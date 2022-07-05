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Новости Война
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Российские оккупанты деморализованы и ищут любую возможность получить легкие ранения, - Генштаб

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Украинская авиация и ракетно-артиллерийские подразделения продолжают удары по складам врага и скоплениям захватчиков, в частности, на Херсонщине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

"Российские оккупанты деморализованы и выискивают любую возможность получить легкие ранения. Прибегают к самоувечьям и различным симуляциям плохого здоровья. Только чтобы живыми вернуться в Российскую Федерацию", - отметили в Генштабе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинские воины отразили штурмовые действия российских оккупантов под Белогоровкой на Луганщине, - Генштаб

армия РФ (18994) Генштаб ВС (6172) ранение (3373) Воздушные силы (2239) Херсонская область (4706)


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Топ комментарии
+8
Ага, деморалізовані .. але території постійно захоплюють!
Нащо писати дурню?!
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05.07.2022 07:32
+7
Новини в стилі люсі арестовича, ну тепер точно вони всі здадуться і більше нічого не захопілять.
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05.07.2022 07:42
+6
Такі деморалізовані, що захопили Сєвєродонецьк і Лисичанськ...
Х.....ясє деморалізація...
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05.07.2022 07:35
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05.07.2022 07:28 Ответить
Победа будет тогда, когда население Мордора будет деморализовано
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05.07.2022 07:31 Ответить
Есть знаковый пример. В 1917 году в Питере пропала водка. Вообще. Местным алкашам и вечно пьяной матросне это не понравилось, и они захватили Зимний дворец. Главная задача при этом была в захвате винных погребов царской семьи. Ну а пархатые, Членин и Троцкий при агитации немцев подсуетились, и назвали это революцией.
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05.07.2022 07:44 Ответить
Ага, деморалізовані .. але території постійно захоплюють!
Нащо писати дурню?!
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05.07.2022 07:32 Ответить
******* круглые сутки на расстоянии из тысячи артстволов - много храбрости не надо.
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05.07.2022 08:25 Ответить
Дайте им контактный телефон ВСУ, как устали орки, пусть звонят и указывают точные координаты, Градом и himars-сов на всех хватит. Будут им и лёгкие ранения и тяжелые.
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05.07.2022 07:33 Ответить
Лучше тяжелые и несовместимые с их кацапской жизнью.
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05.07.2022 07:37 Ответить
жжотє, хлопці 🤣🤣🤣
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05.07.2022 07:53 Ответить
Такі деморалізовані, що захопили Сєвєродонецьк і Лисичанськ...
Х.....ясє деморалізація...
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05.07.2022 07:35 Ответить
то ж на херсонщині. на херсонщині - деморалізовані. а на луганщині - в процесі.
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05.07.2022 07:54 Ответить
Ну зачем репоедам мучиться с этими легкими ранениями, это-же больно. Лучше веревку на шею, так для кацапа будет дешево и сердито.
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05.07.2022 07:36 Ответить
Заметно
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05.07.2022 07:39 Ответить
Арестовичу розкажіть свої казки.
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05.07.2022 07:41 Ответить
Деморализованные есть. Но их пока недостаточно.
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05.07.2022 08:03 Ответить
Новини в стилі люсі арестовича, ну тепер точно вони всі здадуться і більше нічого не захопілять.
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05.07.2022 07:42 Ответить
Та дайте им уже телефон дежурного снайпера и номер карты для перевода гонорара
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05.07.2022 07:43 Ответить
Чомусь деморалізовані кацапи захопили два великих міста на сході....
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05.07.2022 08:10 Ответить
Знаю верный способ откосячить....
Дуло в рот и на курок....
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05.07.2022 08:16 Ответить
Бюро послуг "Білєт домой", некритичні рани , легка обрізка кінцівок , контузії. Гарантія якості.
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05.07.2022 08:22 Ответить
Пусть откусывают друг другу фрагменты на выбор.
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05.07.2022 08:53 Ответить
Надійніше 200-м додому повертатися. Рідня зачекалась.
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05.07.2022 09:06 Ответить
Та ладно
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05.07.2022 09:19 Ответить
Насточортіло слухати цю "пургу", ця падаль тільки захоплює наші землі та вбиває людей, досить тримати нас за дурнів, народу не потрібно це "очковтірательство", живем в доступному світі інформації.
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05.07.2022 09:35 Ответить
Як можуть "надихати" українців такі повідомлення ГШ: "..Російські окупанти деморалізовані та вишукують будь-яку можливість отримати легкі поранення ".. і "..агресор відновив штурмові дії в напрямку населеного пункту Спірне, має частковий успіх.." ??? Ще й стоять поряд!
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05.07.2022 10:05 Ответить
как то с реальностью не сходится, они на столько деморализованы что лисичанск взяли и имеют частичный успех , и готовятся на бахмут идти и тд, ну такая себе деморализация.
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05.07.2022 11:00 Ответить
Автори таких повідомлень від імені Генштабу напевне вчилися у радянскіх військово-політичних училищах. Бо вважають, що подібного штибу "агітки" "вдохновляют насєлєніє на трудовиє подвиги".
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05.07.2022 11:16 Ответить
 
 