Продолжается сбор и анализ информации о том, кто может попасть в реестр олигархов, - Малюська

Министр юстиции Украины Денис Малюська заявил, что сейчас идет сбор и анализ информации относительно того, кто может попасть в реестр олигархов и какие последствия это будет иметь.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Указом президента Украины утверждено положение о Реестре олигархов. К сожалению, с началом полномасштабного вторжения России на территорию нашей страны приоритетность закона о деолигархизации несколько снизилась. Впрочем, он не утратил своей актуальности. Сейчас идет сбор и анализ информации о том, кто может попасть в этот реестр и какие последствия это будет иметь. Поскольку закон о деолигархизации был введен еще в начале мая этого года, юридически такая опция уже есть", - отметил Малюська.

Он добавил, что дополнительную актуальность выполнению этого закона придали также выводы Европейской комиссии, которая рекомендовала имплементировать такой закон.

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По словам Малюськи, "и это предпосылка для начала переговоров о вступлении Украины в ЕС не как кандидата, а уже как полноправного члена сообщества".