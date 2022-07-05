Двое гражданских погибли в результате обстрела Донецкой области за прошедшие сутки, 4 человека получили ранения, - ОВА

В течение суток российские оккупанты убили 2 гражданских в Донецкой области - в Бахмуте.

Об этом в Telegram сообщил глава ОВА Павел Кириленко, передает Цензор.НЕТ.

"За 4 июля россияне убили 2 мирных жителей Донбасса - в Бахмуте. Еще 4 человека получили ранения. Кроме того, в Константиновке медицинская помощь была оказана 2 людям, раненым в Луганской области.

Пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе", - отметил он.

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