Если Путина не остановить в Украине, он найдет новые цели для своих реваншистских атак, - Джонсон
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, выступая в Палате общин британского парламента, заявил о том, что президента страны-агрессора Владимира Путина нужно остановить.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает УНИАН со ссылкой на The Guardian.
Джонсон отметил, что Британия должна "присоединиться к союзникам, чтобы Украина одержала победу".
"Если Путина не остановить в Украине, то он найдет новые цели для своих реваншистских атак. Мы защищаем не какой-нибудь абстрактный идеал, а первый принцип мирного мира, заключающийся в том, что нельзя допустить расчленения великих и могущественных стран, своих соседей, и если бы это когда-нибудь было разрешено, то ни один народ нигде не был бы в безопасности", - сказал британский премьер.
Джонсон подчеркнул, что у Украины "есть силы, чтобы закончить эту войну на условиях, описанных президентом Зеленским".
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выразил опасение, что Украина может столкнуться с давлением с целью заключения мирного соглашения с Россией, которое не отвечает его интересам, из-за экономических последствий войны в Европе.
Джонсон сказал, что последствия того, что президент России Путин сможет добиться своего в Украине, будут опасны для международной безопасности и станут "долгосрочной экономической катастрофой".
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￼і видаляєте,бо гидота...
Про це повідомив на своїй Facebook сторінці журналіст Юрій Бутусов.
За його даними, ********** німецькі самонавідні снаряди вже почали знищувати танки групи "Центр" російських загарбників. Росія не здатна розробити таку ж високоточну інтелектуальну зброю як НАТО, тому ЗСУ отримують значну перевагу.
Повідомляється, що снаряд SMArt калібру 155 мм вистрілюється по координатах бронетехніки противника і далі все робить сам.
Механізм його дії такий: відстрілюються ********** на парашутах, які оснащені власними мікорадарами та інфочервоними сенсорами для пошуку бронетехніки. Після ідентифікації цілі по ній відстрілюється ударний гіперзвуковий елемент, який вражає бойову машину зверху. Швидкість самонавідних снарядів SMArt така, що навіть якщо Росія почне ставити на танки свою систему активного захисту "Арена-М", іхні характеристики не дозволяють перехопити атаку.
Британія це зрозуміла, решта Європи ні.
Елена Барышникова@baryshel
У меня в москве много знакомых людей с высшим образованием, которые не понимают, почему Украина сопротивляется. Счастья своего не видят, одурманены. Есть и те, кто искренне желает всех уничтожить, всё разбомбить. И все уверены, что через год - два мы станем жить очень хорошо!..
Слышали термин «техническая интеллигенция»? Это инженерные дисциплины и точные науки. Просвещения широкого в стране советов не было, мировоззрение идеологически ущербное. Плюс пропаганда 20 лет по ТВ.
У них есть песня: "дорогие мои старики мы еще повоюем".
Здесь "повоюем" не столько в переносном смысле сколько в прямом.
Мечта каждого кацапа, чтобы его маньячная страна воевала и что-то захватывала.
На жаль його смерть нічого не змінить
Авторите Бориса в Украина высок потому, что он не в х.... не вставит зеленую шоблу.