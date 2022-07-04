Мы ведем переговоры с Турцией и ООН относительно экспорта зерна, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина ведет переговоры с Турцией и Организацией Объединенных Наций об экспорте украинского зерна.

"Действительно, мы сейчас ведем переговоры с турецкой стороной и с ООН. Наши представители, которые ответственны за безопасность выхода из наших портов зерна… Прямо работаем с генеральным секретарем Антониу Гуттеришем. Но очень важный момент, чтобы кто-то гарантировал безопасность кораблям тех или иных государств, кроме России, которой мы не доверяем, которые будут приходить к нам для загрузки той или иной продовольственной продукции. Именно об этом сейчас ведется разговор в Турции", - заявил Зеленский на брифинге с премьер-министром Швеции Магдаленой Андерсон в Киеве, отвечая на вопросы журналистов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

При этом ООН, как отметил глава государства, занимает в этом вопросе лидерскую позицию. "Они, как нам кажется, готовы возглавить этот процесс", – сказал президент.

"С нашей стороны не теряем времени и работаем над разными путями, как железнодорожными, так и речными по экспорту нашего зерна. Мы ежедневно увеличиваем экспорт. Это не просто, сложные условия", - добавил Зеленский.

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