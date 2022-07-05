В течение 4 июля на южном направлении уничтожено 30 оккупантов, 1 танк Т-64, 1 РСЗО, 1 САУ и 2 склада с боеприпасами, - ОК "Південь"

Оперативное командование "Південь" обнародовало информацию о текущей оперативной обстановке на юге Украины 4 июля.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном Фейсбуке Командования.

В сообщении отмечается: "В нашей операционной зоне противник не прекращает обстрелов из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии вдоль линии столкновения. Пытается провести ротацию личного состава и обеспечить поставку боезапаса. В рамках логистического обеспечения войск по временно оккупированному Крыму 17 вагонов с боеприпасами На усиление живой силы прибыло подкрепление из Хабаровского края, но оккупанты слишком деморализованы и ищут возможность получения легких ранений для выхода из состава действующего подразделения и возвращения в РФ.

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Не рискуя проводить наступательные действия по суше, враг применяет тактику авиационных ударов.

С направления Ольгиного и Архангельского нанес 4 удара парами вертолетов Ка-52 по Ивановке, Кошевому и дважды по Заречному. Человеческих потерь нет.

Тяжелой артиллерией обстреляна Великая Костромка, продолжается разрушение социальной инфраструктуры.

В ответ парой наших штурмовиков нанесен удар по скоплению противника в районе Давыдова Брода. За что наши самолеты были атакованы двумя крылатыми ракетами "воздух-воздух", выпущенными из истребителя Су-35 противника.

Продолжая атаковать вражеские запасы и места сосредоточения, нанесли ракетный удар по скоплению противника в районе Дарьевки, Херсонской области.

Ракетно-артиллерийскими подразделениями при выполнении огневых задач обезврежены 30 окупантов, танк Т-62, реактивная система залпового огня "Ураган", гаубица "Мста-Б", 8 единиц автомобильной техники и 2 склада боеприпасов.

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В северо-западной части Черного моря сейчас 3 надводных и 2 подводных носителя "Калибров", в готовности к применению более 30 ракет.

Кроме того, беспокойство врага установлением контроля над островом Змеиным украинской стороной, активизирует их авиацию. Следовательно, угроза ракетных ударов по Одессе, области и Николаевщине, в том числе и с неба – довольно существенная и вероятная.

Тем временем в пропагандистских пабликах в очередной раз распространяется информация, что в одесских школах по всему городу обустроены укрепленные огневые точки. На территории учебных заведений находится тяжелая техника и артиллерия. Как правило, оккупационные войска периодически запускают подобные фейки, чтобы потом оправдывать свои атаки по социальной инфраструктуре.

Не пренебрегайте сигналами воздушных тревог, не подвергайте себя опасности, соблюдайте правила и ограничения, установленные ради сохранения вашей жизни, не воспринимайте на веру весь поток информации, учитесь отличать правду от фейков".