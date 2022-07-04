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Новости Агрессия России против Украины Война
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Для выезда за пределы Запорожской области военнообязанные должны получить разрешение, - ОВА

призов,квиток

Из-за полномасштабного вторжения на территорию Украины и связанного с этим режима мобилизации вступили в силу определенные ограничения на выезд с территорий проживания для категорий военнообязанных. Это касается, в том числе, процедуры пересечения линии разграничения на въезд или на выезд.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает гуманитарный штаб Запорожской ОВА.

Так, согласно законодательству, выезд за пределы места жительства (места пребывания) с момента объявления мобилизации граждан, состоящих на военном учете в Территориальных центрах комплектования и социальной поддержки, разрешен только при наличии специального разрешения руководителя районного (городского) территориального центра комплектования и социальной поддержки.

Разрешение на выезд выдают руководители центров комплектования следующим категориям граждан Украины:

призывникам, которым предоставлено или имеющих право на отсрочку от призыва на срочную военную службу, на срок до одного года, но не позднее даты окончания отсрочки;

лицам призывного возраста, при наличии уважительных причин (болезнь или смерть родных и т.п.), сроком до 30 суток;

военнообязанным и резервистам, которые не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации (полный перечень определен в статье 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации"), сроком до одного года, при наличии подтверждающих документов, но не позднее даты окончания права на отсрочку;

военнообязанным и резервистам, которые были забронированы на период мобилизации и военное время на срок до 30 суток, но не позднее даты истечения срока действия свидетельства об отсрочке от призыва на военную службу на период мобилизации и на военное время или даты указанной на выписку из приказа Министерства экономики Украины о бронировании;

в отдельных случаях, по решению руководителя центра комплектования остальным военнообязанным и резервистам при наличии других уважительных причин с представлением ими соответствующих документов на срок до 30 суток.

Разрешение не нужно получать лицам:

Исключен из военного учета. Основанием для выезда есть отметка о снятии с учета военнообязанного.

Лицам, выбывающим в командировку и военнообязанным забронированными на период мобилизации и на военное время. При себе необходимо иметь паспорт, военный билет, временное удостоверение военнообязанного, удостоверение об отсрочке или заверенный руководителем ТЦК и СП извлечение из приказа Министерства экономики Украины и командировочное удостоверение.

Призывникам, военнообязанным и резервистам, снятым с учета для перемещения в другую местность (территориальную единицу). Основанием является отметка в удостоверении или военном билете \ временном удостоверении. Такие граждане должны стать на учет по новому месту дислокации в течение семи суток с даты снятия с учета.

воинская повинность (77) Запорожская область (3066)


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Топ комментарии
+32
Зеленський так тільки обурює громадян проти влади та дає корм російській пропаганді
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04.07.2022 22:19
+24
Может скоро без разрешения военкома и в подъезд соседний не зайти?
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04.07.2022 22:17
+17
Заставляти людей їхати через окупантів тому що влада випускає тільки своїх, яка ганьба для влади
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04.07.2022 22:26
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Правила форума Совет форумчан
Может скоро без разрешения военкома и в подъезд соседний не зайти?
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04.07.2022 22:17 Ответить
Нет никаких военных комисаров давно уже
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04.07.2022 22:49 Ответить
Сегодня была новость о законопроекте в котором хотят упростить выезд заграницу и сегодня же о ограничении передвижения❗Это такой ******* от власти❓
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04.07.2022 23:55 Ответить
Зеленський так тільки обурює громадян проти влади та дає корм російській пропаганді
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04.07.2022 22:19 Ответить
В борща хоть не сэрэ? Так то во всех бедах он виноват судя по комментам цензора(
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04.07.2022 22:39 Ответить
В борщ нет, но в голову тебе насрал точно, вместе со всей студией 95 квартала.
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05.07.2022 00:04 Ответить
Жестокий ты человек(
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05.07.2022 00:23 Ответить
Прикрили лавочку, бо багато хто через Запоріжжя та Крим у Європу поїхали((( Такса на Запоріжжя - Симферополь, 400 баксів була, з урахуванням інтересів наших та окупантів.
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04.07.2022 22:23 Ответить
Багато поїхало? Звітки така інфа?
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04.07.2022 22:25 Ответить
В день от ста до 1000 машин
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04.07.2022 22:47 Ответить
Заставляти людей їхати через окупантів тому що влада випускає тільки своїх, яка ганьба для влади
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04.07.2022 22:26 Ответить
Якщо вони змогли виїхати з країни, то тим паче зможуть виїхати з Запорізької області.
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04.07.2022 23:43 Ответить
Повна дурість.
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04.07.2022 22:25 Ответить
вот ты и е будешь следущим презиком за незаконную узурпацию..пшол нах
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04.07.2022 22:25 Ответить
Позавчора.
Фейк: в Україні чоловікам заборонять виїжджати за межі місця проживання.
Спростував інформацію щодо підготовки такого документу заступник голови комітету Верховної Ради з питань цифрової трансформації Олександр Федієнко.

Зацєнітє красоту ігри(С) Вони фейки р о б л я ть яв*ю вже сьогодні. До речі, коментують юристи на фб, що такі постанови розіслані скрізь. Таксу за проїзд б/п теж озвучили.
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04.07.2022 22:26 Ответить
короче ты не суверенный гомосапиенс конституционный мешок мяса--- а квази портянка.....а если я робот бендер железна дупа то выехать можна у польшу кофе попить у ратуше без денег..??а я ж без бумажки как какашка не подхожу не под одну категорию..не беременній без тугосерев..и не прееселенец..коро че гуляй вальсом зубі на полку или ..хрен им на ріло
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04.07.2022 22:30 Ответить
Редакція цензор.нет!
Ви впевнені, що це не туфту ви передрукували?
З Київської області в Житомирську чи Чернігівську вільно можна з'їздити, а в Запорізькій області свої закони?
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04.07.2022 22:32 Ответить
https://www.zoda.gov.ua/news/61850/dlya-vijizdu-za-mezhi-mists-perebuvannya-viyskovozobovyazani-povinni-otrimati-dozvil.html
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04.07.2022 22:35 Ответить
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04.07.2022 22:42 Ответить
Це вже с часом мабуть може бути не тількі в Запоріжжі.
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04.07.2022 22:46 Ответить
пока можно...
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04.07.2022 23:15 Ответить
В інших областях незабаром буде те саме.
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04.07.2022 23:45 Ответить
Та вже спростовувач фейків Федієнко сам і виклав

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05.07.2022 00:27 Ответить
Ще одне підтвердження тому, що на верхівці у нас сидять безграмотні телепні: в цьому листі вони пишуть "підставою для виїзду за межі місця проживання", проте у законах, на які вони посилаються йдеться про дозвіл на "зміну місця проживання". Згідно ст. 29 Цивільного кодексу України, місце проживання особи - це є житло, в якому вона проживає постійно або тимчасово.
Тобто, дозвіл потрібен саме на зміну такого житла, в контексті зміни адреси постійного місця проживання. Але аж ніяк не на тимчасовий від'їзд з такого місця проживання у сусідній район чи місто.
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05.07.2022 08:53 Ответить
На таку фігню военкомати просто загнуться.Їм більше робити нема чого
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04.07.2022 22:33 Ответить
Для военкомов - это счастье.
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04.07.2022 23:05 Ответить
Приколисты , только через четыре месяца закрыли выезд . Спохватились
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04.07.2022 22:34 Ответить
Читайте внимательно статью , там люди на оккупированную территорию ездят цветы поливать Все как раньше в Лугандоне было
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04.07.2022 22:37 Ответить
Тут реално потрібна пояснювальна бригада.Бо вже дивлюся це пішло не тільки по Запоріжжі а і вся країна.Це або фейк або частково фейе або реальність.
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04.07.2022 22:39 Ответить
⚡️Замглавы комитета Верховной Рады по цифровой трансформации Александр Федиенко опровергает информацию Запорожской ОВА о запрете военнообязанных выезжать за пределы места жительства
«Я проверил указанную информацию, хочу успокоить общество, что ни в Минобороны, ни в Генштабе, ни в Кабмине такие документы не готовятся, и проекты таких документов не рассматривались», - написал он в соцсети.
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04.07.2022 22:49 Ответить
скажут можно, только получи бумажку с военкомата
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04.07.2022 23:02 Ответить
Це він ще 01.07 спростував, а сьогодні вже в тг підтвердив і виклав листа Залужного.
Пише, що " все змінюється досить динамічно. "
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05.07.2022 00:21 Ответить
Це "проба пера" від Зе-слуг, щоб потім таке у всіх регіонах ввести. Таке свавілля треба рубати на корню. Бо вже сідають народу на голову!
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04.07.2022 22:44 Ответить
Вони сіли на голову, коли їх обрали.
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04.07.2022 22:49 Ответить
Все военкомы к концу войны на Майбахах будут ездить.
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04.07.2022 22:50 Ответить
погранцы так точно. Утромбовали по полной. если потери называют 100, а потом 200- 500 человек в день. американский генерал 200 тысяч озвучивал. не хорошее ощущение что происходит
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04.07.2022 23:13 Ответить
это касается всех областей, и всегда такой закон был, только щас приняли решение щемить
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04.07.2022 23:08 Ответить
Насколько я понимаю военная администрация каждой области принимает решение. Ну а то что при военном положении имеют право ограничивать перемещение это еще за царя панька прописано в конституции.
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04.07.2022 23:14 Ответить
теперь строго по инструкции, снятым с учета до.. и с кучей документов, и то не гарантия...
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04.07.2022 23:17 Ответить
Така фігня просто зупинить економіку країни і створить хаос. Чоловіки масово їздять з регіону в регіон у бізнес-поїздки, у відрядження чи за товаром, хворіючі люди часто змушені регулярно їздити в інші регіони до лікарів на обстеження або процедури. Хтось мусить їздити по догляду за родичами. Так, у нас війна, але тил повинен нормально існувати, бо інакше до нас підкрадеться "білий пухнастий звірок"... Військомати теж будуть займатися такою дурницею, замість реальних справ. Я не дивуюсь вже жодному ідіотизму від цієї влади...
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04.07.2022 23:28 Ответить
Вот ты говоришь что понимаешь что война, скажи так трудно на месяц взять справку такую и навещать родителей без проблем ? Если военные администрации правда вводят ограничение на перемещение - значит есть причины, надо с понимаем относиться, а не делать трагедию там где ее нет, особенно в приграничных и фронтовых областях - у нас рядом куда более страшные свинособачьи проблемы.
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04.07.2022 23:43 Ответить
Проблема у тому, що такі справки будуть мати разову дію, а не строкову. І далеко не факт, що всі воєнкомати будуть їх слухняно видавати. Ні однозначно, з таким погоджуватися не можна. Це породить купу внутрішніх проблем і корупцію.
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04.07.2022 23:50 Ответить
Ты не понял. Из города или села без справки не выехать. Місце проживання - населений пункт.
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05.07.2022 05:23 Ответить
А для прифронтовых, с нашим дебилизмом и желанием выслужиться, это может создать проблемы при эвакуации. Прям как сталинский ни шагу назад.
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05.07.2022 05:25 Ответить
Що за дурня. Який закон надає право будь якій адміністрації порушувати Конституцію? Права гоомадян під час військового стану можна обмежити лише законом.
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05.07.2022 00:14 Ответить
Почитай что такое военное положение и какими полномочиями наделены военные администрации в этот особый правовой режим. Когда Зеленский ввел военное положение, в этом указе все расписано. А конкретно что военное командование, органы местного самоуправления и военные администрации получают полномочия вводить и осуществлять меры правового режима военного положения на территории своей ответственности.
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05.07.2022 00:39 Ответить
В мене в сусідній області старі й немічні батьки, яких я повинен щотижня провідувати - мені кожного тижня бігати до воєнкома за дозволом? А скільки буває аналогічних ситуацій... Вони там зовсім вже з дуба гепнулися чи що???
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04.07.2022 23:14 Ответить
забери их к себе
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04.07.2022 23:40 Ответить
З Прибалтики легко вказівки роздавати. А нас тут, до речі, "слуги" щемлять у всі діри. Скоро від Рашкостану відрізнятись не будемо.
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04.07.2022 23:52 Ответить
можно название закона?
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04.07.2022 23:48 Ответить
норм, както не правильно сумчанам и львовянам защищать Бердянск, когда одних бердянцев достаточно на пол фронта
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04.07.2022 23:08 Ответить
Эти города Украина☝
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05.07.2022 09:39 Ответить
Заместитель главы комитета Верховной Рады по цифровой трансформации Александр Федиенко эту информацию опроверг

«Я проверил указанную информацию, хочу успокоить общество, что ни в Минобороны, ни в Генштабе, ни в Кабмине такие документы не готовятся, и проекты таких документов не рассматривались», - написал он в соцсети.

Сегодня ЗОВА сообщила, что для выезда с места жительства военнообязанным необходимо получить разрешение в военкомате. Вот только в этой информации нет ссылок ни на один нормативный акт или закон. Также продолжают молчать в Минобороны, Генштабе, Кабмине.

Если бы подобный акт ввели, его обязательно бы опубликовали официально.
https://t.me/kievreal1/25060
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04.07.2022 23:33 Ответить
Вже пдітверджує те, що ніби "спростував"
брехуни, кляті
https://t.me/fediienko_oleksandr/979
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05.07.2022 00:24 Ответить
Це кріпацтво та введення феодального права.
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04.07.2022 23:48 Ответить
Это война, и заметь война на наше с тобой истребление. В армию призыв тоже рабство? Многие до сих пор неосознают что происходит или я хз.
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05.07.2022 00:43 Ответить
А яка взагалі різниця під якім прапором держава робить з чоловіків рабів.І якій сенс захищати державу для якій я раб.І не треба прикриватися законом.Закон вони приймуть якій захочуть.До речі і єреїв в гітлєрівській неметчіні знищували по закону.Закон такий був.Тому закон і права людини всеж таки різні речі.
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05.07.2022 01:36 Ответить
а який інтерес мені воювати за державу, яка створює для мене такі ж самі умови, як і ворог?
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05.07.2022 08:22 Ответить
Тобто, якщо кацапи захопили якесь умовне село/містечко в Запорізькій області в чоловіку 18-60 років вдалося прорватись на підконтрольну територію, то осісти він може лише в Запорізькій області?
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05.07.2022 07:44 Ответить
Під час війського стану заборонена зміна постійного місця проживання, а не переміщення країною. У нас а Запоріжжі, наприклад, купа працюючих з Вільнянська і сусідних сіл. Через цих привладних дебілів вони тепер не мають право їздити на роботу? А торгівля як буде працювати? Експедитори здебільшого чоловіки.
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05.07.2022 07:51 Ответить
До речі так. У законодавчих нормах, на які Генштаб у своєму листі посилаються йдеться лише про заборону ЗМІНИ МІСЦЯ ПРОЖИВАННЯ, а не тимчасового ВІД'ЇЗДУ з місця проживання! Але "слуги" завжди все трактують і тлумачать по своєму!
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05.07.2022 08:37 Ответить
И вправду❗Происходит подмена понятий☝ Какой очередной трэш от власти💥
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05.07.2022 09:03 Ответить
Здается Бутусов фейкомет.На сайті ОДА якась довідка і все.
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05.07.2022 09:19 Ответить
 
 