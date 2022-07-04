Франция пока не будет депортировать иностранных студентов, выехавших из Украины из-за войны

Правительство Франции решило ввести до сентября мораторий на высылку студентов-иностранцев, выехавших в это государство из Украины после начала там Россией полномасштабных боевых действий.

Об этом агентству AFP в понедельник сообщил представитель французского правительства, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Как ранее сообщал глава межминистерской кризисной группы по принятию украинцев Жозеф Зиме, на иностранных студентов временно не будет распространяться "обязательство покинуть территорию".

"Будет осуществлено новое, углубленное изучение их ситуации с упором на их обучение и ресурсы. Мы будем применять к ним те же критерии, что и к студентам, которые подаются на визу во Францию", - добавил Зиме.

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По оценкам французских властей, после оценки ситуации во Франции могут остаться не более 200 иностранных студентов из Украины.

В настоящее время во Франции находятся около 3500 иностранцев (не все из них являются студентами), которые выехали из Украины после начала активной фазы войны и пользуются режимом временной защиты ЕС. Он предполагает, что иностранцы должны вернуться в свою родную страну, если это возможно сделать безопасным способом.

Правозащитники критикуют такой подход, поскольку считают его дискриминационным по отношению к неукраинцам, которые до 24 февраля проживали в Украине.

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