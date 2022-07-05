Украинские воины успешно отразили штурм в направлении Долины на Славянском направлении. Враг имеет частичный успех вблизи Спорного, - Генштаб ВСУ

Начались сто тридцать вторые сутки героического противостояния Украинской нации российскому военному вторжению.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, на Волынском и Полесском направлениях ситуация существенных изменений не претерпела. Сохраняется угроза нанесения противником ракетных и авиационных ударов с территории и воздушного пространства Республики Беларусь.

На Северском направлении признаков создания наступательной группировки не обнаружено. Враг совершил минометные обстрелы в районах населенных пунктов Мхи, Железный Мост Черниговской области и Шалыгино Сумской области. Нанес авиаудар с вертолета Ми-24 по зданию школы в районе населенного пункта Эсмань на Сумщине.

"На Харьковском направлении враг основные усилия сосредотачивает на удержании занятых рубежей и недопущении продвижения наших войск. Противник обстрелял из артиллерии, реактивных систем залпового огня и танков районы населенных пунктов Кутузовка, Новое, Русские Тишки, Малая Даниловка и Дементиевка. Нанес авиационный удар по городу Харькову", - говорится в сообщении.

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На Славянском направлении враг совершал артиллерийские обстрелы недалеко от Краснополья, Первомайского, Новой Николаевки, Богородичного, Адамовки, Долины, Мазанки, Дибровного, Чепиля и Мосьпанового. Штурм противника в направлении населенного пункта Долина украинские воины успешно отразили. Оккупанты отброшены.

По данным Генштаба, в Донецком направлении основные усилия противника сосредоточены на установлении контроля над территорией Луганской области в пределах административных границ. Враг принимает меры по восстановлению транспортной инфраструктуры в тыловых районах.

На Краматорском направлении оккупанты обстреливали из ствольной артиллерии районы Белогоровки и Верхнекаменского. Нанесли ракетно-авиационный удар вблизи Славянска и Звановки.

На Бахмутском направлении враг ведет штурмовые действия в направлении населенного пункта Новолуганское, боевые действия продолжаются.

Также сообщается, что враг обстреливал из ствольной артиллерии районы населённых пунктов Кодема, Новолуганское, Покровское, Берестовое, Спирное, Ивано-Дарьевка. Нанес ракетно-авиационные удары неподалеку от Соледара, Спорного, Покровского и Шумов.

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При поддержке огня артиллерии и авиации агрессор возобновил штурмовые действия в направлении населенного пункта Спорное, имеет частичный успех, боевые действия продолжаются.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях фиксируются обстрелы позиций Сил обороны по артиллерии разных калибров вдоль линии столкновения. Российские оккупанты ударили авиацией по населенному пункту Авдеевка.

В Генштабе отмечают, что на Южнобужском направлении противник основные усилия сосредотачивает на недопущении продвижения подразделений Сил обороны Украины. Совершал обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Лупарево, Мирное, Шевченково, Красная Долина, Кобзарцы, Партизанское, Березнеговатое, Тополиное, Ивановка, Потемкино, Князевка, Добрянка, Трудолюбовка и Осокоровка. Парой вертолетов Ка-52 нанес авиаудары вблизи Заречного и Ольгиного.

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