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Новости Война
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Рада должна принять закон о методике начисления ущерба от вторжения РФ, – Стефанчук

стефанчук

Верховная Рада Украины должна принять закон о легализации методики начисления ущерба, нанесенного гражданам вследствие вторжения Российской Федерации.

Об этом заявил глава ВРУ Руслан Стефанчук, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Необходимо принять один очень важный закон, позволяющий легализировать методику начисления убытков. Потому что мы должны продемонстрировать нашим коллегам, что убытки, полученные каждым украинцем из-за разрушения жилья или бизнеса, насчитаны в соответствии с одной из международно признанных методик их начисления. Это нужно для того, чтобы поставить вопрос о полноте возмещения, о соответствующих репарациях со стороны Российской Федерации", – сказал спикер.

Параллельно этому, по его словам, народные депутаты Украины вместе с коллегами-парламентариями из других стран будут нарабатывать четкий и понятный механизм конфискации имущества российских олигархов для выполнения работ по восстановлению Украины.

"Я знаю, что очень много в этом направлении уже сделали Канада и США – мы с ними в постоянной коммуникации. Мы ищем этот механизм, по которому можно юридически правильно лишать имущества Российскую Федерацию как страну-агрессора, а также – олигархов, которые приобрели его, работая на эту страну", – пояснил Стефанчук.

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Третий блок вопросов, на котором сосредоточиться Рада для реализации плана по восстановлению Украины, будет касаться диджитализации, чтобы "все данные обрабатывались как можно быстрее, и каждый человек имел своей профиль об утраченном имуществе и мог предъявить документальное обеспечение". "Мы идем по классическому юридическому пути доказательства убытков, чтобы требовать от России их возмещения", – уточнил спикер.

Автор: 

ВР (29234) Стефанчук Руслан (656)


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Топ комментарии
+5
Слуги приймуть закон зв принципом Попандопало «ето мнє, і ето мнє, а ето снова мнє»
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04.07.2022 20:34
+5
Рада має провести розслідування по Чонгару, вагнеровцям і по дермаку, татарова, наумовуі іншої мразоти
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04.07.2022 20:36
+4
Методика откатов у нас уже давно отработана. Только теперь это будет называться не откат, а кэшбэк
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04.07.2022 20:37
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Слуги приймуть закон зв принципом Попандопало «ето мнє, і ето мнє, а ето снова мнє»
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04.07.2022 20:34 Ответить
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04.07.2022 20:43 Ответить
По роже стафанчука сразу понятно через кого вся компенсація пойдет. А вообще збитки должны включать материальные , моральные , упущенную выгоду. И умножаться минимум на 2.
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04.07.2022 20:51 Ответить
Рада має провести розслідування по Чонгару, вагнеровцям і по дермаку, татарова, наумовуі іншої мразоти
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04.07.2022 20:36 Ответить
атож, перед "...культури" має бути "фіз..."

Х¿йовий Пропов†дник@resurrecti0n_ua

Одному мені здається, шо тут шось не так з цими картинками..?

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04.07.2022 21:35 Ответить
Методика откатов у нас уже давно отработана. Только теперь это будет называться не откат, а кэшбэк
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04.07.2022 20:37 Ответить
А що безглузда ще координує дії ЗСУ в штабах? Тищенко катлета, колишній бандюга теж хізується?
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04.07.2022 20:38 Ответить
Корупція розквітає яскравими квітами!
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04.07.2022 20:45 Ответить
Сейчас сильно оживились в Киеве деляги скупающие повреждённое жильё. И в Киевской области так же оживились. А формулу расчёта составит команда некоего специалиста по покраске ларьков Игорьвалерича Бе. И я себе уже её представляю, эту формулу. Что то типа :
- сорок и сорок это будет триста сорок, там ещё стояла ваза модЕрн за сто пятьдесят, итого 4 миллиона 325 тысяч 78 копеек. Ну и 40% откат.
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04.07.2022 20:52 Ответить
Пан Цефтріаксон@UkrPereiro

https://twitter.com/UkrPereiro/status/1543674794217988096 23 ч

В марафоні по тєлєку сьогодні на чергуванні почув: грошей на відновлення житла немає, все іде на війну.
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04.07.2022 21:32 Ответить
Нет у вас методов против Бени Бабломойского.
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04.07.2022 21:07 Ответить
Ох я вже відчуваю що це буде за методика.
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04.07.2022 21:12 Ответить
Не поспішай, Стефанчук. У мене в родичів із села на північ від Харкова ще в березні хату "градом" розвалило. Іншого житла в них немає. Скоро зима. Зимою бувають морози.
Але ти не поспішай. Сходи в буфет ВРУ. Потім покури айкос під каву. "Продемонструй щось колегам". Про людей, про зиму не переймайся!
**** тут торопитись...
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04.07.2022 22:51 Ответить
Стефанчука потрібно цінувати вже тільки за те що в нього "ліцо - зєркало душі" на всі 150%. Вражає тупе бажання потворних зовні осіб самостверджуватись в політиці і бути "обличчям влади". І ту навіть незрозуміло що на що більше вплинуло - "ліцо" на "владу", чи "влада" на "ліцо". Як писав ідеаліст Гегель "Сутність являється. Явище суттєве"...
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04.07.2022 23:30 Ответить
поки така бидлота буде сидіти в раді в цій державі порядку не будє.
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05.07.2022 14:58 Ответить
 
 