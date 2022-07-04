Слова о поднятии флага на Змеином необходимо понимать метафорически, - пресс-центр Сил обороны Юга
Военный флаг Украины на острове Змеиный не подняли, а доставили вертолетом.
Об этом сообщила представитель командования "Південь" ВСУ Наталья Гуменюк, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
"Знамя доставили на остров вертолетом. Оно дождется прибытия войск, затем будет установлено", - пояснила Гуменюк.
При этом она отметила, что ее слова о поднятии флага необходимо "понимать метафорически".
"На остров никто не высаживался. Так кто его будет устанавливать, поднимать? И никто не будет рисковать людьми ради фото для СМИ", - подытожила представитель командования "Південь" ВСУ.
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+24 Серая Лиса
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+16 Danilo Kosmina #241992
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+15 Сергей Ткаченко #455867
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якщо це для вас принципово - до Одессы куплю билет, до Змеиного на приципе доберетесь.
У ЗСУ много работы
все по-феншую - природа нам допомагає
Та скеля прострілюється вздовж і впоперек.
Я ще б зрозумів, коли немає абсолютно, навіть мінімальної небезпеки ворожого враження.
можна повторити кілька разів)
Сені не проблемно, якщо прапор піднімуть через тиждень, чи навіть через три місяці - я почекаю, але такими от висловлюваннями самі наразились на насмішки з боку московських пропагандонів.
Якщо чесно, то встидно.
молодці !!
Але от припустимо, що окупанти туди залетять, і за 5 хвилин зроблять якусь наругу над нашим прапором - хто буде у цьому винний?
Знаєте, що військову частину, яка не зберегла свій прапор, розформовують, а тут йдеться про прапор цілої Країни, який наразили на наругу!
Чим далі, тим більше мені ОЦЕ не подобається!
Тоді це схоже на наругу над Державним символом, за що Закон передбачає покарання!
Негарно це все... "іноді ліпше жувати, ніж розмовляти"!
Так що нехер іншим вказувати, що їм робити, аби тебе не посилали за відомим курсом російського військового корабля!
Як дістали ці зелені недоумки, просто піпець!
Може було б краще скинути вимпел з дрона
в наших цветах.
А можно повесить голограмму флага - пусть лупят по ней до упора.
Думаю, скинути з гелікоптера було набагато небезпечніше для життя, ніж так.
прийшовся до душі 😠‼️
Це називається "Піднятий над острівом"?
Чи тобі "Какая разница"?