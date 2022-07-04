Мэр Славянская Лях: Город стал прифронтовым, войска РФ в 7-10 километрах от нас

Оккупанты приближаются к Славянску, город стал прифронтовым.

Об этом сообщил мэр Славянская Вадим Лях, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Город уже стал прифронтовым. Сейчас очень важно эвакуировать как можно больше людей, здесь вчерашнее событие (обстрел. - Ред.) стало маркером, и люди более активно стали выезжать из города. Вчера выехало 70, на завтра уже записалось 200 человек, которые уедут из города, и дальше эвакуация продолжается. Идет в двух направлениях - Днепр-Ривне, а второй маршрут до Покровска и поездом до Львова", - рассказал он.

Читайте также: После оккупации Лисичанская РФ, вероятнее всего, начнет наступление на Северск или будет развивать атаки на Бахмут или Славянск, - ISW

По его словам, линия фронта у города не меняется длительное время.

"Город с первых дней начала военных действий помогает, и этот процесс бесконечен. Каждый день прилетает. Например, если брать вчера, то 40 домов разрушено. Девятиэтажный дом частично разрушен. Всегда жаль человеческих жизней, поэтому всегда призываю людей эвакуироваться", - добавил Лях.

Городской голова рассказал, на каком расстоянии от города в разных направлениях находятся рашисты.

Смотрите также: В результате обстрела российскими оккупантами Славянска 3 июля погибли 2 ребенка, - прокуратура. ФОТОрепортаж

"Если брать в направлении Лимана до Райгородка - это 7-10 км, если брать в направлении Изюма, Долины - это 30 км. Если направление Святогорска - это до 20 км. Артиллерия уже бьет по городу - такая возможность у врага есть. Возможно, он будет компенсировать отсутствие наступательных действий обстрелами города, мирного населения. Но где будет главный удар, мне трудно сказать", - подытожил мэр.