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Новости Война
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Если Путина не остановить в Украине, он найдет новые цели для своих реваншистских атак, - Джонсон

борис,джонсон

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, выступая в Палате общин британского парламента, заявил о том, что президента страны-агрессора Владимира Путина нужно остановить.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает УНИАН со ссылкой на The Guardian.

Джонсон отметил, что Британия должна "присоединиться к союзникам, чтобы Украина одержала победу".

"Если Путина не остановить в Украине, то он найдет новые цели для своих реваншистских атак. Мы защищаем не какой-нибудь абстрактный идеал, а первый принцип мирного мира, заключающийся в том, что нельзя допустить расчленения великих и могущественных стран, своих соседей, и если бы это когда-нибудь было разрешено, то ни один народ нигде не был бы в безопасности", - сказал британский премьер.

Джонсон подчеркнул, что у Украины "есть силы, чтобы закончить эту войну на условиях, описанных президентом Зеленским".

Читайте: Украина способна отбить войска РФ в этом году, - Джонсон

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выразил опасение, что Украина может столкнуться с давлением с целью заключения мирного соглашения с Россией, которое не отвечает его интересам, из-за экономических последствий войны в Европе.

Джонсон сказал, что последствия того, что президент России Путин сможет добиться своего в Украине, будут опасны для международной безопасности и станут "долгосрочной экономической катастрофой".

Также читайте: Ранее у Украины не было шансов на НАТО, теперь нужен промежуточный этап, - Джонсон

путин владимир (31231) Джонсон_Борис (504)


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Топ комментарии
+31
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04.07.2022 20:57
+18
Однозначно. Пупкіна треба валити
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04.07.2022 20:55
+16
⚡️На українському фронті відбулося перше у світі успішне бойове застосування самонавідних снарядів SMArt, вироблених німецькою компанією GIWS mh

Про це повідомив на своїй Facebook сторінці журналіст Юрій Бутусов.

За його даними, ********** німецькі самонавідні снаряди вже почали знищувати танки групи "Центр" російських загарбників. Росія не здатна розробити таку ж високоточну інтелектуальну зброю як НАТО, тому ЗСУ отримують значну перевагу.

Повідомляється, що снаряд SMArt калібру 155 мм вистрілюється по координатах бронетехніки противника і далі все робить сам.

Механізм його дії такий: відстрілюються ********** на парашутах, які оснащені власними мікорадарами та інфочервоними сенсорами для пошуку бронетехніки. Після ідентифікації цілі по ній відстрілюється ударний гіперзвуковий елемент, який вражає бойову машину зверху. Швидкість самонавідних снарядів SMArt така, що навіть якщо Росія почне ставити на танки свою систему активного захисту "Арена-М", іхні характеристики не дозволяють перехопити атаку.
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04.07.2022 20:57
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Однозначно. Пупкіна треба валити
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04.07.2022 20:55 Ответить
Зупиняти вже пізно.
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04.07.2022 20:56 Ответить
Амінь!
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04.07.2022 21:10 Ответить
Бо...
￼і видаляєте,бо гидота...
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04.07.2022 22:48 Ответить
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04.07.2022 20:57 Ответить
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04.07.2022 21:15 Ответить
⚡️На українському фронті відбулося перше у світі успішне бойове застосування самонавідних снарядів SMArt, вироблених німецькою компанією GIWS mh

Про це повідомив на своїй Facebook сторінці журналіст Юрій Бутусов.

За його даними, ********** німецькі самонавідні снаряди вже почали знищувати танки групи "Центр" російських загарбників. Росія не здатна розробити таку ж високоточну інтелектуальну зброю як НАТО, тому ЗСУ отримують значну перевагу.

Повідомляється, що снаряд SMArt калібру 155 мм вистрілюється по координатах бронетехніки противника і далі все робить сам.

Механізм його дії такий: відстрілюються ********** на парашутах, які оснащені власними мікорадарами та інфочервоними сенсорами для пошуку бронетехніки. Після ідентифікації цілі по ній відстрілюється ударний гіперзвуковий елемент, який вражає бойову машину зверху. Швидкість самонавідних снарядів SMArt така, що навіть якщо Росія почне ставити на танки свою систему активного захисту "Арена-М", іхні характеристики не дозволяють перехопити атаку.
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04.07.2022 20:57 Ответить
Група "Центр". Рашин солдатен.
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04.07.2022 20:59 Ответить
Прикольна штучка
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04.07.2022 21:19 Ответить
Пан Джонсон правий як завжди!
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04.07.2022 21:03 Ответить
А якщо зупинити, то Макарон із Шпульцем будуть мати блідий вигляд
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04.07.2022 21:05 Ответить
В усякі Таджикистани нехай лізе, до своїх азіатських побратимів, не пихаючи мерзотну пику до Європи.
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04.07.2022 21:08 Ответить
Ці неприховано антиросійсько-антипутинські та зовсім недипломатичні промови Бориса свідчать про те, що незважаючи на те, що з Мюнхенської конференції минуло вже 85 років, уроки з неї винесла лише одна Британія. Як сказав Черчілль про ту чорну пляму в європейській історії: - "Ми стояли перед вибором, ганьба чи війна. вибрали ганьбу. В результаті отримали і ганьбу і війну".
Британія це зрозуміла, решта Європи ні.
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04.07.2022 21:08 Ответить
Борис Джонсон, уже Джонсонюк - настоящий и лучший друг Украины!
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04.07.2022 21:09 Ответить
тільки валити... тільки палити...

Елена Барышникова@baryshel

У меня в москве много знакомых людей с высшим образованием, которые не понимают, почему Украина сопротивляется. Счастья своего не видят, одурманены. Есть и те, кто искренне желает всех уничтожить, всё разбомбить. И все уверены, что через год - два мы станем жить очень хорошо!..
Слышали термин «техническая интеллигенция»? Это инженерные дисциплины и точные науки. Просвещения широкого в стране советов не было, мировоззрение идеологически ущербное. Плюс пропаганда 20 лет по ТВ.
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04.07.2022 21:10 Ответить
Рівень освіти - зовсім не ознака вміння мислити. у мене таких освічених теж вистачає
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04.07.2022 21:52 Ответить
Московия страна маньяков селекцией выводимых 1000 лет. 90% там маньяки независимо от образования.

У них есть песня: "дорогие мои старики мы еще повоюем".
Здесь "повоюем" не столько в переносном смысле сколько в прямом.
Мечта каждого кацапа, чтобы его маньячная страна воевала и что-то захватывала.
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04.07.2022 22:31 Ответить
А то что не понимают, почему Украина сопротивляется, то всё они понимают. Просто притворяются. 90% кацапов такие же брехливые, как путлер и его окружение. И являются участниками подлой идеологической агрессии против Украины.
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04.07.2022 22:37 Ответить
А как вам нравится, когда подобный бред несёт масквич с образованием в университете дружбы народов. Карл!
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05.07.2022 00:16 Ответить
Яка умна людина.
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04.07.2022 21:12 Ответить
Визнали б пуйла терористом та й вбили
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04.07.2022 21:29 Ответить
А що робити с ФСБ?( там рулить воно ,...
На жаль його смерть нічого не змінить
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05.07.2022 05:13 Ответить
Нічого хлопці, Україну зараз озброюють п'ятдесят країн, і навчають військових, десь тисяч п'ятдесят на місяць буде
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04.07.2022 21:49 Ответить
Не розумію чого вони там так переймаються на Заході. Зеленьский ж сказав, що цього року може закінчити війну. Такщо Європа в безпеці, але це не точно, бо не дуже добре з шашликами вийшло.
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04.07.2022 21:54 Ответить
Долгие лета пану Джонсону и всяческих благ! Без него и пана Байдена Украина осталась бы сам на сам с рашкой
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04.07.2022 22:00 Ответить
Isolate russia, until it rots in its entirety. Then, everyone will breathe better (next - China, of course). That's the only way.
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04.07.2022 22:07 Ответить
Кацапы все что могут захватить считают своим исконным. Это страна сплошных психопатов.
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04.07.2022 22:47 Ответить
Пуйла можна зупинити тільки кувалдою в лоба.
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04.07.2022 23:17 Ответить
Бриты никогда не сдаются ! После ВМВ они потеряли все колонии, но их союз только окреп. И именно бриты развалили кААлицию Путина в Европе, его пестунчики не пожелали вийти из тени на свет божий. А два визита Бориса в Киев, внезапных,без предупреждений.... Это войдет в историю Украины. И сейчас он предупреждает о данайцах Путина. Но их ждет от ворот поворот.
Авторите Бориса в Украина высок потому, что он не в х.... не вставит зеленую шоблу.
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04.07.2022 23:42 Ответить
Видимо, "великими и могущественными странами"
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05.07.2022 08:43 Ответить
Вот такого чоловіка з таким характєром треба вибирати в Украіні,а не зелену мерзоту.Думайте Украінці.
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05.07.2022 15:01 Ответить
 
 