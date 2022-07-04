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Продолжается сбор и анализ информации о том, кто может попасть в реестр олигархов, - Малюська

малюська

Министр юстиции Украины Денис Малюська заявил, что сейчас идет сбор и анализ информации относительно того, кто может попасть в реестр олигархов и какие последствия это будет иметь.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Указом президента Украины утверждено положение о Реестре олигархов. К сожалению, с началом полномасштабного вторжения России на территорию нашей страны приоритетность закона о деолигархизации несколько снизилась. Впрочем, он не утратил своей актуальности. Сейчас идет сбор и анализ информации о том, кто может попасть в этот реестр и какие последствия это будет иметь. Поскольку закон о деолигархизации был введен еще в начале мая этого года, юридически такая опция уже есть", - отметил Малюська.

Он добавил, что дополнительную актуальность выполнению этого закона придали также выводы Европейской комиссии, которая рекомендовала имплементировать такой закон.

Читайте: Пока никто не подавал апелляцию на решение о запрете пророссийских партий, - Малюська

По словам Малюськи, "и это предпосылка для начала переговоров о вступлении Украины в ЕС не как кандидата, а уже как полноправного члена сообщества".

Автор: 

Минюст (1748) олигарх (1027) реестр (319) Малюська Денис (322) Закон об олигархах (119)


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Топ комментарии
+26
Я можу надати! Бєня! запишіть Бєню!
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04.07.2022 23:59
+25
какой куйней во время войны занимаются...
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04.07.2022 23:58
+21
какой беня, он же это и придумал, конкурентов убирать.
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05.07.2022 00:01
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Правила форума Совет форумчан
какой куйней во время войны занимаются...
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04.07.2022 23:58 Ответить
Група «1+1 media» готова ВРАЖАТИ по-новому
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05.07.2022 01:24 Ответить
але Порох вражає більше !!!

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05.07.2022 01:26 Ответить
А ты предпочитаешь лизать не шоколадную, а с натуральным гавном?
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05.07.2022 10:37 Ответить
Ти не фанат, ти дебіл як і усі зелені.
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05.07.2022 15:14 Ответить
війна вже закінчилась ?

ЗЄ-лєнський домовляється із Швецією про якісь сміттєспалювальні заводи,
знову олігархів ганяє...
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05.07.2022 01:39 Ответить
Я можу надати! Бєня! запишіть Бєню!
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04.07.2022 23:59 Ответить
какой беня, он же это и придумал, конкурентов убирать.
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05.07.2022 00:01 Ответить
... тю..., да он давно в реестре филантропов и меценатов
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05.07.2022 05:03 Ответить
І штатам сподобається, вони його шукають.
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05.07.2022 23:46 Ответить
Атрошенко, мер Чернігова
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05.07.2022 00:00 Ответить
в нас країна двійна. тобто люди і різні. є такі кошмари що в ЕС би ніколи нас не взяли якби це побачили. знущання над тваринами, штурхання дітей своїх на вулиці. хожу гуляти кожен день до річки...п.яна компашка з дітьми наших циган такі що бідні і вічно клянчать - кидали з розмаху собачку в воду. собак була в шоці. я вмішалась. і більше НІХТО. собачка один раз впала на мілину і може вдарилась головою. вони її бухі розкручували і кидали і ржали. вони винирювала і пливла до берега і тікала. а діти цих циган просили знов. коли я вмішалась сказали мені кричаще на мене пьяним вонючим ротом що це їх собака. хотіла мене вдарити. за те що я не даю привселюдно вбивати собку!!!!!! бо це розвага. і таких випадків багато, і бухла, і ржання на вулицях. біля портретів загиблих...коли йдуть матері в чорних хустках...деколи думаю за що боряться справжні чоловіки і гинуть. невже скоро одне таке бидло останеться і буде нас вбивати ще. гинуть щоб молодь ржала як коні з коктейликами і сигаретками..........якийсь треш......абсурд! в Європі за знущання над твариною буде срок. Поясніть нашим людям. і досить нас дурити.
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05.07.2022 00:05 Ответить
Розумію вас. І дуже засмучена. Ще буде час, коли закінчиться війна. Найкращі загинуть або повернуться з порушеною психікою. А всілякі бандюки, крадії, злодюги залишаться і будуть відчувати себе хазяями життя. Правоохоронним органам вже зараз пора вичищати весь цей бруд, бо потім буде значно важче.
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05.07.2022 00:35 Ответить
Тоже ненавижу когда издеваются над животными,особенно в сёлах , сидят бедные собаки на цепи, без воды и еды , какая может быть Европа с таким отношением к животным? Или молодые мамаши которые не знают как успокоить ребёнка если он плачет и бъют его по попе , ещё долгий путь предстоит пока в Украине начнут думать и действовать как в цивилизованных странах.
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05.07.2022 05:33 Ответить
Ой дебил, больше не о чем?
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05.07.2022 00:05 Ответить
Він додав, що додаткової актуальності виконанню цього закону надали також висновки Європейської комісії, яка рекомендувала імплементувати такий закон

Запишіть Коломойського першим. І йому сподобається, і Єврокомісія побачить, що ви не дуркуєте
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05.07.2022 00:06 Ответить
Якщо по цьому закону беня не буде олігархом, то цей закон абсурдний.
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05.07.2022 00:07 Ответить
знову за рибу гроші..триває збір інформації..деолігархіалізуй хоч одного - далі простіше буде. Головне правильно тлумачити саме поняття - олігарх..а то коломоїв оставлять, а якогось Васька-фермера за 2 трактори та поле кукурудзи розкуркулять
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05.07.2022 00:08 Ответить
Хотят такой закон придумать, что бы он как то хитро обходил беню, но однозначно указывал на порошенко☝Задачка не из легких❗
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05.07.2022 01:39 Ответить
тому що тупі, як і жарти кварталу, та й жеруть з обох корит..коли вже луснуть...
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05.07.2022 12:00 Ответить
Тепер зрозуміло, яку інформацію збирала знімальна група кАНАЛу "Г+Г", коли "випадково" зафільмувала Порошенка у лондонському ресторані. Справді, лише олігарх може дозволити собі поїсти там та ще й з усією родиною. Нє, зебіли?
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05.07.2022 00:10 Ответить
Дозвольте поцікавитись, чому? Вам відомо про статки Порошенка, чи про його впливна зелену владу? 😏 Ось вам класичне визначення олігархії - "Олігархі́я - невелика група людей, що контролюють країну чи організацію; правляча група представників фінансово-промислового капіталу, яка зосереджує у своїх руках основну владу і визначає внутрішню та зовнішню політику країни; політичний режим, у якому влада належить невеликій, закритій та тісно згуртованій групі ..Вікіпедія". Правда, не схоже на те, шо розказують телеканали Коломойського? А тепер ще раз те саме запитання: яким чином Порошенко керує країною, знаходячись в опозиції до чинної влади? Розумієте, в усьому цивілізованому світі всім адекваиним людям зрозуміло, що опозиціонер апріорі не може бути олігархом. А вам це не зрозуміло. Чому? Що з вами не так?
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05.07.2022 00:30 Ответить
А тепер ще раз те саме запитання: яким чином Порошенко керує країною, знаходячись в опозиції до чинної влади?

Отож бо й воно, що за версією зебілів, Порошенко керує країною, коли стаються про*оби, але ніхто з зелених не знає як і яким чином навісити на нього відповідальність за це.
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05.07.2022 01:20 Ответить
да ничем та свыня не керует, добро ховает
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05.07.2022 07:16 Ответить
алексбидлокс.ти читаєш 0.тебе читають 0.стули свою пельку назавжди,або здохни.
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05.07.2022 07:43 Ответить
Та дв, ховпє у бронеавтомобілі, каски, бронежилети, чкі відправляє на фронт разом з ГС Справа громад, Брати по зброї та ін.
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05.07.2022 08:22 Ответить
просто составляют прайс-лист на откупные для удаления из реестра.
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05.07.2022 00:11 Ответить
Хрєновато у окупантів із керівними кадрами на окупованих територіях


https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/15122431?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop ТАСС
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/15122431?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop Правительство Херсонской области приступит к работе с 5 июля

Заместителем председателя правительства Херсонской области по вопросам сельского хозяйства стал Алексей Ковалёв, экс-депутат Верховной рады Украины IX созыва (фракция «Слуга народа»).

https://www.ntv.ru/novosti/2713550/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop НТВ

Председателем правительства стал Сергей Елисеев, ранее занимавший должность первого заместителя председателя правительства Калининградской области - руководителя аппарата правительства Калининградской области.

https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/15122431?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop ТАСС

Министерство образования и науки возглавил Михаил Родиков, ранее занимавший пост замглавы администрации городского округа Кашира Московской области
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05.07.2022 00:22 Ответить
Серіал "Слуга Народу".
" Па скажи щось.
Синок не просри країну"
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05.07.2022 00:23 Ответить
удивительная способность зе влады заниматься фигнёй:
ДО активной фазы войны они ложили на армию.. свой асфальт,
В период активной фазы войны они составляют реестр неугодных людей, а армия живёт своей геройской жизнью..(
мстительный гуманитарий-недоучка в высоком кресле, поклонник придворных фаворитов, - одна из проблем Украины..(
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05.07.2022 00:25 Ответить
ще один карлик..і ролі які від Наполеона та президента до президента у реалі...
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05.07.2022 08:59 Ответить
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05.07.2022 00:28 Ответить
"А ще ми вас вразимо тим, ЩО було в тарільці Порошенка"

кореспонденти Г+Г не знають що заглядати в чужу тарілку неприлічно

«Центр Лондона. Найдорожчий з британських готелів. Тут одна з моїх знайомих призначила зустріч аби передати з України ліки для дитини, які не продають без рецепта в Лондоні. Так я опинилася у місці, де найдешевший номер за добу коштує 1300 евро. Найдорожчий - майже п'ять тисяч. З вишуканим рестораном у класичному королівському стилі. І так, випадково, тут, під час сніданку, я зустріла родину Порошенків. Всіх, окрім старшого сина Олексія», - розповідає журналістка Наталка Гончарова.

я плякал !
передавала ліки для дитини в одному з найдорожчих готелів Лондона, а їй перебив апетит Порох, який бачите, мав нахабство снідати у тому ж готелі !

так Порох міліардер, а ти курво, за чиї гроші снідала ?
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05.07.2022 01:07 Ответить
а вот ЗЄ-лячка не буде викидати шалені гроші на дорогий готель!
у ЗЄ-лячки в Лондоні є "скромна" квартирка, в центрі, на Бейкер-стрит

"Продай квартиру - верни деньги": Украинские активисты в Лондоне пикетировали квартиру Зеленского. ВИДЕО+ФОТОрепортаж Источник:
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05.07.2022 01:35 Ответить
Ну й звісно ж, самим олігархічним олігархом усіх часів і народів стане Порох. Бо ж в нього тих грошей міл'ярди... Нє, трил'ярди... Нє, квадрильйони! Він же збагачується у 57 разів... щодня. А може це Порох керує планетою? **** йому ті ілюмінати з масонами, якщо в нього таке бабліщє. Так, зебіли?
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05.07.2022 00:30 Ответить
Три роки думають як обізвати Порошенко "олігархом" та не піймати Майдан-3

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05.07.2022 00:30 Ответить
ні бєня, ні гудок ахмєтовічь, ні фірташ, ні пінчюк в алігархи не попадуть. зато придурок малюська стане мільярдером.
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05.07.2022 00:33 Ответить
Якщо внесуть беню от буде прикол. А так Олігарх один як перст - це, ясна річ, Порох. Правд, шварклі будуть смоктати тему аж до закінчення війни, як у них модно, не на часі. А так взяли маленького клоуна малюську, який відпустив для понта вуса, а той буде говорити все, що говорить Єрмак.
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05.07.2022 00:38 Ответить
Порох у зелених буде олігархом і це не дасть йому право приймати участь в виборах. Це "боротьба" для цього і була задумана.
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05.07.2022 01:09 Ответить
свыня в выборах участвовала и прошла только по львовской области
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05.07.2022 07:19 Ответить
сосало стягни дегенерат
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05.07.2022 21:26 Ответить
новый перепил под крышей войны - тьфу! найди хоть одну разницу с Россией нулевых годов, когда Путин уничтожил одних олигархов и перепилил все своим путеноидам. После войны не видать вступления в ЕС, будет как с Турцией.
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05.07.2022 00:39 Ответить
міністр ніхєранєдєланія малюська знов почав профанацією займатися? дєніска, записуй: коломойша, фірташ, пєца порох, пінчук, мертвечук, малхасян (новинський), ахмєтка, боголюбов, григоришин, тарута, іванющенко, бойко, льовочкін, хорошковський, хомутиннік, ярославський, тігіпко, авакян (аваков)... встигаєш занотовувати?
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05.07.2022 00:58 Ответить
Норм языком - идёт сбор.... Кто занёс - тот не олигарх....
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05.07.2022 01:00 Ответить
Якщо, не прикупе пару бомбардувальників для ВСУ "пороха" 👎
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05.07.2022 01:05 Ответить
Більше немає чим зайнятися під час війни, зебілоїди довбані?!! Привіт вашому хазяїну коломойші, який зовсім не олігарх!
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05.07.2022 01:06 Ответить
Зараз в Україні самий впливовий олігарх - це Зеленський. Малюська тепер думає, які це наслідки для нього матиме.
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05.07.2022 01:06 Ответить
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05.07.2022 05:03 Ответить
Всі відкупляться, один Порошенко в олігархах залишиться. А Коломойський ще й заробить на проценті від відкупів.
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05.07.2022 04:06 Ответить
Такі да, це є велика таємниця, хлопчик
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05.07.2022 07:08 Ответить
А шо Порох олігарх? В нього ж "сліпий траст"
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05.07.2022 07:36 Ответить
Всі дають гроші на Армію крім Кварталу та Бені, тому треба переключити увагу з допомоги на щось інше. В Лондоні для пересічного громадянина України всі готелі дорогі, бо у світовому фінансовому центрі бідні люди не мешкають і не вирішують справи....
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05.07.2022 08:06 Ответить
Як там майно російських олігархів в Україні, проросійські партії у владі мальскові пора б зайнятись роботою.
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05.07.2022 09:06 Ответить
И чем же Зилёная Масюська будет КАРАТЬ проклятых алигархов?

заборони фінансування політичних партій;з
заборони на участь у великій приватизації;
обов'язкового декларування статків таких осіб.

Алигархи рыдают в ужасе, 75% радостно танцую и поют!
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05.07.2022 10:42 Ответить
А давайте устроим диспут! Напомнило маяковского---,,,ваше слово, товарищ Маузер,,, .
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05.07.2022 11:46 Ответить
 
 