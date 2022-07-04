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Франция пока не будет депортировать иностранных студентов, выехавших из Украины из-за войны

франція

Правительство Франции решило ввести до сентября мораторий на высылку студентов-иностранцев, выехавших в это государство из Украины после начала там Россией полномасштабных боевых действий.

Об этом агентству AFP в понедельник сообщил представитель французского правительства, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Как ранее сообщал глава межминистерской кризисной группы по принятию украинцев Жозеф Зиме, на иностранных студентов временно не будет распространяться "обязательство покинуть территорию".

"Будет осуществлено новое, углубленное изучение их ситуации с упором на их обучение и ресурсы. Мы будем применять к ним те же критерии, что и к студентам, которые подаются на визу во Францию", - добавил Зиме.

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По оценкам французских властей, после оценки ситуации во Франции могут остаться не более 200 иностранных студентов из Украины.

В настоящее время во Франции находятся около 3500 иностранцев (не все из них являются студентами), которые выехали из Украины после начала активной фазы войны и пользуются режимом временной защиты ЕС. Он предполагает, что иностранцы должны вернуться в свою родную страну, если это возможно сделать безопасным способом.

Правозащитники критикуют такой подход, поскольку считают его дискриминационным по отношению к неукраинцам, которые до 24 февраля проживали в Украине.

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Автор: 

беженцы (1639) иностранец (490) Франция (3500) студенты (665)


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Топ комментарии
+3
Краще би мораторій на дзвінки валодькє зробили, ніж на студентів...
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04.07.2022 18:38
+1
Жозеф Зіме, - син ідишського співака Бена Зіме.
Одружений з франко-сенегалкою Маме Раматулайє Яде.

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04.07.2022 19:11
+1
вы тупые? все украинцы автоматом идут как беженцы - если правильно оформили документы
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04.07.2022 22:32
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Краще би мораторій на дзвінки валодькє зробили, ніж на студентів...
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04.07.2022 18:38 Ответить
Поступив в украинский университет, некоторые закончат французский. Апгрейд, однако. Человек предполагает, а бог располагает.
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04.07.2022 18:53 Ответить
получат вид на жительство в ЕС - а это более ценно
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04.07.2022 22:27 Ответить
Жозеф Зіме, - син ідишського співака Бена Зіме.
Одружений з франко-сенегалкою Маме Раматулайє Яде.

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04.07.2022 19:11 Ответить
Правозахисники критикують такий підхід, оскільки вважають його дискримінаційним щодо неукраїнців, які до 24 лютого проживали в Україні. Джерело: Так на батьківщину тих "неукраїнців"-студентів-і нестудентів теж рашка напала?
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04.07.2022 19:12 Ответить
Ні вони просто скористалися ситуацією і тепер в Європі, хоча мали б транзитом вже у свої країни відчалити, але ж такий шанс легалізуватися випадає один раз в житті, заробітчани з Польші, Німеччини та Чехії, які зараз легалізувалися на крові українців в Штатах, Канадах та Велокобританіях не дадуть збрехати.
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04.07.2022 19:31 Ответить
Незнаю хто ті "Нестуденти" і шо вони в Україні робили але от студенти-іноземці в Україні платять великі гроші за навчання і взагалі люди дуже небідні. Нашо їм цікаво шось використовувати якшо платити з навчання вони можуть і в країнах європи?
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04.07.2022 19:37 Ответить
никак они не смогут платить - если родители не раскошелятся
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04.07.2022 22:33 Ответить
ты гандон ватный а заробитчане что не украинцы? а что они мало миллиардов долларов каждый год в Украину переводили?
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04.07.2022 22:31 Ответить
Це і українских студентів стосується?
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04.07.2022 19:29 Ответить
вы тупые? все украинцы автоматом идут как беженцы - если правильно оформили документы
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04.07.2022 22:32 Ответить
 
 