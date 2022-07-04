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Новости Агрессия России против Украины Война
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Прощание с погибшим комбатом 72-й ОМБ Андреем Верхоглядом состоится 8 июля в Киеве

В пятницу 8 июля в Михайловском Златоверхом соборе состоится прощание с майором 72-й ОМБ Андреем Верхоглядом, погибшим на Донбассе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке бригады.

В сообщении отмечается: "Андрей "Левша" Верхогляд возвращается домой. Навсегда. Проститься и поблагодарить его смогут все.

Прощание с майором Андреем Верхоглядом состоится в Киеве, 8 июля, в 9-00 в Михайловском Златоверхом соборе.

Потом Андрея повезут в Новоград-Волынский, где прощание будет возле дома офицеров, ориентировочно в 14.30, после чего похоронят в родном городе".

Также читайте: В бою с оккупантами погиб Народный герой Украины Андрей Верхогляд

Прощание с погибшим комбатом 72-й ОМБ Андреем Верхоглядом состоится 8 июля в Киеве 01

похороны (1528) 72 отдельная механизированная бригада (238)


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Топ комментарии
+35
Вічна Пам'ять!!!
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04.07.2022 20:35
+31
Царство небесне, слава героям України.
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04.07.2022 20:40
+18
Кожен герой полеглий за волю України повинен назавжди залишитись в пам'яті української незламної нації.Пам'ятаймо...
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04.07.2022 20:53
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Вічна Пам'ять!!!
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04.07.2022 20:35 Ответить
Царство небесне, слава героям України.
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04.07.2022 20:40 Ответить
RIP hero. You will be avenged. The enemy will be defeated.
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04.07.2022 20:49 Ответить
Кожен герой полеглий за волю України повинен назавжди залишитись в пам'яті української незламної нації.Пам'ятаймо...
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04.07.2022 20:53 Ответить
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04.07.2022 20:56 Ответить
Вічна Шана Герою
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04.07.2022 21:09 Ответить
Вечная Память.
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04.07.2022 21:27 Ответить
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
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04.07.2022 21:30 Ответить
Низький уклін тобі Воїну, Слава Українська та Честь! Ми пом'ятатимо тебе в усіх поколіннях Українців. Спочивай... і дивись, як ми помстимося за тебе!
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04.07.2022 22:32 Ответить
Как же болит. Нет слов. Сорри за мову ворога
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04.07.2022 22:40 Ответить
Dyakuemo za Zaxist Ukraini !
Geroi ne vmirayut' !
Frieden in Ruhe...
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04.07.2022 22:44 Ответить
 
 