Разговор оккупанта с подругой: "Страдает сейчас это США вонючее. У них там вообще - голод, холод", - перехват ГУР. АУДИО
В очередном перехвате ГУР российский оккупант обсуждает с подругой продажу информации о подразделениях ВС РФ и ситуации в США.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Главного управления разведки Министерства обороны Украины.
Оккупант рассказывает девушке о нахождении под постоянными обстрелами – за 21 день ни разу не было, чтобы в их квадрат "не прилетало".
Девушка же рассказывает ему о предательстве – якобы информацию о месторасположении определенных подразделений ВС РФ передают иностранным разведчикам:
"31 бригаду сдали. Не всю, а какую-то роту. 76 человек привезли недавно. Сдал все же. Полковник Матьковский. Я потом общалась с ФСБешником самарским, мой знакомый. Он говорит, да. Все это правда. У него на счету 17 миллионов нашли.
Страдает сейчас это США вонюче. У них там вообще – голод, холод".
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Денег нету ни шиша, кто виновен? - США!
Если вдруг упал Протон, то виновен - Вашингтон.
Нет в стране духовных скреп! И виновен в том Госдеп!
Если Путин строит дачи,
Если в Думе психи скачут,
А министр обороны платит бабам миллионы,
Если падают зарплаты,
Виноваты в этом Штаты - от Техаса и до Юты,
А совсем-совсем не Путин!
Що їх слухати?
То баканов то буданов...
Займаються фігнею
Вова-мой герой,он мочит всех в сортире.Всю Россию мочит.
Теперь мечтаю об опалубке.
Все просто. Робимо паркан з будь-чого, але скрізь пишемо "водки нет!", "сахара нет", "точно нЕт!", "и не будет".