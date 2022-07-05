Утром враг запустил 7 ракет по Днепропетровщине, 6 – сбиты. В Покрове "прилет" в частный сектор, - Резниченко. ФОТО

Оккупанты запустили 7 ракет по Днепропетровской области.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, передает Цензор.НЕТ.

"Утренняя ракетная атака на область. "Сосед" "дружественно" направил на нас 7 ракет! 6 из них наши военные сбили - над Днепром и Синельниковским районом. В Днепре обломки сбитой ракеты повлекли загорание. Спасатели огонь потушили. Никто не пострадал", - отметил он.

По словам Резниченко, в городе Покров "прилет" в частный сектор. Разрушены несколько домов, еще в нескольких выбило стекла. От взрыва произошел пожар. На месте работают представители ГСЧС и полиции. Предварительно, без пострадавших.

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Факт сбивания вражеских ракет подтвердили в Командовании Воздушных сил: "Сегодня, 5 июля, около 4 часов утра, подразделениями зенитных ракетных войск Воздушного командования "Схід" сбито шесть из семи крылатых ракет морского базирования типа "Калибр". Ракетная атака оккупантов была направлена на Днепр и область".