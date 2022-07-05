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Новости Война
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Россия ударила двумя ракетами по Шосткинской громаде в Сумской области, - мэр Нога

ракета

Российские оккупанты сегодня утром нанесли два ракетных удара по Шостке Сумской области.

Об этом сообщил в фейсбуке мэр города Николай Нога, передает Цензор.НЕТ.

"Около 4 часов утра нашу громаду рашисты обстреляли двумя ракетами! Пожар локализован! Работает комиссия по уточнению ущерба!" - отметил он.

Смотрите: Российские войска нанесли ракетный удар по Сумской области, есть раненые, - ОВА. ФОТОрепортаж

ракеты (3549) Сумская область (2981) Шостка (72)


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А чого наші не ввалять по батареї вони ж там десь стоять
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05.07.2022 08:44 Ответить
Ракетами звідки?
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05.07.2022 09:36 Ответить
 
 