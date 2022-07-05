Ежедневно в выезде из Украины отказывают более чем 100 лицам, большая часть из них - мужчины, - Госпогранслужба

Пограничники ежедневно отказывают более чем 100 лицам в пересечении границы - в подавляющем большинстве это мужчины призывного возраста.

Об этом проинформировал представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Ежедневно пограничники отказывают более чем 100 лицам в пересечении границы на выезд, большую часть из которых составляют мужчины, подпадающие под ограничения в пропуске через границу", - сказал Демченко.

Спикер отметил, что также ежедневно задерживают нарушителей, пытающихся незаконно пересечь границу. Только за минувшие сутки таких было более 40.

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Демченко уточнил, что всего с 24 февраля на "зеленом" участке границы вне пунктов пропусков задержано более 3 700 таких лиц. Еще 1 250 человек остановлены в пунктах пропуска при попытке выехать по поддельным документам или иным незаконным способом.