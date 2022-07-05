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Новости Война
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Утром враг запустил 7 ракет по Днепропетровщине, 6 – сбиты. В Покрове "прилет" в частный сектор, - Резниченко. ФОТО

ракета,знищення

Оккупанты запустили 7 ракет по Днепропетровской области.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, передает Цензор.НЕТ.

"Утренняя ракетная атака на область. "Сосед" "дружественно" направил на нас 7 ракет! 6 из них наши военные сбили - над Днепром и Синельниковским районом. В Днепре обломки сбитой ракеты повлекли загорание. Спасатели огонь потушили. Никто не пострадал", - отметил он.

По словам Резниченко, в городе Покров "прилет" в частный сектор. Разрушены несколько домов, еще в нескольких выбило стекла. От взрыва произошел пожар. На месте работают представители ГСЧС и полиции. Предварительно, без пострадавших.

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Факт сбивания вражеских ракет подтвердили в Командовании Воздушных сил: "Сегодня, 5 июля, около 4 часов утра, подразделениями зенитных ракетных войск Воздушного командования "Схід" сбито шесть из семи крылатых ракет морского базирования типа "Калибр". Ракетная атака оккупантов была направлена на Днепр и область".

Утром враг запустил 7 ракет по Днепропетровщине, 6 – сбиты. В Покрове прилет в частный сектор, - Резниченко 01

Автор: 

армия РФ (18994) Днепр (4391) обстрел (26835) ракеты (3549) Резниченко Валентин (475) Днепропетровская область (3827)


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Топ комментарии
+53
снять шляпу и выразить огромную благодарность ПВО - это не выразить ничего... они молодцы. уникумы... пусть Бог бережет их и охраняет!
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05.07.2022 06:43
+29
В начале войны Украина сбивала 20 процентов крылатых ракет, теперь все 60-70. Это огромное достижение, которое часто остается незамеченным. Это сохранение множества жизней и имущества.
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05.07.2022 07:52
+17
что-то новое в эффективности работы ПВО
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05.07.2022 07:59
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снять шляпу и выразить огромную благодарность ПВО - это не выразить ничего... они молодцы. уникумы... пусть Бог бережет их и охраняет!
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05.07.2022 06:43 Ответить
+++++++++++
Відпрацювали на відмінно.
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05.07.2022 11:54 Ответить
В начале войны Украина сбивала 20 процентов крылатых ракет, теперь все 60-70. Это огромное достижение, которое часто остается незамеченным. Это сохранение множества жизней и имущества.
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05.07.2022 07:52 Ответить
что-то новое в эффективности работы ПВО
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05.07.2022 07:59 Ответить
Дозвуковые Калибры сбиваются почти все..а вот Х22 Х32 со скоростью 2-3 Маха увы нет
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05.07.2022 08:13 Ответить
Посмотри видео
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05.07.2022 08:23 Ответить
Пролетели над головой. Визуально скорость была 400-500 км\ч. Очень низко
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05.07.2022 09:59 Ответить
Сбивается все,но не всегда. Попросту чогось не хватает
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27.07.2022 14:09 Ответить
Якби така ж ефективність і над Житомиром.
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05.07.2022 08:22 Ответить
Наверное, там не было ПРО. Украина большая, всё не защитишь.
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05.07.2022 08:25 Ответить
рядом работали, бахало ипануться
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05.07.2022 08:23 Ответить
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05.07.2022 08:33 Ответить
Це просто офігенний результат.
Героям слава !!!
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05.07.2022 09:50 Ответить
Той випадок, коли сьогодні після четвертої ранку особисто спостерігав це грізне шоу просто із вікна, у районі [ІНФОРМАЦІЮ ВИДАЛЕНО] дніпряни-знають-де 🤫 Масований старт зенітних ракет, одна за одною - видовище одночасно жахливе і красівоє.

Слава ППО! 🇺🇦🇺🇦🇺🇦
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05.07.2022 11:53 Ответить
ПВО !!! Від дніпрян - щира дяка і повага !
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05.07.2022 13:05 Ответить
Джошуа Мерлин,ты бы вместо того чтобы восхвалять ЗСУ,пополнил бы ряды
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27.07.2022 14:06 Ответить
 
 