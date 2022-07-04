Войска РФ пытаются каждый день совершать прорыв в сторону Барвенкового и Славянска, - мэр Бало

Враг каждый день пытается прорвать оборону города Барвенково на Харьковщине, что имеет стратегическое значение для продвижения на Славянск.

Об этом сообщил городской голова Барвенкового Александр Бало, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Ситуация остается напряженной. Враг пытается каждый день совершать прорыв в сторону нашей громады и Славянска. И низкий поклон нашим Вооруженным силам, которые удерживают его. Барвенковская громада постоянно подвергается российским обстрелам. Большинство жителей города уехали, прислушиваясь к призывам властей. Находиться на территории громады, в городе на сегодняшний день опасно", - подчеркнул Бало.

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