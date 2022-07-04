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Новости Санкции против России
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У ЕС еще нет согласия относительно содержания и сроков седьмого пакета санкций против России, - премьер Швеции Андерссон

андерссон,магдалена

Европейский Союз еще не достиг согласия ни о содержании седьмого пакета санкций против России, ни о сроках его принятия.

Об этом заявила премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон на совместном с президентом Владимиром Зеленским брифинге в Киеве, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Швеция готова принимать новые пакеты санкций против России. Можно ли это сделать до летних каникул? Мне кажется, что в Европейском Союзе есть разные мнения по этому поводу - нужно ли это делать, или, возможно, еще подождать. Но важно, чтобы мы полностью реализовали эти санкции, не было лазеек, чтобы их обойти. Должны это все реализовать совместно в пределах всего ЕС", - сказала Андерссон.

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Она отметила, что Швеция готова к включению в седьмой санкционный пакет эмбарго на закупку у России природного газа. Премьер-министр добавила, что Швеция не зависит от российского газа, а "другие страны имеют другие обстоятельства".

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До ваших пакетов рашка получала 1 млрд баксов в день, теперь 1.4 млрд день.
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04.07.2022 20:15 Ответить
Правильно. Куда торопиться? Подумаешь,кацапня полУкраины разбомбила. Мелочи жизни.
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04.07.2022 20:19 Ответить
Чем больше проблем в Украине, тем Евро бюрократам краше. Кому война - а евро бюрократам - мать родна. Они как опарыши... Оказались востребованы - на их движение много внимания.
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04.07.2022 20:54 Ответить
Ембарго на газ, да і всьо!
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04.07.2022 20:34 Ответить
ЕС - это бюрократический союз. Конечно, хорошо, что евро бюрократия занялась Украиной, но посмотрите на Британию, Польшу...
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04.07.2022 20:50 Ответить
EU, get your shit together. Now.
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04.07.2022 20:52 Ответить
 
 