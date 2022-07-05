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Новости Война
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Войска РФ готовят наступление на Бахмут и Северск, но вряд ли добьются успеха, - ISW

рф,орки,окупанти,арміярф

Российские войска готовят наступление на Бахмут и Северск, однако истощенные подразделения армии оккупантов после боев за Лисичанск вряд ли смогут добиться успеха.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на американский Институт изучения войны (ISW).

Российские войска, вероятно, будут продолжать продвигаться к западу от трассы Бахмут-Лисичанск, чтобы в результате пройти в Бахмут и Северск, хотя их способность сделать это успешно после потерь, понесенных при попытке взять Лисичанск, сомнительна.

Данные системы дистанционного зондирования NASA Fire Information for Resource Management System зафиксировали ряд пожаров у Спорного, Клинового и Угледарской электростанции 4 июля.

По данным Института, ВСУ все чаще атакуют российскую военную инфраструктуру с помощью огня по косвенному наведению и из предоставленных США систем HIMARS в глубине оккупированных территорий. Предоставленный Западом HIMARS демонстрирует, как Западная военная помощь предоставляет Украине новые и необходимые военные возможности.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Разговор оккупанта с подругой: "Страдает сейчас это США вонючее. У них там вообще - голод, холод", - перехват ГУР. АУДИО

Автор: 

армия РФ (18994) Северодонецк (333) оружие (10195) США (26313) Бахмут (1601)


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Топ комментарии
+6
Нашествие парашных крыс будет отбито.
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05.07.2022 06:56
+4
Time to create new sunflower fields.
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05.07.2022 06:21
+4
Если там появится Безуглая, Зеленский или Гайдай, тогда все. Или Залужный станет пилить ролики про Змеиный или еще какие-то не в тему.
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05.07.2022 08:32
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Time to create new sunflower fields.
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05.07.2022 06:21 Ответить
Нашествие парашных крыс будет отбито.
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05.07.2022 06:56 Ответить
Для полномастабного наступления на Ржев товаристч Сралин..мне надо миллион солдат сраной красной армии
Товаристч Жюков...у меня нет сколько Мяса
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05.07.2022 08:28 Ответить
Если там появится Безуглая, Зеленский или Гайдай, тогда все. Или Залужный станет пилить ролики про Змеиный или еще какие-то не в тему.
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05.07.2022 08:32 Ответить
ролики пилит найвелычныший зЕ и его тараканы. При чем к шапито95 Залужный?
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05.07.2022 09:17 Ответить
Ну якщо почесному, вони його здійснують вже
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05.07.2022 08:39 Ответить
Радость на рабZe..e
Типа Херсон Зеля сдал 120 дней назад... .
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05.07.2022 09:25 Ответить
Быдло мавзолейное...Шариковы...на день распада СССР 24 августа 1991 года на сраной Мацковии грандиозный Майдан...
Будут делить между быдлом ...ГрязьПром и Роснефть...
Участвуют Ходорковсий. .Абрамович Кучма ..Коломойский и Зеленский...
Вход 2 гривны..юа
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05.07.2022 09:32 Ответить
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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05.07.2022 09:49 Ответить
Володя, міг би і не відволікати нас "Порошенком в Лондоні" від Лисичанська

Ми б тебе недолугого і так підтримали, бо, на відміну від вас в 2014-му, розуміємо, що на війні іноді доводиться відступати.

Але ж коли була реальна можливість посилити фланги Лисичанська відвівши війська з Сіверодонецька, ти поліз керувати. Приперся в Лисичанськ, почав базікати: "ні шагу назад! в Сіверодонецьку вирішується доля Донбасу!". Тупа Безугла на командному пункті зі своїми вказівками. Нащо було це позорище?

Тепер і з Сіверодонецька довелося вийти, і фланги під Лисичанськом посилювати стало пізно. Тому заразом з Сіверодонецьком втратили і Лисичанськ. Той самий, про який вовин Гайдай розповідав, що "там більш вигідні і підготовлені позиції".

Ну як, вирішилася доля Донбасу? Взагалі, Зеленський поки перші 2 місяці сидів в бункері переляканий, то робив дуже правильну річ: не ліз керувати військовими. Працювали дорослі і в їх дії не вмішувалася політика. А потім почався нарцисизм і заздрість до Залужного. Захотілося лаврів Наполеона і щеголять 2-денною щетиною. 4 місяці 2-денна щетина від стиліста. Найдовша ***** у світі 2-денна щетина.

Ясно, що ворог сильний, ясно, що може бути відступ проти такої армади. Всяке може бути. І всяке було в 2014 році. Це життя.

Але постійна хня, тупий пздж про невістку, яка вічно всралась щойно в вови десь пробзділо, вже просто за***ала. Від маніпулятивності і брехливості вашого кагалу просто хочеться помити руки.

Джон Сміт
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05.07.2022 10:44 Ответить
Угу, слышали уже!

Как мы видим, тактика выжженной земли и 10го превосходства на отдельном участке фронта отлично работает и нам нечего противопоставить в ответ. Не дай бог скоро услышим «ЗСУ здійснили маневрену оборону і вийшли з Бахмута (або іншого міста) без втрат»
Сказочки про «очереди добровольцев в военкомат» и «скоро заработает лендлиз можете детям рассказывать!
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05.07.2022 11:01 Ответить
Та ладно. Каждый раз наврядче получится и получается. Лисичанск уже наслушались что не реально захватить: высота и все такое. Захватили быстрее чем Северодонецк. Нужно или ничего не говорить или по факту
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05.07.2022 11:13 Ответить
Лисичанск был практически окружен. А тут лобовая атака.
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05.07.2022 11:46 Ответить
Да так везде. Просто не пробиваемые города. Потом окупированы быстрее тех что даже и не думали.
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05.07.2022 22:12 Ответить
Питання не що вони роблять а що ми робимо в спротив.
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05.07.2022 15:18 Ответить
 
 