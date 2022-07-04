Слова о поднятии флага на Змеином необходимо понимать метафорически, - пресс-центр Сил обороны Юга

Военный флаг Украины на острове Змеиный не подняли, а доставили вертолетом.

Об этом сообщила представитель командования "Південь" ВСУ Наталья Гуменюк, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Знамя доставили на остров вертолетом. Оно дождется прибытия войск, затем будет установлено", - пояснила Гуменюк.

При этом она отметила, что ее слова о поднятии флага необходимо "понимать метафорически".

"На остров никто не высаживался. Так кто его будет устанавливать, поднимать? И никто не будет рисковать людьми ради фото для СМИ", - подытожила представитель командования "Південь" ВСУ.

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