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Швеция после вступления в НАТО будет поддерживать членство Украины, - премьер Швеции Андерссон

швеція

Премьер-министр Королевства Швеция Магдалена Андерссон заявляет, что ее страна после вступления в Организацию Североатлантического договора будет поддерживать политику открытых дверей для Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом премьер-министр Швеции сказала на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве.

Она заявила, что Швеция не будет лоббировать присоединение Украины к НАТО пока полноценно сама не станет членом.

"Но я могу вам сказать, что когда мы станем членом, мы сразу будем поддерживать политику НАТО открытых дверей для Украины", - заявила Андерссон.

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Автор: 

Украина (44930) членство в НАТО (1509) Швеция (1000) поддержка (679) Андерссон Магдалена (8)


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Жовто-Синій самий сильний!
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04.07.2022 22:22 Ответить
Бимба!
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04.07.2022 22:31 Ответить
Зелепітори заявку на членство до НАТО не надали
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04.07.2022 23:13 Ответить
Dzienki!!!
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05.07.2022 00:53 Ответить
Країни Північної Європи можуть приєднатися до НАТО без серйозної протидії з боку ведмедя, тому що Україна тримає його зайнятим у боротьбі. Приємно бачити, що вони пропонують повернути послугу.
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05.07.2022 07:27 Ответить
 
 