Если Путина не остановить в Украине, он найдет новые цели для своих реваншистских атак, - Джонсон

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, выступая в Палате общин британского парламента, заявил о том, что президента страны-агрессора Владимира Путина нужно остановить.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает УНИАН со ссылкой на The Guardian.

Джонсон отметил, что Британия должна "присоединиться к союзникам, чтобы Украина одержала победу".

"Если Путина не остановить в Украине, то он найдет новые цели для своих реваншистских атак. Мы защищаем не какой-нибудь абстрактный идеал, а первый принцип мирного мира, заключающийся в том, что нельзя допустить расчленения великих и могущественных стран, своих соседей, и если бы это когда-нибудь было разрешено, то ни один народ нигде не был бы в безопасности", - сказал британский премьер.

Джонсон подчеркнул, что у Украины "есть силы, чтобы закончить эту войну на условиях, описанных президентом Зеленским".

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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выразил опасение, что Украина может столкнуться с давлением с целью заключения мирного соглашения с Россией, которое не отвечает его интересам, из-за экономических последствий войны в Европе.

Джонсон сказал, что последствия того, что президент России Путин сможет добиться своего в Украине, будут опасны для международной безопасности и станут "долгосрочной экономической катастрофой".

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