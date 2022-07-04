Швеция передала Украине копию исторического документа, уберегавщего козаков от притеснений Москвы

Премьер Швеции Магдален Андерссон передала Украине копию письма Карла 12, написанного в начале 18 века, с указаниями о признании Запорожской Сечи как независимого государства.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила премьер-министр Швеции на брифинге после встречи с президентом Владимиром Зеленским.

Андерссон подарила Украине копию из национального архива Швеции - письмо, написанное в 1711 году королем Карлом 12 относительно Пилипа Орлика.

"Он (король - ред.) там дал руководство шведскому послу, чтобы тот признал Запорожскую Сечь как независимое государство, чтобы не было притеснений от московского царя. Я думаю, что это хорошо укладывается в сегодняшний политический контекст. Еще в начале 18 века шведский король был потрясен козацкой демократией", - сказала она.

Зеленский зачитал фрагмент перевода переданного документа: "Чтобы как можно быстрее воплотить в жизнь статью о свободе Украины и всех козаков, чтобы всей Украине и войску запорожскому при нынешнем полководце Пилипе Орлике вернуть давнюю свободу, владение своей землей и ее бывшие границы, чтобы отныне этот народ стал независимым государством и больше никогда не подлежал повиновению или защите царя".

Как сообщалось, сегодня премьер-министр Швеции впервые посетила Киев.

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