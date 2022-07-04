У ЕС еще нет согласия относительно содержания и сроков седьмого пакета санкций против России, - премьер Швеции Андерссон

Европейский Союз еще не достиг согласия ни о содержании седьмого пакета санкций против России, ни о сроках его принятия.

Об этом заявила премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон на совместном с президентом Владимиром Зеленским брифинге в Киеве, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Швеция готова принимать новые пакеты санкций против России. Можно ли это сделать до летних каникул? Мне кажется, что в Европейском Союзе есть разные мнения по этому поводу - нужно ли это делать, или, возможно, еще подождать. Но важно, чтобы мы полностью реализовали эти санкции, не было лазеек, чтобы их обойти. Должны это все реализовать совместно в пределах всего ЕС", - сказала Андерссон.

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Она отметила, что Швеция готова к включению в седьмой санкционный пакет эмбарго на закупку у России природного газа. Премьер-министр добавила, что Швеция не зависит от российского газа, а "другие страны имеют другие обстоятельства".