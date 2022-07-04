Лучший способ прекратить войну – это увеличить поддержку Украины и усилить санкции против России, - премьер Швеции Андерссон

По словам Магдалены Андерссон, Россия должна остановить свои военные действия и отправить военных домой.

На совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве она заявила, что осуждает жестокую и бессмысленную агрессию России, в том числе убийства гражданских, а также разрушения, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Андерссон подчеркнула, что целенаправленные удары России по сельскохозяйственному сектору Украины наносят ущерб как Украине, так и глобальной безопасности продовольствия.

"Ответственность за этот развивающийся кризис лежит исключительно на России. Агрессия России против Украины должна прекратиться. Россия не должна получить возможность добиться достижений от нарушения ею международного права и других фундаментальных принципов. Мы убеждены, что лучший способ прекратить эту войну - это увеличить поддержку Украине и увеличить давление на Россию через дополнительные санкции. И важно, чтобы наши усилия продолжались столько, сколько это будет необходимо", - подчеркнула Андерссон.

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"Но мы все знаем, что есть один легкий способ прекратить эту войну: Россия может прекратить ее и отправиться домой", - подчеркнула шведский премьер.