Для выезда за пределы Запорожской области военнообязанные должны получить разрешение, - ОВА

Из-за полномасштабного вторжения на территорию Украины и связанного с этим режима мобилизации вступили в силу определенные ограничения на выезд с территорий проживания для категорий военнообязанных. Это касается, в том числе, процедуры пересечения линии разграничения на въезд или на выезд.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает гуманитарный штаб Запорожской ОВА.

Так, согласно законодательству, выезд за пределы места жительства (места пребывания) с момента объявления мобилизации граждан, состоящих на военном учете в Территориальных центрах комплектования и социальной поддержки, разрешен только при наличии специального разрешения руководителя районного (городского) территориального центра комплектования и социальной поддержки.

Разрешение на выезд выдают руководители центров комплектования следующим категориям граждан Украины:

призывникам, которым предоставлено или имеющих право на отсрочку от призыва на срочную военную службу, на срок до одного года, но не позднее даты окончания отсрочки;

лицам призывного возраста, при наличии уважительных причин (болезнь или смерть родных и т.п.), сроком до 30 суток;

военнообязанным и резервистам, которые не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации (полный перечень определен в статье 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации"), сроком до одного года, при наличии подтверждающих документов, но не позднее даты окончания права на отсрочку;

военнообязанным и резервистам, которые были забронированы на период мобилизации и военное время на срок до 30 суток, но не позднее даты истечения срока действия свидетельства об отсрочке от призыва на военную службу на период мобилизации и на военное время или даты указанной на выписку из приказа Министерства экономики Украины о бронировании;

в отдельных случаях, по решению руководителя центра комплектования остальным военнообязанным и резервистам при наличии других уважительных причин с представлением ими соответствующих документов на срок до 30 суток.

Разрешение не нужно получать лицам:

Исключен из военного учета. Основанием для выезда есть отметка о снятии с учета военнообязанного.

Лицам, выбывающим в командировку и военнообязанным забронированными на период мобилизации и на военное время. При себе необходимо иметь паспорт, военный билет, временное удостоверение военнообязанного, удостоверение об отсрочке или заверенный руководителем ТЦК и СП извлечение из приказа Министерства экономики Украины и командировочное удостоверение.

Призывникам, военнообязанным и резервистам, снятым с учета для перемещения в другую местность (территориальную единицу). Основанием является отметка в удостоверении или военном билете \ временном удостоверении. Такие граждане должны стать на учет по новому месту дислокации в течение семи суток с даты снятия с учета.