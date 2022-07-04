Швеция после вступления в НАТО будет поддерживать членство Украины, - премьер Швеции Андерссон

Премьер-министр Королевства Швеция Магдалена Андерссон заявляет, что ее страна после вступления в Организацию Североатлантического договора будет поддерживать политику открытых дверей для Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом премьер-министр Швеции сказала на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве.

Она заявила, что Швеция не будет лоббировать присоединение Украины к НАТО пока полноценно сама не станет членом.

"Но я могу вам сказать, что когда мы станем членом, мы сразу будем поддерживать политику НАТО открытых дверей для Украины", - заявила Андерссон.

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