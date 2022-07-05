Украинцы понемногу жгут "вторую армию мира": воины 93-й ОМБр уничтожили очередную вражескую технику. ВИДЕО

Воины 93-й ОМБр "Холодный Яр" накануне уничтожили очередную вражескую технику.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

"Воины 93-й ОМБр "Холодный Яр" плодотворно поработали в последние дни и делятся с нами некоторыми результатами своей работы.

Вашему вниманию видео с детонирующей и пылающей техникой россиян. Вот так, понемногу, украинцы жгут "вторую армию мира", - говорится в сообщении.

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