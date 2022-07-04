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Новости Война
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Лучший способ прекратить войну – это увеличить поддержку Украины и усилить санкции против России, - премьер Швеции Андерссон

війна

По словам Магдалены Андерссон, Россия должна остановить свои военные действия и отправить военных домой.

На совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве она заявила, что осуждает жестокую и бессмысленную агрессию России, в том числе убийства гражданских, а также разрушения, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Андерссон подчеркнула, что целенаправленные удары России по сельскохозяйственному сектору Украины наносят ущерб как Украине, так и глобальной безопасности продовольствия.

"Ответственность за этот развивающийся кризис лежит исключительно на России. Агрессия России против Украины должна прекратиться. Россия не должна получить возможность добиться достижений от нарушения ею международного права и других фундаментальных принципов. Мы убеждены, что лучший способ прекратить эту войну - это увеличить поддержку Украине и увеличить давление на Россию через дополнительные санкции. И важно, чтобы наши усилия продолжались столько, сколько это будет необходимо", - подчеркнула Андерссон.

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"Но мы все знаем, что есть один легкий способ прекратить эту войну: Россия может прекратить ее и отправиться домой", - подчеркнула шведский премьер.

Автор: 

россия (95441) санкции (11276) Швеция (1000)


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Топ комментарии
+6
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04.07.2022 21:25
+4
Важко не погодитись з цією шановною пані...
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04.07.2022 21:14
+4
Как все сложно. Можно просто снять все идиотские запреты на добычу нефти и газа в США, дать Украине необходимое оружие, которое у нас пылится на складах. Очевидно, что Скрепы понимают только язык силы.
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04.07.2022 21:21
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Розумні слова.
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04.07.2022 21:00 Ответить
тільки от зі зброєю - так собі.
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04.07.2022 21:03 Ответить
...поправлю,разгромить бандформирования (армию) и места дислокации на болотах мацковии..
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04.07.2022 21:12 Ответить
Важко не погодитись з цією шановною пані...
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04.07.2022 21:14 Ответить
Найрозумніші слова від західного політика! 👏👏👏👏 Це посто чудово, що уей політик - жінка! Чоловікам буде соромно.
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04.07.2022 21:19 Ответить
Как все сложно. Можно просто снять все идиотские запреты на добычу нефти и газа в США, дать Украине необходимое оружие, которое у нас пылится на складах. Очевидно, что Скрепы понимают только язык силы.
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04.07.2022 21:21 Ответить
Согласен. Немецкие зелёные согласились продлить действие угольных электростанций. Если путин победит, и даже хотя бы не проиграет - ни о какой защите климата точно можно не думать.
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04.07.2022 21:40 Ответить
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04.07.2022 21:25 Ответить
Нет тех личностей, которые вершили мировую историю... Жаль, что сейчас президентом США не является Рональд Рейган или Джон Маккейн! Жаль, что сейчас премьер-министром не является Великобритании Маргарет Тетчер или Уинстон Черчилль! Плохо , что в данное время федеральным канцлером Германии не Конрад Аденауэр! Печально, что сейчас Финляндией не руководит Карл Густав Маннергейм !... Ещё печальнее, что в особо тяжкое время для нашей страны Украиной не руководят УКРАИНЦЫ: Степан Бандера или Вячеслав Черновол, как по национальности, так и по зову жизни, по духу борьбы, которые всегда боролись за независимость УКРАИНЫ !!!
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04.07.2022 21:44 Ответить
Єдиний спосіб зупинити війну у нас, це перевести її на територію РФ, все інше це агонія України, яка цікава Заходу, але нічим реальним нам не допоможе і методичні втрати міст Україною цьому доказ.
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04.07.2022 21:54 Ответить
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04.07.2022 22:17 Ответить
 
 