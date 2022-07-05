Россия ударила двумя ракетами по Шосткинской громаде в Сумской области, - мэр Нога

Российские оккупанты сегодня утром нанесли два ракетных удара по Шостке Сумской области.

Об этом сообщил в фейсбуке мэр города Николай Нога, передает Цензор.НЕТ.

"Около 4 часов утра нашу громаду рашисты обстреляли двумя ракетами! Пожар локализован! Работает комиссия по уточнению ущерба!" - отметил он.

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