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Новости Война
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Мэр Славянская Лях: Город стал прифронтовым, войска РФ в 7-10 километрах от нас

зсу

Оккупанты приближаются к Славянску, город стал прифронтовым.

Об этом сообщил мэр Славянская Вадим Лях, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Город уже стал прифронтовым. Сейчас очень важно эвакуировать как можно больше людей, здесь вчерашнее событие (обстрел. - Ред.) стало маркером, и люди более активно стали выезжать из города. Вчера выехало 70, на завтра уже записалось 200 человек, которые уедут из города, и дальше эвакуация продолжается. Идет в двух направлениях - Днепр-Ривне, а второй маршрут до Покровска и поездом до Львова", - рассказал он.

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По его словам, линия фронта у города не меняется длительное время.

"Город с первых дней начала военных действий помогает, и этот процесс бесконечен. Каждый день прилетает. Например, если брать вчера, то 40 домов разрушено. Девятиэтажный дом частично разрушен. Всегда жаль человеческих жизней, поэтому всегда призываю людей эвакуироваться", - добавил Лях.

Городской голова рассказал, на каком расстоянии от города в разных направлениях находятся рашисты.

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"Если брать в направлении Лимана до Райгородка - это 7-10 км, если брать в направлении Изюма, Долины - это 30 км. Если направление Святогорска - это до 20 км. Артиллерия уже бьет по городу - такая возможность у врага есть. Возможно, он будет компенсировать отсутствие наступательных действий обстрелами города, мирного населения. Но где будет главный удар, мне трудно сказать", - подытожил мэр.

Автор: 

Славянск (2571)


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Топ комментарии
+21
... і тепер ви знаєте, кому за це дякувати

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04.07.2022 21:40
+17
Слов'янськ - Бахмут це ті точки де повинні зупиняти ворога.І там вже гратися 1 до 10 не повинно бути.Вони оголили всі фланги вкидаючи кулак в цьому направленні .Значить потрібно їх давити.Ці міста з яких не можна відходити або здавати.Ми вирівняли фронт це те що було потрібно.Тепер настав час вводити резерви і зброю яку тримали.Питання не до ЗСУ це наші герої всі питання тільки до командування.
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04.07.2022 21:55
+7
Це нічого не дасть, жодної дієвої тактики, яка б реально могла щось реально змінити на фронті нема.
РФ суттєво поміняло тактику, раніше йшов широкомасштабний наступ, по різним напрямкам розтягнутими силами їх успішно знищували ЗСУ, а зараз РФ тримають загальній фронт відсукуючи по шматку потрібної території, концентруючи удари в одному місці, як мінімум з десятикратною перевагою у кількості військ і техніки.
І на даний момент ця тактика дає їм потрібний результат, хотілось би знати чи ми можемо реально їй щось протипоставити, чи і далі спостерігатимемо за втратами територій та військових?
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04.07.2022 21:47
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... і тепер ви знаєте, кому за це дякувати

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04.07.2022 21:40 Ответить
Безмозгла зато сидить в штабі і не дає можливості військовим приймати правильне рішення, бо Боневтік взяв гроші і "слово" в Омані, що не зіл"ють на нього компру за послуги Засрашці. Стараються!
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04.07.2022 22:48 Ответить
а какие битвы выиграли игроки на замену? кабинетно-паркетные?
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04.07.2022 21:45 Ответить
Це нічого не дасть, жодної дієвої тактики, яка б реально могла щось реально змінити на фронті нема.
РФ суттєво поміняло тактику, раніше йшов широкомасштабний наступ, по різним напрямкам розтягнутими силами їх успішно знищували ЗСУ, а зараз РФ тримають загальній фронт відсукуючи по шматку потрібної території, концентруючи удари в одному місці, як мінімум з десятикратною перевагою у кількості військ і техніки.
І на даний момент ця тактика дає їм потрібний результат, хотілось би знати чи ми можемо реально їй щось протипоставити, чи і далі спостерігатимемо за втратами територій та військових?
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04.07.2022 21:47 Ответить
Було б чим протидіяти то протидіяли б напевно .
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04.07.2022 22:15 Ответить
Значна перевага в артилерії, єдина противага - знищення артскладів та шляхів постачання *********** до цієї артилерії, тоді вся ця арта перетворится в груду непотрібу
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04.07.2022 22:25 Ответить
Ви розумієте пане, це потрібно запитати у 73% населення, точніше наріду, які дуже розумні і дуже хотіли поржати і зробили це разом у 2019 році і набудували доріг, точніше всі бюджетні гроші закатали в асфальт, а мали б будувати "Нептуни" "Гріми", "Сапсани" "Верби", "САУ "Богдани"...а сьогодні як набрали в рот води, точніше лайна, піджали свої хвости і побігли за тими, хто їх обіцяв веселити, за "кварталом" в Польщу, а хто від страху і ще далі і чекають пока "бариги" , "мародери" прості люди і "майдануті" зупинять ворога, а ще коли "піндоси" і "голубі" дадуть зброю, щоб закрити про@оби Боневтіка і його суперворовитой і ватної команди.
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04.07.2022 22:54 Ответить
русский, призрачные - это ваши влажные мечты.
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04.07.2022 22:03 Ответить
Вони й так допомогають. Тут проблема не в Залужному.
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04.07.2022 21:49 Ответить
на Марченка
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04.07.2022 21:52 Ответить
можливо, але це цікавить лише нас форумчан, Зелю цікавлять сміттєпереробні заводи, ЄС, план Маршала, будівництва і тд - в його хворій уяві ми або перемогли вже, або його призначили губернатором Малоросії
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04.07.2022 21:55 Ответить
почекайте трохи - 6 лрдів на дороги шмига дав - треба русні автобан до Слов*янська прокласти ще встигнути
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04.07.2022 21:53 Ответить
Сралин взрывал города и сжигал деревни до тла👣
НКВДисты никого не жалели включая Киев...Днепрогес и т.д.
Зою Космодемьянскую не забыли?
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04.07.2022 21:53 Ответить
Слов'янськ - Бахмут це ті точки де повинні зупиняти ворога.І там вже гратися 1 до 10 не повинно бути.Вони оголили всі фланги вкидаючи кулак в цьому направленні .Значить потрібно їх давити.Ці міста з яких не можна відходити або здавати.Ми вирівняли фронт це те що було потрібно.Тепер настав час вводити резерви і зброю яку тримали.Питання не до ЗСУ це наші герої всі питання тільки до командування.
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04.07.2022 21:55 Ответить
Всеодно потрібно зважати, що ми відносно невелика країна , що воює проти двох союзних країн одна з яких внличезна. У нас фізично ніколи не було і не буде таких резервів як у них .
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04.07.2022 22:15 Ответить
все правильно говорите, але де взяти резерви в такій кількості? Можливо вже Коля Котлєта почав "мочити" таємно танки то і "замочть" їх артилерію і РСЗО, а йому на допомогу пруть з Польщі Лисий, Юрік і з Ізраїлю Шифіри зі своїм "стреленим" під Києвом воділою і як погонять ворога, що Боневтік не в змозі бігти за ними, щоб знімати відоси.
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04.07.2022 22:58 Ответить
Командування знає як бути.
Херсон важливіший ніж Лисичанськ і Словянскь як би це не звучало
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04.07.2022 22:17 Ответить
Alex Pavloshchuk@GreyWraith

·https://twitter.com/GreyWraith/status/1544014813495529473 1 ч

Якщо російське командування заговорило про оперативну паузу, то наше командування добилося оборонними боями того, чого хотіло, - виснаження їхніх військ і тимчасової втрати потенціалу. Це може закінчитися їхнім відступом, або новим наступом - все залежить від можливості відновлення сил. Це нормально. У військовій історії навіть наймасштабніші та найкривавіші операції якщо не приводили до здачі ворога, то закінчувалися оперативними паузами.
Які можливості відновлення сил у нас і у них? Схоже, ми залучили на свій бік

ВПК вільного світу, що з часом набере обороти і буде постачати нам все більше і все потужнішу зброю. Росія готувалася до цієї війни навіть не 8 років, а 30, а, може, і 70. Он проти нас вже задіюють зброю, старшу за мене. Чи відновить Росія все це, перебуваючи під санкціями?
Сталіну вдалося задіяти ВПК США та Британської імперії на свою користь. Американці постачали йому все, від «Аерокобр» та 60% пороху і 80% авіабензину - до гудзиків для гімнастьорок включно. Чи готовий зараз Китай це робити для Росії?
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04.07.2022 22:12 Ответить
Тільки от сталін заищався а ***** віроломно вторгся
звісно, зо Китай у підсумку не стане маратися об токсичного диктатора
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04.07.2022 22:21 Ответить
Сталін захищався???😁😁😁😁 книжок совєцких перечитав? Де Сталін захищався? В Польщі, прибалтиці, бесарабії чи Фінляндії? А, ну да, як Гітлер його перехитрив, то пришлось драпати аж до волги... Сталін такий самий агресор, як і гітлер
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04.07.2022 22:32 Ответить
То все відома історія, в контексті наппду гітлера мало ь на увазі, а по факту сталін навіть гірший і мерзенніший ніж гітлер
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04.07.2022 22:36 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=Sz4-aGRtL_M&ab_channel=GentlemanGroup У заднеприводныъ сепаров в Лисичанске радость. Дождались утырки
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04.07.2022 22:14 Ответить
чи ті дибіли розуміють,що їх зараз мобілізують і з гвинтівкою ,що пам*ятає другу світову війну кинуть як гарматне м*ясо під дулами заградотрядів.Які ж ці даунбасята кончені...
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04.07.2022 22:27 Ответить
я вже накатав скаргу на цих уродів,надіюсь,ютуб їх закриє
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04.07.2022 22:32 Ответить
Щоб не сталося біди, на гарматний постріл не підпускайте всіляких безуглих і політика, схожого на Голобородька, бо в них погана карма!
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04.07.2022 22:16 Ответить
Безугла нардеп і друг агро хамії. Як ти її не підпустиш.
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04.07.2022 22:23 Ответить
А що каже обристович?
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04.07.2022 22:18 Ответить
Арестович у Фейгина сказал что Лисичанск это последний город который взяли кацапы, дальше только победы.
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05.07.2022 02:52 Ответить
Фронт зупиниться там, де зупиниться кордон "русского мира" в головах вати. А потім звичайно помаленьку буде рухатися в бік державного кордону і вже без вати.
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04.07.2022 22:41 Ответить
. . Мелітополь сьогодні ( а удар ЗСУ по тамтешнім військовим об'єктам русні, був учора ) . Горить палає техніка ворожа , Україна ПЕ РЕ МОЖЕ .!!!
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04.07.2022 22:59 Ответить
Звичайно переможе. Як показала практика і історія, на чиєму боці були США, Англія, Канада, Нова Зеландія - ті перемагали. А ця традиція не порушувалася ще ні разу.
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04.07.2022 23:11 Ответить
Бідолашний той Слов'янськ, бідолашне те Сніжне! Там такі патріоти України, що якби усі такі були, як вони, то усе бы було Україна! Я з 14-го року там, пліч-о-пліч з нима. Наші люди! Наша земля! Смерть рашистским окупантам!
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04.07.2022 23:28 Ответить
А якби обрали мером нелю шкапу то проблем бі не було, Обралі не ту вату.
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05.07.2022 01:01 Ответить
ВПК Расии сдохнет от напряжения, без современных французских тепловизоров танки будут уровня Т-34, с самолетами вообще молчу. Затяжную войну Расия не потянет. Китай на 80 % зависит от запада и союзников, не думаю, что они глядя на успехи 2 армии мира будут вообще туда лезть
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05.07.2022 08:48 Ответить
 
 