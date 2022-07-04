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Мы ведем переговоры с Турцией и ООН относительно экспорта зерна, - Зеленский

зерно

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина ведет переговоры с Турцией и Организацией Объединенных Наций об экспорте украинского зерна.

"Действительно, мы сейчас ведем переговоры с турецкой стороной и с ООН. Наши представители, которые ответственны за безопасность выхода из наших портов зерна… Прямо работаем с генеральным секретарем Антониу Гуттеришем. Но очень важный момент, чтобы кто-то гарантировал безопасность кораблям тех или иных государств, кроме России, которой мы не доверяем, которые будут приходить к нам для загрузки той или иной продовольственной продукции. Именно об этом сейчас ведется разговор в Турции", - заявил Зеленский на брифинге с премьер-министром Швеции Магдаленой Андерсон в Киеве, отвечая на вопросы журналистов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

При этом ООН, как отметил глава государства, занимает в этом вопросе лидерскую позицию. "Они, как нам кажется, готовы возглавить этот процесс", – сказал президент.

"С нашей стороны не теряем времени и работаем над разными путями, как железнодорожными, так и речными по экспорту нашего зерна. Мы ежедневно увеличиваем экспорт. Это не просто, сложные условия", - добавил Зеленский.

Читайте также: Проблему зерновых коридоров следует решать с соблюдением интересов и РФ, и Украины, - глава МИД Турции Чавушоглу

Автор: 

Зеленский Владимир (20290) зерно (1070) ООН (4165) Турция (3379) экспорт (876)


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Топ комментарии
+6
А шо там з вкраденим кацапами зерном? Вже турки отримали гешефт?
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04.07.2022 21:18
+5
При цьому ООН вже хоче врахувати інтереси параші. Міністр Туреччини сьогодні озвучив.
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04.07.2022 21:13
+4
Та ладно
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04.07.2022 21:33
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Правила форума Совет форумчан
а импорт будет какой-то морем, или только навывоз?
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04.07.2022 21:10 Ответить
При цьому ООН вже хоче врахувати інтереси параші. Міністр Туреччини сьогодні озвучив.
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04.07.2022 21:13 Ответить
А шо там з вкраденим кацапами зерном? Вже турки отримали гешефт?
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04.07.2022 21:18 Ответить
А що, ІНТЕРЕСИ АГРОБАРИГ ПОПЕРЕДУ УСЬОГО?
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04.07.2022 21:21 Ответить
Та ладно
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04.07.2022 21:33 Ответить
Та невже? А може за рахунок фінансової допомоги Заходу?
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04.07.2022 22:44 Ответить
...з ООН не про збіжжя треба балакать,а миротворців щоб заспокоіть агресора,,чи може є думка,що українцям збіжжя не трба буде.
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04.07.2022 21:26 Ответить
Може хтось знає які державні підприємства, вирощують,зберігають,експортують зернові?Чому зеленський так переживає за мільйонерів-латифундистів?З цього зерна держава отримує дуже мало,ще й відшкодовує екпортерам ПДВ.
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04.07.2022 21:34 Ответить
А ещё я на машинке могу! (с) И на рояле...
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04.07.2022 21:42 Ответить
Эрдоганыч все оптом купил...взамен даст Байрактары. .
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04.07.2022 21:44 Ответить
Вести переговори з турецьким слугою куйла - здавати інтереси України і її народу куйлу.Чому цей "прорашистський зелений квартальщик" не веде перемовини про транспортування українського зерна з США.Англією,котрі найбільше докладаються як фінансово,так і у війсковому плані підтримкою України?
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04.07.2022 21:54 Ответить
Який нах експорт, в тебе цьогорічний врожай горить а ти збираєшся сенегальських і ефіопських піратів годувати…
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04.07.2022 21:55 Ответить
Кожен рік нам розповідали, що хліб дорожчає тому, що типу неврожай, суха зима, озимі не взійшли, миші з'їли та ще щось таке, а виявляється що усе вивозилося начисто?
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04.07.2022 22:42 Ответить
оманські кнурі....
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04.07.2022 22:44 Ответить
та турки з москалями вже повним ходом крадуть зерно
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05.07.2022 00:56 Ответить
 
 