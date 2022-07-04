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23 июля в Киеве состоится Второй саммит первых леди и джентльменов, - Зеленская

литва,зеленська,біжеці

Супруга президента Владимира Зеленского Елена заявила, что какие-либо дискуссии по восстановлению страны не имеют смысла, если они не ставят в основу восстановление людей.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Это не только о строительстве. Дома без людей – ничто", - подчеркнула она, выступая в понедельник из-за видеосвязи на конференции по восстановлению Украины в Лугано.

Она анонсировала проведение 23 июля Второго саммита первых леди и джентльменов.

"Центральной фигурой саммита станет человек, человеческий капитал. Думаю, этот разговор будет полезен всему миру, поскольку война в Украине повлияла на людей не только в моей стране", - сказала она.

Читайте: Мир не должен привыкать к войне России против Украины, иначе она не закончится никогда, - Зеленская

Она напомнила, что "одним из приоритетов моей работы была безбарьерность. Сегодня это еще важнее. Война каждый день калечит десятки взрослых и маленьких".

Зеленская отметила также важность оказания психологической помощи пострадавшим: "Еще один аспект - психологический. Тревожность и сверхтревожность испытывают 60% украинцев. По моей инициативе государство запустило Национальную программу психологического здоровья и психосоциальной поддержки, чтобы системно преодолеть последствия войны".

Она также отметила Израиль как страну, являющуюся лучшим примером того, как жить и работать в условиях постоянных угроз.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Саммит в Мадриде – это, вероятно, последняя возможность остановить Россию, - президент Литвы Науседа

саммит (1170) Елена Зеленская (222)


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Топ комментарии
+42
Є великі сумніви, щодо "джентельменства" вашого чоловіка.
Як по мені, він просто жлоб, що вкрав генеральські чоботи.
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04.07.2022 19:25
+41
нема з курви жодної леді
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04.07.2022 19:20
+36
скумбрию по 8-мь...
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04.07.2022 19:28
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Триндець.
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04.07.2022 19:20 Ответить
Триндець, триндець. Саміт джентльменів.
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04.07.2022 20:00 Ответить
Черчиль в гробу перевернувся. Йому не до самітів було. Англія не окупована була.
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04.07.2022 20:03 Ответить
это какой-то...позор
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04.07.2022 20:07 Ответить
Скумбрію будуть подавать ?
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04.07.2022 21:05 Ответить
нема з курви жодної леді
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04.07.2022 19:20 Ответить
Про що можна говорити,якщо ще не перемогли москалів!
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04.07.2022 19:25 Ответить
О,вот это нужное дело,бл...ть
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04.07.2022 19:23 Ответить
богемная тусовка ....

булочки уже предлагала есть голодающим?
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04.07.2022 19:23 Ответить
скумбрию по 8-мь...
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04.07.2022 19:28 Ответить
Не булочки а пирожные...
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05.07.2022 01:38 Ответить
В оригинале - brioche, это действительно булочка, а не пирожное
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05.07.2022 08:04 Ответить
Є великі сумніви, щодо "джентельменства" вашого чоловіка.
Як по мені, він просто жлоб, що вкрав генеральські чоботи.
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04.07.2022 19:25 Ответить
Если зеленская "леди" . То как известно - кому и кобыла невеста.
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04.07.2022 19:32 Ответить
З-з-з ... Я правильно понял предложение Елены Зе?
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04.07.2022 19:32 Ответить
все леди и джентельмены во власти, ту т и без саммита понятно....
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04.07.2022 19:33 Ответить
Скумбрію їсти?
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04.07.2022 19:33 Ответить
...Якби Олена Зеленська із самого початку війни впряглася у чорнову роботу з евакуації, якби вона гасала 24/7 по закордонним гуманітарним місіям, якби її голос було чутно у зарубіжних ЗМІ, якби, насамкінець, її бачили то в соборі св.Петра, то в храмі св. Георгія, то в Хасідут Белз, або принаймні у Михайлівському Золотоверхому та соборі Воскресіння Христового, це могло як не закреслити все, що було до лютого 2022, то бодай відсунути на задній план. Страшно (мені - страшно) навіть уявити, як Зеленська могла зміцнити і примножити популярність свого чоловіка цими простими вчинками та за наявності ще й потужної медійної підтримки! Але ж цього не сталося. Навіть навпаки. Нещирість, егоїзм і душевна тупість, які заважають людині відчути себе просто частиною нації, згубили чимало набагато значущих жінок цього світу - від Марії-Антуанетти до Єлєни Чаушеску. Скумбрія, одним словом. - В. Саркісян
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04.07.2022 19:34 Ответить
це вона про що?? А ну хто в окопи а перші леді та ляді на бал.....
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04.07.2022 19:37 Ответить
джентельмени усі на фронті - а то ******** якесь
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04.07.2022 19:39 Ответить
Разговоры в пользу бедных - выражение восходит к благотворительным собраниям и вечерам в пользу бедных, устраивавшимся в России до Октябрьской революции. На вечерах собирались деньги, которые потом передавали сиротам, вдовам, инвалидам. Вокруг сбора пожертвований было всегда много пышных и слащавых речей, однако чаще всего они приносили мало помощи обездоленным.
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04.07.2022 19:40 Ответить
нардеп-коллаборант от "Зе" Алексей Ковалев получил "должность" от ***** "заместитель председателя по вопросам сельского хозяйства"
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04.07.2022 19:42 Ответить
І ось ця рученька у бандажі після страшного "замаху", тільки мені здається імітацією?
Хотіли би насправді кокнути, одне ламтя би залишилось.
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04.07.2022 19:51 Ответить
ох Ленка, ти така токсична шопізде@ц
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04.07.2022 19:45 Ответить
Ну це ж треба так не" виїжджати " в ситуацію. Як на мій погляд,то леді й джентельмен не на часі.Треба ЗСУ поки що озброювати.
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04.07.2022 19:46 Ответить
а Бочелли будет спивать на корпоративе исключительно для богемы, т.е. для Зупермена и его Зуперменши, которая, возможно, больше и не передаёт Московии координаты ЗСУ?..
или сэкономить решили на нём, а бабло - тупо раскидать по Бени фициарным карманам своих? - мелочь, конечно, но приятно..
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04.07.2022 19:47 Ответить
Вы меня простите.

Я не знаю что она там скажет и как будет одета, но мне уже стыдно...

За что нам такое?((((
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04.07.2022 19:48 Ответить
facepalm.jpg
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04.07.2022 19:49 Ответить
Усі справжні леді і джентльмени зараз на фронті!
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04.07.2022 19:50 Ответить
Харкая кровью,

Живя на войне,

Страна утопала

В ЗЕленом #@вне
(с)
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04.07.2022 19:50 Ответить
Віденьский бал у сільському клюбі. 😁

І перша леді з овочебази. 😛
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04.07.2022 19:53 Ответить
це оце чувирло кобиляче по твоєму "жєншчіна"???
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04.07.2022 20:05 Ответить
Країна з 73 олігофренами в стадії тяжкої дебільності - ніщо.
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04.07.2022 20:05 Ответить
оторвана от реальной жизни
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04.07.2022 20:05 Ответить
Ось а ви казали королеви по шпиталях працювали під час війни а Лєнка-сєпарка нічого не робить. Ось вам! З'їли?!
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04.07.2022 20:07 Ответить
То ж вона до війни тексти "гуморесок" для вови і 95тквартплу писала, а зараз пише йому тексти звернення Президента до людей.
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05.07.2022 00:24 Ответить
...яка фантазія у леді Олени Зе.Хто з них аристократ він чи вона?
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04.07.2022 20:18 Ответить
А вона тут до чого? Може в черзі по скумбрію ціною 8 грн. вона й перша! Але ж леді - це зовсім не до неї!
Їй би личило перегортати ноти на фортепіанному концерті чоловіка!
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04.07.2022 20:23 Ответить
Что это вы накинулись на Ленку? саммит то будет безбарьерный. Да и фуршет недорого обойдётся бюджету, ведь фишкой его, фуршета, будет скумбрия по 8 гр. за кило.
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04.07.2022 20:36 Ответить
Когда зеленских обзывают - ледя и жентельмен, это смешно, потому что так жлобов не называют!
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04.07.2022 20:39 Ответить
Ну пипец теперь бедным и обездоленным! Первая скумбрия по 8 завалит всех безбарьерностью и психоанализом на саммите! А показать свою заботу о пострадавших от войны людях она не хочет, например, в больницах, поговорить с ранеными бойцами, лично пообщаться с детьми из Бучи и таки выделить бабло из СВОЕГО кармана на СВОЙ дебильный саммит? Они с зеленским в Украине вобще живут или в другой галактике?
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04.07.2022 22:18 Ответить
На леди она не тянет, ну может быть самит " Серы и Серухи"😂
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04.07.2022 22:18 Ответить
Яка безбар'єрність може бути між простим страдаючим народом і бледями з жонтельментами?
Як о кажуть - ситий голодного не розуміє
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05.07.2022 00:38 Ответить
Аби не українське, так?щелепу поправ, а тоді лізь сюди
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05.07.2022 07:33 Ответить
Зеленке скучно. Сидиш, ні х... не робиш треба хочь якусь тусовку вигадати. А то он Порошенчиху по ТВ показують, а її ні. Пропоную ще саміт дітей перших леді та жинтильменів, щоб не бешкетували, заодне і похаваєте.
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05.07.2022 11:29 Ответить
 
 