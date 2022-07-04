Прощание с погибшим комбатом 72-й ОМБ Андреем Верхоглядом состоится 8 июля в Киеве
В пятницу 8 июля в Михайловском Златоверхом соборе состоится прощание с майором 72-й ОМБ Андреем Верхоглядом, погибшим на Донбассе.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке бригады.
В сообщении отмечается: "Андрей "Левша" Верхогляд возвращается домой. Навсегда. Проститься и поблагодарить его смогут все.
Прощание с майором Андреем Верхоглядом состоится в Киеве, 8 июля, в 9-00 в Михайловском Златоверхом соборе.
Потом Андрея повезут в Новоград-Волынский, где прощание будет возле дома офицеров, ориентировочно в 14.30, после чего похоронят в родном городе".
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