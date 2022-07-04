Прощание с погибшим комбатом 72-й ОМБ Андреем Верхоглядом состоится 8 июля в Киеве

В пятницу 8 июля в Михайловском Златоверхом соборе состоится прощание с майором 72-й ОМБ Андреем Верхоглядом, погибшим на Донбассе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке бригады.

В сообщении отмечается: "Андрей "Левша" Верхогляд возвращается домой. Навсегда. Проститься и поблагодарить его смогут все.

Прощание с майором Андреем Верхоглядом состоится в Киеве, 8 июля, в 9-00 в Михайловском Златоверхом соборе.

Потом Андрея повезут в Новоград-Волынский, где прощание будет возле дома офицеров, ориентировочно в 14.30, после чего похоронят в родном городе".

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