Войска РФ готовят наступление на Бахмут и Северск, но вряд ли добьются успеха, - ISW

Российские войска готовят наступление на Бахмут и Северск, однако истощенные подразделения армии оккупантов после боев за Лисичанск вряд ли смогут добиться успеха.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на американский Институт изучения войны (ISW).

Российские войска, вероятно, будут продолжать продвигаться к западу от трассы Бахмут-Лисичанск, чтобы в результате пройти в Бахмут и Северск, хотя их способность сделать это успешно после потерь, понесенных при попытке взять Лисичанск, сомнительна.

Данные системы дистанционного зондирования NASA Fire Information for Resource Management System зафиксировали ряд пожаров у Спорного, Клинового и Угледарской электростанции 4 июля.

По данным Института, ВСУ все чаще атакуют российскую военную инфраструктуру с помощью огня по косвенному наведению и из предоставленных США систем HIMARS в глубине оккупированных территорий. Предоставленный Западом HIMARS демонстрирует, как Западная военная помощь предоставляет Украине новые и необходимые военные возможности.

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