Швеция передала Украине копию исторического документа, уберегавщего козаков от притеснений Москвы
Премьер Швеции Магдален Андерссон передала Украине копию письма Карла 12, написанного в начале 18 века, с указаниями о признании Запорожской Сечи как независимого государства.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила премьер-министр Швеции на брифинге после встречи с президентом Владимиром Зеленским.
Андерссон подарила Украине копию из национального архива Швеции - письмо, написанное в 1711 году королем Карлом 12 относительно Пилипа Орлика.
"Он (король - ред.) там дал руководство шведскому послу, чтобы тот признал Запорожскую Сечь как независимое государство, чтобы не было притеснений от московского царя. Я думаю, что это хорошо укладывается в сегодняшний политический контекст. Еще в начале 18 века шведский король был потрясен козацкой демократией", - сказала она.
Зеленский зачитал фрагмент перевода переданного документа: "Чтобы как можно быстрее воплотить в жизнь статью о свободе Украины и всех козаков, чтобы всей Украине и войску запорожскому при нынешнем полководце Пилипе Орлике вернуть давнюю свободу, владение своей землей и ее бывшие границы, чтобы отныне этот народ стал независимым государством и больше никогда не подлежал повиновению или защите царя".
Как сообщалось, сегодня премьер-министр Швеции впервые посетила Киев.
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20 найцікавіших фактів про Україну!
1. В Україні, в містечку Рахів, в оточенні мальовничих Карпат знаходиться географічний центр Європи.
2. На конкурсі краси мов в Парижі в 1934 році українська мова зайняла третє місце після французької та перської за такими критеріями, як фонетика, лексика, фразеологія, структура речень. А за мелодійністю українська мова зайняла друге місце, після італійської.
3. Станція метро "Арсенальна" у Києві - найглибша в Україні і довгий час була найглибшою в світі вона знаходиться на глибині 105 метрів під землею. Станцію побудували однією із перших, у 1960-ому році, у безпосередній близькості від будівлі парламенту. За деякими даними, у тунелях біля "Арсенальної" є таємні сховища для політичної верхівки.
4. Серед яскравих досягнень українського літакобудування - найбільший в світі літак АН-225 "Мрія", а також найпотужніший літак АН-124 "Руслан". У 2001 році, літак "Мрія", взявши на борт вантаж у 253 тонни, за один політ встановив 124 рекорди.
5. Український "Південмаш" (Дніпропетровськ) виробляв найбільш екологічні ракетоносії у світі. За їх допомогою у космос відправляли комерційні вантажі у рамках міжнародного проекту "Морський старт".
6. Автор першої в світі Конституції - українець Пилип Орлик. 5 квітня 1710 його обрали гетьманом запорізького війська. У цей же день він оголосив «Конституцію прав і свобод війська Запорізького». У США Конституцію прийняли в 1787 г, у Франції та Польщі тільки в 1791 році.
7. Протяжність найдовшого тролейбусного маршруту в світі складає 86 кілометрів, а проходить він у Криму між Сімферополем та Ялтою.
8. Українська пустеля Олешківські піски є найбільшою в Європі.
9. Пам'ятники відомому українському поетові Тарасу Шевченку встановлені в 1200 місцях по всьому світові.
10. Найдавніша відома ученим мапа, а також найстародавніше поселення Homo Sapiens знайдені в Україні: у с. Межиріччя Рівненської області. Їм близько 14,5-15 тис. років. Мапу вибито на кістці мамонта.
11. Найдовша печера України носить назву «Оптимістична» і знаходиться на Поділлі. Це гіпсова печера на глибині 20 м протяжністю 216 км. Найдовша гіпсова печера у світі і друга за протяжністю взагалі, вона поступається лише Мамонтовій печері в США.
12. На території України зосереджено 1/4 всіх запасів чорнозему на планеті. Чорноземні грунти при правильній обробці дають найбільшу кількість врожаю. Під час Другої Світової війни німецькі солдати навіть вивозили чорнозем на поїздах.
13. Український духовий інструмент трембіта - найдовший духовий музичний інструмент у світі.
14. В Україні - найбільший запас марганцевої руди у світі, 2,3 мільярди тон і близько 11% від усіх покладів планети. Ще у нас немало залізної руди - 7% світового запасу.
15. Населення України відноситься до найбільш освіченого. Кількість людей з вищою освітою на душу населення вища, ніж середньоєвропейський рівень. Україна займає 4 місце в світі за кількістю громадян з вищою освітою.
16. Найстарішим деревом в Україні вважається 1300-річний дуб в урочищі Юзефін Рівненської області.
17. Найкоротша головна вулиця серед усіх столиць світу, але в той же час одна з найширших і найгарніших - Хрещатик у Києві. Її довжина всього 1225 м.
18. Перший рамковий вулик винайдено в Україні у 1814 р. Петром Прокоповичем. Україна в останні роки впевнено зберігає місце в трійці світових лідерів з виробництва меду. Випереджаючи країни Європи за обсягами виробництва меду в кілька разів, Україна є одночасно першою в світі з виробництва меду на душу населення (1,5 кг).
19. Найдавніша з книг, надрукована на території України кириличним шрифтом, - це "Апостол", виданий 15 лютого 1574 року у Львові Іваном Федоровим.
20. Найдавніший міст в Україні - Генуезький. Розташований він у Феодосії, функціонує ще й нині, хоча збудували його генуезці ще в XIII столітті. Дещо молодшим від нього є "Турецький міст" над рікою Смотрич біля фортеці у Кам'янці-Подільському, його було зведено у XVI столітті.
По-перше пункт 6 має бути не просто першої конституції, а першої демократичної конституції із розділенням на гілки влади та інше типу соціального забезпечення громадян.
Інакше це твердження про першу можна піддати сумніву...
І там таких нюансів багато, а тому треба обережніше щоб не давати можливість хрюкати росіянам.
10 цікавих фактів про Київ
За легендою, засновниками міста Києва були Кий, Щек, Хорив та їхня сестра Либідь. На честь старшого брата назвали поселення, імена двох менших увічнені у назвах гір, вулиць, кварталів міста. Іменем сестри назвали річку.
У Києві розташовані три з семи Об'єктів спадщини ЮНЕСКО в Україні (Києво-Печерська Лавра, Церква Спаса на Берестові та Київський Софійський собор).
Київський пам'ятник "Батьківщина-Мати" входить до п'ятірки найвищих у світі. Його висота становить 102 метри.
Найдавнішою вулицею Києва вважається Володимирська, вік якої понад 1000 років.
Хрещатик є найкоротшою центральною столичною вулицею Європи. Його довжина становить лише 1,3 км. Водночас Хрещатик є найширшою (75 м) серед головних вулиць міст Європи. Найвужчим є Георгіївський провулок - близько п'яти метрів між будівлями. До слова, вулиця Хрещатик 14 років називалася вулицею Вацлава Воровського.
Найдовшою вулицею Києва є Броварський проспект - він простягнувся на 14 км. А найкоротшим є Інженерний провулок неподалік Арсенальної площі довжиною 50 метрів, на якому вмістилися три будинки
Найдовший міській транспортний маршрут: трамвай №2 (м. "Контрактова площа" - Пуща-Водиця), його протяжність - близько 20 км.
Станція київського метро "Арсенальна" вважається найглибшою у світі. Її глибина становить приблизно 105 метрів.
Пішохідний міст через Дніпро у Києві - найдовший пішохідний міст в Європі.
Найвідвідуваніший музей в Києві - Національний історико-культурний заповідник "Києво-Печерська Лавра". Тут буває близько мільйона туристів на рік.
«Возможно, настал момент подумать о придании статуса края региону, имеющему для нашей страны стратегическое значение, а также о переименовании Калининграда в соответствии с современными реалиями и отечественными традициями. Например, Владибалтийск и, соответственно, Балтийский край», - заявил депутат Миронов.
Предложение рассмешило пользователей сети - они стали выдвигать свои варианты: например, Владизапад, Путибалтийск, Балтовладимир и Владимирон.
https://news.zerkalo.io/cellar/17241.html?c
Решта - бредні рашінські - Калининград , Владиєбалтийск , Владизад , Балдавладимир и Владимир-он-Хуйло
Росіяни багато чого поховали. У Кам'яній могилі колись офіційні історики (а не якісь чорні копачі) розкопали безліч кам'яних табличок (сотні), які вивезені росіянами у невідомому напрямку (кудись в москву), і зараз про них та їх приблизний зміст є лише згадки учасників експедицій. А там на табличках якщо судити по записах учасників експедиції є свідчення про цілий новий народ часів шумерів, який жив на території України. І це напевне був той народ згадки про якого, про торгівлю з яким є на табличках шумерів.
Тепер на Переяслав глянув!
Та на Замчище подививсь!
Упився б! здорово упивсь!
І препрославлений козачий
Розумний батьку!.. і в смердячій
Жидівській хаті б похмеливсь
Або в калюжі утопивсь,
В багні свинячім.
Амінь тобі, великий муже!
Великий, славний! та не дуже…
Якби ти на світ не родивсь
Або в колисці ще упивсь…
То не купав би я в калюжі
Тебе преславного. Амінь.
18 серпня 1859 в Переяславі
Я написав свій пост ************** від цього вірша Т. Г. Шевченка.
Той хто знайомий з творчістю Т. Г. Шевченка, зразу зрозумів про що я ....
фільма "Іван Васільєвіч мєняєт профєсію " по історії більше нічого не знає