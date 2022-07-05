Россия ударила двумя ракетами по Шосткинской громаде в Сумской области, - мэр Нога
Российские оккупанты сегодня утром нанесли два ракетных удара по Шостке Сумской области.
Об этом сообщил в фейсбуке мэр города Николай Нога, передает Цензор.НЕТ.
"Около 4 часов утра нашу громаду рашисты обстреляли двумя ракетами! Пожар локализован! Работает комиссия по уточнению ущерба!" - отметил он.
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Роман Тока
показать весь комментарий05.07.2022 08:44 Ответить Мне нравится 0
Чиста Пречиста
показать весь комментарий05.07.2022 09:36 Ответить Мне нравится 0
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