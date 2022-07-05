Украина сама будет решать, когда в войне с РФ давать шанс дипломатии, - глава ОБСЕ Рау

Украина как жертва агрессии должна сама решать, когда и на каких условиях вести переговоры с агрессором.

Об этом заявил действующий глава ОБСЕ, глава МИД Польши Збигнев Рау во время ежегодной сессии Парламентской ассамблеи ООН в Бирмингеме, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Какова здесь роль дипломатии? Мой ответ: это зависит от жертвы, он должен решать, когда и при каких обстоятельствах, на каких условиях она готова вести переговоры с агрессором. Украинцы платят прямо сейчас самую высокую цену за их независимость, суверенитет и территориальную целостность. Это им решать, когда дипломатии должен быть предоставлен шанс", - сказал Рау, отвечая на вопрос о роли дипломатии в урегулировании российско-украинской войны.

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По словам действующего главы ОБСЕ, важно сначала осознать, "каков истинное лицо этой войны". "У нас есть агрессор, и у нас есть жертва. Агрессор не имеет права делать то, что он делает. Для агрессии нет никаких оправданий с точки зрения международного права. Жертва имеет все права на самооборону. Жертва имеет все права ожидать поддержки и помощи с стороны убежденных, что международное право должно быть в основе международных отношений", - добавил он.

Рау отметил, что обязательство всех дипломатов, в т.ч. в ПА ОБСЕ - "ждать, когда украинская сторона призовет". "Когда они (украинцы – ред.) будут готовы и решат, что с точки зрения их национальных интересов требуются дипломатические усилия и наше вмешательство – тогда мы должны быть готовы отреагировать", - сказал действующий глава ОБСЕ.