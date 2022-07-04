Продолжается сбор и анализ информации о том, кто может попасть в реестр олигархов, - Малюська
Министр юстиции Украины Денис Малюська заявил, что сейчас идет сбор и анализ информации относительно того, кто может попасть в реестр олигархов и какие последствия это будет иметь.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Указом президента Украины утверждено положение о Реестре олигархов. К сожалению, с началом полномасштабного вторжения России на территорию нашей страны приоритетность закона о деолигархизации несколько снизилась. Впрочем, он не утратил своей актуальности. Сейчас идет сбор и анализ информации о том, кто может попасть в этот реестр и какие последствия это будет иметь. Поскольку закон о деолигархизации был введен еще в начале мая этого года, юридически такая опция уже есть", - отметил Малюська.
Он добавил, что дополнительную актуальность выполнению этого закона придали также выводы Европейской комиссии, которая рекомендовала имплементировать такой закон.
По словам Малюськи, "и это предпосылка для начала переговоров о вступлении Украины в ЕС не как кандидата, а уже как полноправного члена сообщества".
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