Мэр Славянская Лях: Город стал прифронтовым, войска РФ в 7-10 километрах от нас
Оккупанты приближаются к Славянску, город стал прифронтовым.
Об этом сообщил мэр Славянская Вадим Лях, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
"Город уже стал прифронтовым. Сейчас очень важно эвакуировать как можно больше людей, здесь вчерашнее событие (обстрел. - Ред.) стало маркером, и люди более активно стали выезжать из города. Вчера выехало 70, на завтра уже записалось 200 человек, которые уедут из города, и дальше эвакуация продолжается. Идет в двух направлениях - Днепр-Ривне, а второй маршрут до Покровска и поездом до Львова", - рассказал он.
По его словам, линия фронта у города не меняется длительное время.
"Город с первых дней начала военных действий помогает, и этот процесс бесконечен. Каждый день прилетает. Например, если брать вчера, то 40 домов разрушено. Девятиэтажный дом частично разрушен. Всегда жаль человеческих жизней, поэтому всегда призываю людей эвакуироваться", - добавил Лях.
Городской голова рассказал, на каком расстоянии от города в разных направлениях находятся рашисты.
"Если брать в направлении Лимана до Райгородка - это 7-10 км, если брать в направлении Изюма, Долины - это 30 км. Если направление Святогорска - это до 20 км. Артиллерия уже бьет по городу - такая возможность у врага есть. Возможно, он будет компенсировать отсутствие наступательных действий обстрелами города, мирного населения. Но где будет главный удар, мне трудно сказать", - подытожил мэр.
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РФ суттєво поміняло тактику, раніше йшов широкомасштабний наступ, по різним напрямкам розтягнутими силами їх успішно знищували ЗСУ, а зараз РФ тримають загальній фронт відсукуючи по шматку потрібної території, концентруючи удари в одному місці, як мінімум з десятикратною перевагою у кількості військ і техніки.
І на даний момент ця тактика дає їм потрібний результат, хотілось би знати чи ми можемо реально їй щось протипоставити, чи і далі спостерігатимемо за втратами територій та військових?
НКВДисты никого не жалели включая Киев...Днепрогес и т.д.
Зою Космодемьянскую не забыли?
Херсон важливіший ніж Лисичанськ і Словянскь як би це не звучало
·https://twitter.com/GreyWraith/status/1544014813495529473 1 ч
Якщо російське командування заговорило про оперативну паузу, то наше командування добилося оборонними боями того, чого хотіло, - виснаження їхніх військ і тимчасової втрати потенціалу. Це може закінчитися їхнім відступом, або новим наступом - все залежить від можливості відновлення сил. Це нормально. У військовій історії навіть наймасштабніші та найкривавіші операції якщо не приводили до здачі ворога, то закінчувалися оперативними паузами.
Які можливості відновлення сил у нас і у них? Схоже, ми залучили на свій бік
ВПК вільного світу, що з часом набере обороти і буде постачати нам все більше і все потужнішу зброю. Росія готувалася до цієї війни навіть не 8 років, а 30, а, може, і 70. Он проти нас вже задіюють зброю, старшу за мене. Чи відновить Росія все це, перебуваючи під санкціями?
Сталіну вдалося задіяти ВПК США та Британської імперії на свою користь. Американці постачали йому все, від «Аерокобр» та 60% пороху і 80% авіабензину - до гудзиків для гімнастьорок включно. Чи готовий зараз Китай це робити для Росії?
звісно, зо Китай у підсумку не стане маратися об токсичного диктатора