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Новости Война
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Ежедневно в выезде из Украины отказывают более чем 100 лицам, большая часть из них - мужчины, - Госпогранслужба

прикордонник,кордон,держприкордонслужба,дпсу

Пограничники ежедневно отказывают более чем 100 лицам в пересечении границы - в подавляющем большинстве это мужчины призывного возраста.

Об этом проинформировал представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Ежедневно пограничники отказывают более чем 100 лицам в пересечении границы на выезд, большую часть из которых составляют мужчины, подпадающие под ограничения в пропуске через границу", - сказал Демченко.

Спикер отметил, что также ежедневно задерживают нарушителей, пытающихся незаконно пересечь границу. Только за минувшие сутки таких было более 40.

Читайте также: В Раде хотят разрешить еще нескольким категориям мужчин выезжать за границу

Демченко уточнил, что всего с 24 февраля на "зеленом" участке границы вне пунктов пропусков задержано более 3 700 таких лиц. Еще 1 250 человек остановлены в пунктах пропуска при попытке выехать по поддельным документам или иным незаконным способом.

Автор: 

Госпогранслужба (6364) граница (5256) пограничники (1567) мужчины (131) Демченко Андрей (278)


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Топ комментарии
+16
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05.07.2022 00:05
+14
Друзям Зеленського можно виїзджати з України та вести свій 95 квартал російською, а йому не можна писати російською?
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05.07.2022 00:21
+13
А хто буде захищати Боневтіка?)
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05.07.2022 00:12
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05.07.2022 00:00 Ответить
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05.07.2022 00:04 Ответить
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05.07.2022 00:05 Ответить
Ти ще чому верещиш з Болгарії мовою окупанта? Тебе ще що не влаштовує в Україні?
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05.07.2022 00:18 Ответить
Друзям Зеленського можно виїзджати з України та вести свій 95 квартал російською, а йому не можна писати російською?
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05.07.2022 00:21 Ответить
Нє, бо він не друг Зеленського і не з 95 кварталу. Відповів, сподіваюсь?
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05.07.2022 00:24 Ответить
Оце здивував... Я тут і не таких дебілів бачив.
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05.07.2022 00:32 Ответить
Ти диви яка ****.
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05.07.2022 05:20 Ответить
Дрочі на пуйла, лаптеноїд! Смєрть єто благо для московита і його сємьи.
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05.07.2022 05:23 Ответить
Так газуй в лаптестан..или ты сам лапоть только под впн сидишь)))))
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05.07.2022 04:36 Ответить
https://petition.president.gov.ua/petition/146960 https://petition.president.gov.ua/petition/146960

Петиция о возможности свободного пересечения границы.
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05.07.2022 09:13 Ответить
Якби ніхто не обмежував права чоловіків то ніхто б не пробував перетнути кордон в будь який доступний спосіб. Скільки ще чекати на прийняття адекватних рішень?
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05.07.2022 00:09 Ответить
Що за маячня? Якби ніхто не ловив злочинців, то і злочинності б не було?
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05.07.2022 00:15 Ответить
Саме так, мусоріли би не мали зиску. Шеріф, обраний і контрольований громадою.
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05.07.2022 00:30 Ответить
Більшість чоловіки? А кого ж ще не пускають? Ця служба просто знущається.
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05.07.2022 00:11 Ответить
Трансы и т.д. судя по логике написанного❗
Дурников корчат.
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05.07.2022 00:20 Ответить
А хто буде захищати Боневтіка?)
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05.07.2022 00:12 Ответить
Втикбовсравсся.
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05.07.2022 00:24 Ответить
А можна оголосити повний список по депутатах?
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05.07.2022 00:16 Ответить
а так хочеться за кордон... подалі від вибухів... стрілянини...???!!! Адекватне рішення --- від 18 до 60 ніяких закордонів!! Дай волю... то буде як 24 лютого ввечері... колони від Києва до кордону...
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05.07.2022 00:26 Ответить
А зачем тогда армия❓Зарплаты, подготовка профессионалов❓ Что бы при войне ***** мозги всем кто далек от армии❓
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05.07.2022 00:31 Ответить
..окопи будеш рити...якщо не навчишься стріляти. На війні бистро близьким до арміі будеш. Бистро мозок прочиститься. Може зможеш стати чоловіком...а не афоризмом!?
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05.07.2022 00:35 Ответить
Очевидно по твоим рассуждения ты стал конем☝ Таким как ты чем больше запретов тем лучше❗
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05.07.2022 00:45 Ответить
... лучше быть конём... но не ********* безмозглым..как ты!! Ты.. уй..обок ... перепутал свободу с подлостью и животной трусостью. И понятие*свобода* для тебя специфическое.... трусливое!!
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05.07.2022 00:54 Ответить
Кандалы и ошейник тебе идут👍 Но думать это не твоё❗
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05.07.2022 00:57 Ответить
..так что...гнида...!? По твоему..кто мобилизован и на фронте в кандалах и ошейниках? А те..кто хочет выехать за границу умные и честные..и требующие свободу? Или ты не понимаешь... что большинство ноющих ищет причину избежать мобилизации и просто спрятаться!? И если в Украине им не спрятаться..то за кордоном только вонью запахнет. Если выбили кацапсячие уже определённый боевой состав армии профессиональной... так что... дальше не воевать? Не призывать...сдаваться? Так вот думать.. ты просто неспособен. Эта функция у тебя реально отсутствует!! Напрочь! Какие ж вы жалкие... в образе мужчин. Сопли размазало по рылу...и всем видом говорит... Я сцу...Откровенно сцу... Выпустите меня..иначе я прямо тут обделаюсь.
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05.07.2022 01:14 Ответить
У тебя намордник отстегнулся☝ Много лаешь. Шестерка❗
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05.07.2022 01:29 Ответить
Послушай, НавигаторРУ, а ты само-то где? Мобилизовано и на фронте?! Почему-то не похоже! А вот манера общения - а точнее огульное оскорбление оппонента - у тебя истинно кацапская!
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05.07.2022 01:51 Ответить
..а с говном по другому нет смысла разговаривать! Хочешь присоединиться к говну? И сомнения свои..где я и что делаю... засунь себе в задницу..культурный адвокат сцыкливых! Я за крайние три месяца пересекая границу насмотрелся на сцыкливое говно... размазывающее сопли перед погранцами. И со справками о десятке детей ..ждущих папу в Германии, и других...хитровы..ных. И чтобы Вы сильно не вздрагивали о причинах моих пересечений границы... ))) Лётный экипаж.... Слава Богу много удалось спасти... И благодаря НЕ СЦЫКУНАМ!!!
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05.07.2022 09:38 Ответить
Ты не жалкий в образе мужчины? И чего вы за всех мужчин решаете?Шли бы воевать супермены.Рэмбо,давай на фронт в деле себя покажи...
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05.07.2022 02:29 Ответить
.если ты думаешь...что будешь сам решать..воевать тебе или нет... то тут ты не угадал. Не будет так на войне. В любом случае... сейчас на фронте настоящие мужчины-защитники. Как добровольцы..так и призванные. Сцыкливое .. пытающееся чувствовать себя мужчиной... всегда будет искать причину спрятаться. Правильно ниже написали... На войне потери и их иначе чем через мобилизацию не пополнить. Не можешь воевать..сцышься... работу найдут и для тебя. А за меня ..сопля... не переживай.... Я с 2014 в работе. Или ты..сопля..сядешь в самолёт и будешь вместо меня летать? И будем решать и далее..что с такими как ты делать. И делать будешь то..что тебе скажут..а не что ты хочешь. И решать за тебя будут..пока война.
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05.07.2022 09:10 Ответить
Армія-це не роботи, а люди. На війні армія, нажаль, має втрати, і ці втрати треба поповнювати за рахунок мобілізації. На війні не обов'язково мати професіональну військову спеціалізацію-є багато чого, чому чоловік дуже швидко навчиться і буде корисним.
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05.07.2022 06:16 Ответить
уже бачу як прикордонники крутять безного інваліда і вручають йому повістку ...от цікаво а прикордонники як там почуваються в тилу ? і тепер я розумію чому добавили 30 000 всім силовим структурам ..просто що б не втекли з роботи
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05.07.2022 00:31 Ответить
.. я оце читаю про повістку..яку безногому прикордонники виписують...і задаю Вам питання!? Як Вам вдається писати при повній відсутності мозку? Диво ..тай годі!!! Реальний ідіот...а писати вміє!!
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05.07.2022 00:39 Ответить
Хм, интересно получается
То есть, те кто не эвакуировался из Мариуполя, Северодонецка, Лисичанска - это вата и сепары, которые сделали свой выбор, но ВСУ или полиция почему-то при отходе не арестовали их как предателей.
Вопрос - а почему, в таком случае уехать за границу, не есть такой же выбор и почему этих людей хотят наказать и/или отправить на фронт ?
Ну должна же быть логика или это уже атавизм?
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05.07.2022 01:00 Ответить
.а ти чия дитина? Невже Безмозглої? .... чи то позашюбний витвір Колі Катлети ?
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05.07.2022 01:21 Ответить
Якесь шкідництво відбувається!!!Жінок майже випихають з країни(створюються умови),основна маса з яких в активному репродуктивному віці!!!!А Евакуація населення з потенційно небезпечних місць в глибокий тил не проводиться!!Хтось розуміє що при зятяжній війні такий підхід-це крапка на країні!!!Українці вирішили самоліквідуватись???
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05.07.2022 04:05 Ответить
Более того, много людей, в том числе и мужчин призывного возраста, оставшихся на оккупированной территории, спокойно выехали в Европу через россию и страны Балтии! Кроме этого сколько их выехало через т.н. "зелёные коридоры" на оккупированные территории! А сколько туда вернулось через Польшу, балтийские страны и россию? То есть, в Крым, оккупированный Бердянск, Луганск или даже в страну-агрессор - да пожалуйста! А к союзникам в Европу - вот вам хрен! Странно, не правда ли?
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05.07.2022 01:34 Ответить
Что Вьі нєсьотє! Ідітє спать!
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05.07.2022 05:30 Ответить
А какой таможенник может устоять перед потоком, шелестом ,зелени и евро ?
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05.07.2022 01:09 Ответить
..а таможня какое отношение к ограничению выезда имеет? Лишь бы гавкнуть... ?!)))
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05.07.2022 01:19 Ответить
То дайте роботу людям щоб не було бажання виїздити
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05.07.2022 01:21 Ответить
Виїздять не на роботу, а тікають від війни.
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05.07.2022 05:33 Ответить
Під час війни має бути бажання захищати свою країну. Щоб вона вистояла, перемогла. І щоб у тому числі потім, після війни, була робота для громадян.
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05.07.2022 06:22 Ответить
Після такої війни, що в нас, буде тотальна бідність на цілі десятиліття. Тому що міста повністю зруйновані. Не буле куди повертатися в мільйоеи не повернуться.
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05.07.2022 06:29 Ответить
Була робота за дві копійки,забув додать....
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05.07.2022 06:31 Ответить
Бажання щоб країна вистояла і перемогла повинно бути не тільки в чоловіків,а у всього народу.....
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05.07.2022 07:27 Ответить
Потужний повод для гордости
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05.07.2022 06:02 Ответить
Скандал на границе с добровольцем из Британии (позивний Софрон)набрал обороты...
Демченко в отставку...крыса путлера...
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05.07.2022 07:17 Ответить
Це позорище для дежави. Брехня, безтолковість, коррупція. Стид і позор. За такі вчинкі в тюрягу на років десять садити гада.
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05.07.2022 07:51 Ответить
... уже опровергли.
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05.07.2022 09:14 Ответить
Прикордонна служба дискредитувала себе сповна: скандали з непропуском Порошенка, Атрошенка, і навпаки з пропуском слуг народу Тищенка, Дубінського, заборона в"їзду іноземним легіонерам
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05.07.2022 07:43 Ответить
Розрахунок простий: оскільки в країні безробіття, чоловікам не залишатиметься нічого, окрім як йти до армії, де вони зможкть отримати хоч якісь гроші. Навіщо бігати з повістками за ними, якщо вони прийдуть самі???
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05.07.2022 07:52 Ответить
Багато чоловіків мають невідкладні справи за кордоном і ці заборони для них неприйнятні. Як хтось зїздить на пару днів за кордон, то як це вплине на обороноздатність? Держава не в смозі прокормити Армію такої кількості як всіх заберутьб то навіщо створювати той цирк і ганьбитися на увесь світ. Хто хоче втікти той втече чи за кордон чи сховається десь в селі і все одно не піде воювати....
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05.07.2022 07:54 Ответить
Не забывайте Панове...що у 2019 році до влади прийшли Щури путлєра...
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05.07.2022 08:05 Ответить
А чому цей козел Демченко не розповідає про тих уродів які вивозили і вивозять міліони доларів через кордон, особливо чоловіки??? Чи може хтось чув про це від цього гівно-речника.
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05.07.2022 08:15 Ответить
Відмовляють лише тим, хто не дає прикордонникам "на карман".
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05.07.2022 08:15 Ответить
..а Ви намагалися дати? Чи транслюєте чиїсь байки? Я наприклад... виїзджаючи у травні до Болгарії у складі льотного екіпажу у Порубному бачив..як прикордонники двом давальщикам вдягали наручники. А Ви не транслюйте ..а самі попробуйте дати. А потім розповісте ..як це легко робиться..і як Вам живеться!)))
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05.07.2022 09:25 Ответить
Думаю, найближчі 8-10 років чоловікам про вільний виїзд за межі України треба забути як в принципі.
Щонайменше 3-4 роки триватимуть бойові дії (і військовий стан як наслідок), потім ще приблизно 5 років буде відбудова країни і на цей час відмову у виїзді чоловікам ніхто не скасовуватиме. Просто замінять військовий стан на надзвичайний, а обмеження лишать ті самі. Бо інакше - одразу після зняття обмежень кілька мільйонів чоловіків (переважно безробітних) одразу виїдуть за кордон...
Хоча, з приводу 3-4 років війни я занадто оптимістичний - війна триватиме до останньої російської ракети. Точніше, до останнього російського заводу, який спроможний їх виготовляти
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05.07.2022 08:38 Ответить
При такому розкладі в Україні і залишаться самі чоловіки.Тоді про саму Україну можно буде забути як в принципі.Чоловіки не зможуть самі відтворити населення.Але мабуть зебіли цього не розуміють...
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05.07.2022 08:45 Ответить
Так, це не секрет. Багато жінок виїхало, і зрозуміло дітей позабирали. Кому вдається працювати віддалено на українських роботодавців - ті працюють. Інші - знайшли роботу на місцях. Повертається дуже мала частина. Більшість хоче залишитися там принаймні до закінчення військового стану
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05.07.2022 10:38 Ответить
"Щоденно прикордонники відмовляють більш як 100 особам у перетині кордону на виїзд, більшу частину з яких становлять чоловіки, які підпадають під обмеження у пропуску через кордон", - сказав Демченко. Джерело:

Це ті, у кого полтарушки північноамериканських гривень не було)
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05.07.2022 08:44 Ответить
Друзья, я реально впечатлён. Вчера увидел на УНИАН, что готовится нормативный акт, которым хотят ограничить выезд мужчин не просто из страны, а из населённых пунктов. Я в этот идиотизм не поверил, подумал, что фейк. Оказалось - правда! Народный депутат Александр Федиенко сегодня выложил у себя в телеграме скрин. И это просто феерично.

Документ разработан Генштабом, подписан главкомом Валерием Залужным. Был разослан во все органы власти. Согласно циркуляру граждане смогут выехать из населённого пункта (!), где они приписаны к военкомату, только по разрешению военкома. Представляете?
Этот порядок хотят распространить на призывников, военнообязанных и резервистов. Даже если по закону у вас есть отсрочка от призыва, даже если вы забронированы от мобилизации и военкомат уже выдал вам справку, вы всё равно должны идти к военкому и получать ещё одну справку.
Мало того, что сама процедура - глупость. Оцените последствия.

Встанет весь бизнес. Просто весь. Люди, которые зарабатывают за счёт мобильности, потеряют доход. Более того. Все, кто помогает армии, возит на фронт полезные вещи, теперь тоже должны получить такие разрешения.

Непонятно, как быть с выехавшими, например из Днепра, Харькова, Одессы, того же Киева. Миллионы людей должны теперь какой-то попасть в военкомат, к которому они приписаны, чтобы получить разрешение на выезд в соседний город или район. Иначе они нарушители и подлежат санкциям. Чтобы съездить из Киева в Белую Церковь понадобится разрешение. Это не шутка.

Возникает вопрос - зачем вводить это крепостное право для всех? Практического смысла для армии в этом - ноль. Объяснение только одно - это породит гигантскую кормушку. Любой сотрудник военкомата - потенциальный миллионер. А областные военкомы - просто олигархи. Над каждым военкоматом можно повесить надпись «Вільна каса».

Я переговорил с несколькими бизнесменами. Сказать, что оно в ах@е - ничего не сказать.
Этот маразм надо остановить. Иначе у нас просто обрушится тыл. Мы ещё не построили военную экономику, как добьём остатки обычной. Проиграют все. И в очередной раз самое время задаться вопросом что «мы строим»? Похоже, что новое издание крепостного права.
А чем мы тогда отличаемся от России?
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05.07.2022 11:34 Ответить
 
 