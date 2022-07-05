Войска РФ готовят наступление на Бахмут и Северск, но вряд ли добьются успеха, - ISW
Российские войска готовят наступление на Бахмут и Северск, однако истощенные подразделения армии оккупантов после боев за Лисичанск вряд ли смогут добиться успеха.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на американский Институт изучения войны (ISW).
Российские войска, вероятно, будут продолжать продвигаться к западу от трассы Бахмут-Лисичанск, чтобы в результате пройти в Бахмут и Северск, хотя их способность сделать это успешно после потерь, понесенных при попытке взять Лисичанск, сомнительна.
Данные системы дистанционного зондирования NASA Fire Information for Resource Management System зафиксировали ряд пожаров у Спорного, Клинового и Угледарской электростанции 4 июля.
По данным Института, ВСУ все чаще атакуют российскую военную инфраструктуру с помощью огня по косвенному наведению и из предоставленных США систем HIMARS в глубине оккупированных территорий. Предоставленный Западом HIMARS демонстрирует, как Западная военная помощь предоставляет Украине новые и необходимые военные возможности.
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Товаристч Жюков...у меня нет сколько Мяса
Типа Херсон Зеля сдал 120 дней назад... .
Будут делить между быдлом ...ГрязьПром и Роснефть...
Участвуют Ходорковсий. .Абрамович Кучма ..Коломойский и Зеленский...
Вход 2 гривны..юа
Ми б тебе недолугого і так підтримали, бо, на відміну від вас в 2014-му, розуміємо, що на війні іноді доводиться відступати.
Але ж коли була реальна можливість посилити фланги Лисичанська відвівши війська з Сіверодонецька, ти поліз керувати. Приперся в Лисичанськ, почав базікати: "ні шагу назад! в Сіверодонецьку вирішується доля Донбасу!". Тупа Безугла на командному пункті зі своїми вказівками. Нащо було це позорище?
Тепер і з Сіверодонецька довелося вийти, і фланги під Лисичанськом посилювати стало пізно. Тому заразом з Сіверодонецьком втратили і Лисичанськ. Той самий, про який вовин Гайдай розповідав, що "там більш вигідні і підготовлені позиції".
Ну як, вирішилася доля Донбасу? Взагалі, Зеленський поки перші 2 місяці сидів в бункері переляканий, то робив дуже правильну річ: не ліз керувати військовими. Працювали дорослі і в їх дії не вмішувалася політика. А потім почався нарцисизм і заздрість до Залужного. Захотілося лаврів Наполеона і щеголять 2-денною щетиною. 4 місяці 2-денна щетина від стиліста. Найдовша ***** у світі 2-денна щетина.
Ясно, що ворог сильний, ясно, що може бути відступ проти такої армади. Всяке може бути. І всяке було в 2014 році. Це життя.
Але постійна хня, тупий пздж про невістку, яка вічно всралась щойно в вови десь пробзділо, вже просто за***ала. Від маніпулятивності і брехливості вашого кагалу просто хочеться помити руки.
Джон Сміт
Как мы видим, тактика выжженной земли и 10го превосходства на отдельном участке фронта отлично работает и нам нечего противопоставить в ответ. Не дай бог скоро услышим «ЗСУ здійснили маневрену оборону і вийшли з Бахмута (або іншого міста) без втрат»
Сказочки про «очереди добровольцев в военкомат» и «скоро заработает лендлиз можете детям рассказывать!