому сьогодні ми тут, говоримо про нові партнерства і нову ефективну взаємодію між країнами та містами.
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04.07.2022 18:33 Ответить
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04.07.2022 18:36 Ответить
От вам і план по розпилу бабла, якщо доїти то на всю катушку, вони владу не віддадуть.
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04.07.2022 18:35 Ответить
Ідіотизм для лохотрону! Яка "зеленергетика" у такі важкі часи? Вона вимагає величезних капілаловкладень, дуже малоефективна і в наших умовах ніколи не окупиться. Це десь на далеку світлу перспективу. Треба відновлювати енергоблоки АЕС та знаходити джерела постачання вугілля та газу.
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04.07.2022 18:37 Ответить
Якось дрібнувато для ЗЕленої енергетики! Мільярд ГВт, ніяк не менше! А якщо ще до енергоблоків приєднати велосипедні педалі і заставити їх крутити ЗЕслуг та їх прислужників, а ще залучити найвеличнішого, то може вдасться й цілий трильйон!
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04.07.2022 18:37 Ответить
Треба віддати керування по відновленню України тобто грошима у руки Европейських партнерів з таких держав як Данія, Фінлядндія, Норвегія, Швеція - тобто там де рівень коррупції найнижчий, бо якщо до корита дорвется не дай бог наша влада із Шольцами-Макронами - кранти країні, понабудують бараків - хрущовок та вкрадуть відсотків 90
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04.07.2022 18:44 Ответить
Нєєє, тільки не Швеція - шведи не вміють, в них самих з житлом *******. Живу в одному з таких шедеврів
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04.07.2022 19:01 Ответить
А планів по виробництву ЗЕленого газу немає? Якщо до газової труби під'єднати слуг стефанчука, вірасюка та юзика, то всю Європу можна забезпечити газом на весь час їх експлуатації!
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04.07.2022 18:49 Ответить
Важливо ЗЕлених підарів тримати подалі від грошей.

А джерело - це другорядне. Якщо не *******, то гроші знайдуться.
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04.07.2022 18:59 Ответить
Да данний час всі ці плани не більше ніж балачки. Про яке відновлення може йти мова якщо поки що взагалі не зрозумілий подальший перебіг справ з війною. Поки що орки Україну руйнують кожного дня безупину.
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04.07.2022 19:00 Ответить
Ага. Прям в Мариуполе и стройте
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04.07.2022 19:12 Ответить
👽 zelemoyskie косят зелень в долларах и ЕвраХх...но бвают и фунты стерлингов от Бориса Джонсона...Бенямойские Кучмисты..зна до делать...👷
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04.07.2022 19:19 Ответить
Хто не дурний, вже організовує собі "зелену енергетику" у вигляді буржуйки. Беня казав люта зима буде.
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04.07.2022 19:31 Ответить
а бєня не спить слуга народу 3 на підході
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04.07.2022 19:42 Ответить
Нахрен надо ваше СЭС.
АЭС есть.
Дармовая энергия и уже построенно всё и работает, вложений почти не требует. Лампочки светят одинаково. А под СЭС надо ещё земли выделить тысячи гектаров.
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04.07.2022 19:46 Ответить
Ми наче експортуємо електроенергію. Наскільки я розумію тариф на закупку зеленої енергії так і планують залишити найбільшим у Європі.
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04.07.2022 20:13 Ответить
Допомога Євросоюзу на відновлення України після війни може перевищити 500 млрд євро.

Більше фінансових новин з України на https://t.me/FinanceCats
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04.07.2022 20:35 Ответить
Нам терміново потрібен суддя Дред!

Вкрала щось зелена гніда, сразу палець відрубали. У нас би всі депутати були без кінцівок, але депутатство не полишили!)
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04.07.2022 20:43 Ответить
"Фантазьори"
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04.07.2022 20:57 Ответить
Андрій Садовий відвертий холуй і утриманець Фрідмана. Це закінчене паразитичне падло - ганьба України.
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04.07.2022 21:29 Ответить
Все-таки намагаються "протягнути" проєкт будівництва гес, який був неодноразово "зарублений" при всіляких попередниках за його шкоду річкам і довкіллю. Причому користі від цього будівництва - 0, чисте пиляння грошей. Дніпро загубили, тепер Дністеру кінець буде.
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04.07.2022 22:03 Ответить
Зелена енергетика, це пречудово. Поки на неї не сядуть зелені. Тоді на місці вітряків тільки зелена травичка проросте.
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05.07.2022 00:42 Ответить
 
 