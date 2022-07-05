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Новости Война
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Украина сама будет решать, когда в войне с РФ давать шанс дипломатии, - глава ОБСЕ Рау

рау

Украина как жертва агрессии должна сама решать, когда и на каких условиях вести переговоры с агрессором.

Об этом заявил действующий глава ОБСЕ, глава МИД Польши Збигнев Рау во время ежегодной сессии Парламентской ассамблеи ООН в Бирмингеме, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Какова здесь роль дипломатии? Мой ответ: это зависит от жертвы, он должен решать, когда и при каких обстоятельствах, на каких условиях она готова вести переговоры с агрессором. Украинцы платят прямо сейчас самую высокую цену за их независимость, суверенитет и территориальную целостность. Это им решать, когда дипломатии должен быть предоставлен шанс", - сказал Рау, отвечая на вопрос о роли дипломатии в урегулировании российско-украинской войны.

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По словам действующего главы ОБСЕ, важно сначала осознать, "каков истинное лицо этой войны". "У нас есть агрессор, и у нас есть жертва. Агрессор не имеет права делать то, что он делает. Для агрессии нет никаких оправданий с точки зрения международного права. Жертва имеет все права на самооборону. Жертва имеет все права ожидать поддержки и помощи с стороны убежденных, что международное право должно быть в основе международных отношений", - добавил он.

Рау отметил, что обязательство всех дипломатов, в т.ч. в ПА ОБСЕ - "ждать, когда украинская сторона призовет". "Когда они (украинцы – ред.) будут готовы и решат, что с точки зрения их национальных интересов требуются дипломатические усилия и наше вмешательство – тогда мы должны быть готовы отреагировать", - сказал действующий глава ОБСЕ.

ОБСЕ (4870) МИД Польши (332) Рау Збигнев (69)


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Топ комментарии
+4
Ти це про кого, дурнуватеньке?
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05.07.2022 01:31
+3
о, ботяра з впн ) ти хоч Францію бачив? чи тобі з твого мухосранська видніше?
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05.07.2022 01:17
+3
Смердяче опудало з гнійної ями,відсмокчи цюцюрку **********,та подохни від счастья!
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05.07.2022 01:31
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05.07.2022 00:45 Ответить
Давати шанс дипломатії ... як це чмоно добре одягнуло здачу територій у красі слова.

Навіть не надійся ... не ти не твоя ******** організація більше в Україні не потрібна.
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05.07.2022 00:52 Ответить
Ти це про кого, дурнуватеньке?
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05.07.2022 01:31 Ответить
оно про зелю, по видимому))
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05.07.2022 04:59 Ответить
От жеж тварь скользкая. Какие, нах, переговоры? Полная и безоговорочная капитуляция Кацапстана - это НЕ переговоры.
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05.07.2022 00:58 Ответить
ты не за "мир в глазах " голосовал?))
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05.07.2022 05:08 Ответить
Не
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05.07.2022 06:05 Ответить
о, ботяра з впн ) ти хоч Францію бачив? чи тобі з твого мухосранська видніше?
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05.07.2022 01:17 Ответить
Смердяче опудало з гнійної ями,відсмокчи цюцюрку **********,та подохни від счастья!
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05.07.2022 01:31 Ответить
Стицький, ти вже під кадирівцем?
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05.07.2022 07:09 Ответить
Щоза шанси-манси?
Там, що ставки ставлятьпо-крупному?
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05.07.2022 03:52 Ответить
Человеческая глупость даёт представление о бесконечности.
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05.07.2022 05:13 Ответить
В Украіні повинна бути міссія ОБСЄ , обов'язково !

ПаРашу потрібно позбавити права вето в цій організаціі і не тільки в цій!
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05.07.2022 05:54 Ответить
А невже наш осел іще в Омані не домовився, тому і боневтік, але щось пішло не так.
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05.07.2022 08:24 Ответить
Крысы путлера взяли Херсон за 130 дней боев...
Видят на сраной РабZee дедываевалы закончились...
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05.07.2022 08:52 Ответить
 
 