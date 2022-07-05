Российские оккупанты деморализованы и ищут любую возможность получить легкие ранения, - Генштаб
Украинская авиация и ракетно-артиллерийские подразделения продолжают удары по складам врага и скоплениям захватчиков, в частности, на Херсонщине.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.
"Российские оккупанты деморализованы и выискивают любую возможность получить легкие ранения. Прибегают к самоувечьям и различным симуляциям плохого здоровья. Только чтобы живыми вернуться в Российскую Федерацию", - отметили в Генштабе.
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Нащо писати дурню?!
Х.....ясє деморалізація...
Дуло в рот и на курок....