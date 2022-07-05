Ежедневно в выезде из Украины отказывают более чем 100 лицам, большая часть из них - мужчины, - Госпогранслужба
Пограничники ежедневно отказывают более чем 100 лицам в пересечении границы - в подавляющем большинстве это мужчины призывного возраста.
Об этом проинформировал представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Ежедневно пограничники отказывают более чем 100 лицам в пересечении границы на выезд, большую часть из которых составляют мужчины, подпадающие под ограничения в пропуске через границу", - сказал Демченко.
Спикер отметил, что также ежедневно задерживают нарушителей, пытающихся незаконно пересечь границу. Только за минувшие сутки таких было более 40.
Демченко уточнил, что всего с 24 февраля на "зеленом" участке границы вне пунктов пропусков задержано более 3 700 таких лиц. Еще 1 250 человек остановлены в пунктах пропуска при попытке выехать по поддельным документам или иным незаконным способом.
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Петиция о возможности свободного пересечения границы.
Дурников корчат.
То есть, те кто не эвакуировался из Мариуполя, Северодонецка, Лисичанска - это вата и сепары, которые сделали свой выбор, но ВСУ или полиция почему-то при отходе не арестовали их как предателей.
Вопрос - а почему, в таком случае уехать за границу, не есть такой же выбор и почему этих людей хотят наказать и/или отправить на фронт ?
Ну должна же быть логика или это уже атавизм?
Демченко в отставку...крыса путлера...
Щонайменше 3-4 роки триватимуть бойові дії (і військовий стан як наслідок), потім ще приблизно 5 років буде відбудова країни і на цей час відмову у виїзді чоловікам ніхто не скасовуватиме. Просто замінять військовий стан на надзвичайний, а обмеження лишать ті самі. Бо інакше - одразу після зняття обмежень кілька мільйонів чоловіків (переважно безробітних) одразу виїдуть за кордон...
Хоча, з приводу 3-4 років війни я занадто оптимістичний - війна триватиме до останньої російської ракети. Точніше, до останнього російського заводу, який спроможний їх виготовляти
Це ті, у кого полтарушки північноамериканських гривень не було)
Документ разработан Генштабом, подписан главкомом Валерием Залужным. Был разослан во все органы власти. Согласно циркуляру граждане смогут выехать из населённого пункта (!), где они приписаны к военкомату, только по разрешению военкома. Представляете?
Этот порядок хотят распространить на призывников, военнообязанных и резервистов. Даже если по закону у вас есть отсрочка от призыва, даже если вы забронированы от мобилизации и военкомат уже выдал вам справку, вы всё равно должны идти к военкому и получать ещё одну справку.
Мало того, что сама процедура - глупость. Оцените последствия.
Встанет весь бизнес. Просто весь. Люди, которые зарабатывают за счёт мобильности, потеряют доход. Более того. Все, кто помогает армии, возит на фронт полезные вещи, теперь тоже должны получить такие разрешения.
Непонятно, как быть с выехавшими, например из Днепра, Харькова, Одессы, того же Киева. Миллионы людей должны теперь какой-то попасть в военкомат, к которому они приписаны, чтобы получить разрешение на выезд в соседний город или район. Иначе они нарушители и подлежат санкциям. Чтобы съездить из Киева в Белую Церковь понадобится разрешение. Это не шутка.
Возникает вопрос - зачем вводить это крепостное право для всех? Практического смысла для армии в этом - ноль. Объяснение только одно - это породит гигантскую кормушку. Любой сотрудник военкомата - потенциальный миллионер. А областные военкомы - просто олигархи. Над каждым военкоматом можно повесить надпись «Вільна каса».
Я переговорил с несколькими бизнесменами. Сказать, что оно в ах@е - ничего не сказать.
Этот маразм надо остановить. Иначе у нас просто обрушится тыл. Мы ещё не построили военную экономику, как добьём остатки обычной. Проиграют все. И в очередной раз самое время задаться вопросом что «мы строим»? Похоже, что новое издание крепостного права.
А чем мы тогда отличаемся от России?