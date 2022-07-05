Двое гражданских погибли в результате обстрела Донецкой области за прошедшие сутки, 4 человека получили ранения, - ОВА
В течение суток российские оккупанты убили 2 гражданских в Донецкой области - в Бахмуте.
Об этом в Telegram сообщил глава ОВА Павел Кириленко, передает Цензор.НЕТ.
"За 4 июля россияне убили 2 мирных жителей Донбасса - в Бахмуте. Еще 4 человека получили ранения. Кроме того, в Константиновке медицинская помощь была оказана 2 людям, раненым в Луганской области.
Пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе", - отметил он.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Чайка Київ
показать весь комментарий05.07.2022 10:37 Ответить Мне нравится 0
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль