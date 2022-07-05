РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10025 посетителей онлайн
Новости Война
9 861 20

Украинские воины успешно отразили штурм в направлении Долины на Славянском направлении. Враг имеет частичный успех вблизи Спорного, - Генштаб ВСУ

донецк,луганск,донбасс

Начались сто тридцать вторые сутки героического противостояния Украинской нации российскому военному вторжению.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, на Волынском и Полесском направлениях ситуация существенных изменений не претерпела. Сохраняется угроза нанесения противником ракетных и авиационных ударов с территории и воздушного пространства Республики Беларусь.

На Северском направлении признаков создания наступательной группировки не обнаружено. Враг совершил минометные обстрелы в районах населенных пунктов Мхи, Железный Мост Черниговской области и Шалыгино Сумской области. Нанес авиаудар с вертолета Ми-24 по зданию школы в районе населенного пункта Эсмань на Сумщине.

"На Харьковском направлении враг основные усилия сосредотачивает на удержании занятых рубежей и недопущении продвижения наших войск. Противник обстрелял из артиллерии, реактивных систем залпового огня и танков районы населенных пунктов Кутузовка, Новое, Русские Тишки, Малая Даниловка и Дементиевка. Нанес авиационный удар по городу Харькову", - говорится в сообщении.

Также читайте: Украина сама будет решать, когда в войне с РФ давать шанс дипломатии, - глава ОБСЕ Рау

На Славянском направлении враг совершал артиллерийские обстрелы недалеко от Краснополья, Первомайского, Новой Николаевки, Богородичного, Адамовки, Долины, Мазанки, Дибровного, Чепиля и Мосьпанового. Штурм противника в направлении населенного пункта Долина украинские воины успешно отразили. Оккупанты отброшены.

По данным Генштаба, в Донецком направлении основные усилия противника сосредоточены на установлении контроля над территорией Луганской области в пределах административных границ. Враг принимает меры по восстановлению транспортной инфраструктуры в тыловых районах.

На Краматорском направлении оккупанты обстреливали из ствольной артиллерии районы Белогоровки и Верхнекаменского. Нанесли ракетно-авиационный удар вблизи Славянска и Звановки.

На Бахмутском направлении враг ведет штурмовые действия в направлении населенного пункта Новолуганское, боевые действия продолжаются.

Также сообщается, что враг обстреливал из ствольной артиллерии районы населённых пунктов Кодема, Новолуганское, Покровское, Берестовое, Спирное, Ивано-Дарьевка. Нанес ракетно-авиационные удары неподалеку от Соледара, Спорного, Покровского и Шумов.

Также читайте: Российские оккупанты деморализованы и ищут любую возможность получить легкие ранения, - Генштаб

При поддержке огня артиллерии и авиации агрессор возобновил штурмовые действия в направлении населенного пункта Спорное, имеет частичный успех, боевые действия продолжаются.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях фиксируются обстрелы позиций Сил обороны по артиллерии разных калибров вдоль линии столкновения. Российские оккупанты ударили авиацией по населенному пункту Авдеевка.

В Генштабе отмечают, что на Южнобужском направлении противник основные усилия сосредотачивает на недопущении продвижения подразделений Сил обороны Украины. Совершал обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Лупарево, Мирное, Шевченково, Красная Долина, Кобзарцы, Партизанское, Березнеговатое, Тополиное, Ивановка, Потемкино, Князевка, Добрянка, Трудолюбовка и Осокоровка. Парой вертолетов Ка-52 нанес авиаудары вблизи Заречного и Ольгиного.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинские воины отразили штурмовые действия российских оккупантов под Белогоровкой на Луганщине, - Генштаб

Автор: 

армия РФ (18994) Генштаб ВС (6172) Харьковщина (5577) Донбасс (26955)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+14
Видно по плотності огня у них перевага, а ставка не може доперти закупити чи запусти лінію по виробницву снарядів, Зелік просто овощ зелений
показать весь комментарий
05.07.2022 08:37
+7
Так по идее ж оно верховное главнокомандующее и Люся Абдристович казала, шо без приказа и участия великого стратега и тактика наши войска и какать не садятся
показать весь комментарий
05.07.2022 09:05
+6
Опять частичный успех
показать весь комментарий
05.07.2022 07:49
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Опять частичный успех
показать весь комментарий
05.07.2022 07:49 Ответить
Шаг вперед, два назад. От одного успеха к другому. Где статистика потерь? Они всех считают советскими баранами?
показать весь комментарий
05.07.2022 16:05 Ответить
Орки захопили Клинове.
показать весь комментарий
05.07.2022 08:20 Ответить
Помнится пару дней назад здесь же в сводках писали,что у противника здесь был частичный успех .Так что можно считать и Спорное уже захваченным
показать весь комментарий
05.07.2022 08:54 Ответить
УспЕх? Це з урахуванням того, скільки кацапів, задля цього успіху, на перегній пішло?
показать весь комментарий
05.07.2022 10:34 Ответить
А ещё Жданов на своём ютуб канале говорил тоже пару дней назад ,что наши войска из Клиновое успешно наступают по направлению нп Иловайск ( другой Иловайск не тот,где окружение наших войск было ).Видно так успешно наступали,что аж сам нп откуда наступление велось потеряли
показать весь комментарий
05.07.2022 10:15 Ответить
Видно по плотності огня у них перевага, а ставка не може доперти закупити чи запусти лінію по виробницву снарядів, Зелік просто овощ зелений
показать весь комментарий
05.07.2022 08:37 Ответить
Якім він боком до війни?
показать весь комментарий
05.07.2022 08:43 Ответить
Так по идее ж оно верховное главнокомандующее и Люся Абдристович казала, шо без приказа и участия великого стратега и тактика наши войска и какать не садятся
показать весь комментарий
05.07.2022 09:05 Ответить
Та ти плять гєній! Не хочеш бути сьомим президентом? Тільки спочатку розкажи нам куди ти ту лінію від ракетних ударів сховаєш, які дістають по всій території?
показать весь комментарий
05.07.2022 11:18 Ответить
Укранскими войсками командуют всего два генерала...Залужный и Наев...
Крысами путлера десяток идиотов путлера...
Вопрос...когда генерал Наев обсерет вторую армию мира...
ДЕлаем ставки ПановЕ...
показать весь комментарий
05.07.2022 09:00 Ответить
ставки будете кацапи робити в себе в сральні - Украіна понад усе- ЗСУ прийде і завами
показать весь комментарий
05.07.2022 09:29 Ответить
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
показать весь комментарий
05.07.2022 10:35 Ответить
и через некоторое время успешно отойдут
показать весь комментарий
05.07.2022 10:38 Ответить
Уже новости по одному трафарету ситуация сложная но критическая, критическая но контролируемая, враг имеет частичный успех и т.д.
показать весь комментарий
05.07.2022 11:43 Ответить
Так давай на фронт, кидай строчити в Інтернеті.
показать весь комментарий
05.07.2022 13:43 Ответить
 
 