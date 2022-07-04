Рада должна принять закон о методике начисления ущерба от вторжения РФ, – Стефанчук

Верховная Рада Украины должна принять закон о легализации методики начисления ущерба, нанесенного гражданам вследствие вторжения Российской Федерации.

Об этом заявил глава ВРУ Руслан Стефанчук, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Необходимо принять один очень важный закон, позволяющий легализировать методику начисления убытков. Потому что мы должны продемонстрировать нашим коллегам, что убытки, полученные каждым украинцем из-за разрушения жилья или бизнеса, насчитаны в соответствии с одной из международно признанных методик их начисления. Это нужно для того, чтобы поставить вопрос о полноте возмещения, о соответствующих репарациях со стороны Российской Федерации", – сказал спикер.

Параллельно этому, по его словам, народные депутаты Украины вместе с коллегами-парламентариями из других стран будут нарабатывать четкий и понятный механизм конфискации имущества российских олигархов для выполнения работ по восстановлению Украины.

"Я знаю, что очень много в этом направлении уже сделали Канада и США – мы с ними в постоянной коммуникации. Мы ищем этот механизм, по которому можно юридически правильно лишать имущества Российскую Федерацию как страну-агрессора, а также – олигархов, которые приобрели его, работая на эту страну", – пояснил Стефанчук.

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Третий блок вопросов, на котором сосредоточиться Рада для реализации плана по восстановлению Украины, будет касаться диджитализации, чтобы "все данные обрабатывались как можно быстрее, и каждый человек имел своей профиль об утраченном имуществе и мог предъявить документальное обеспечение". "Мы идем по классическому юридическому пути доказательства убытков, чтобы требовать от России их возмещения", – уточнил спикер.