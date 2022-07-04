Разговор оккупанта с подругой: "Страдает сейчас это США вонючее. У них там вообще - голод, холод", - перехват ГУР. АУДИО

В очередном перехвате ГУР российский оккупант обсуждает с подругой продажу информации о подразделениях ВС РФ и ситуации в США.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Оккупант рассказывает девушке о нахождении под постоянными обстрелами – за 21 день ни разу не было, чтобы в их квадрат "не прилетало".

Девушка же рассказывает ему о предательстве – якобы информацию о месторасположении определенных подразделений ВС РФ передают иностранным разведчикам:

"31 бригаду сдали. Не всю, а какую-то роту. 76 человек привезли недавно. Сдал все же. Полковник Матьковский. Я потом общалась с ФСБешником самарским, мой знакомый. Он говорит, да. Все это правда. У него на счету 17 миллионов нашли.

Страдает сейчас это США вонюче. У них там вообще – голод, холод".

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