Швеция после вступления в НАТО будет поддерживать членство Украины, - премьер Швеции Андерссон
Премьер-министр Королевства Швеция Магдалена Андерссон заявляет, что ее страна после вступления в Организацию Североатлантического договора будет поддерживать политику открытых дверей для Украины.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом премьер-министр Швеции сказала на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве.
Она заявила, что Швеция не будет лоббировать присоединение Украины к НАТО пока полноценно сама не станет членом.
"Но я могу вам сказать, что когда мы станем членом, мы сразу будем поддерживать политику НАТО открытых дверей для Украины", - заявила Андерссон.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Андрюха71
показать весь комментарий04.07.2022 22:22 Ответить Мне нравится 3
procaster
показать весь комментарий04.07.2022 22:31 Ответить Мне нравится 1
Oleg Zaporogec
показать весь комментарий04.07.2022 23:13 Ответить Мне нравится 0
Денис Власенко #415292
показать весь комментарий05.07.2022 00:53 Ответить Мне нравится 0
PowerOfTheMirror
показать весь комментарий05.07.2022 07:27 Ответить Мне нравится 0
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль