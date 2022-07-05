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Новости Война
22 046 11

Украинцы понемногу жгут "вторую армию мира": воины 93-й ОМБр уничтожили очередную вражескую технику. ВИДЕО

знищення

Воины 93-й ОМБр "Холодный Яр" накануне уничтожили очередную вражескую технику.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

"Воины 93-й ОМБр "Холодный Яр" плодотворно поработали в последние дни и делятся с нами некоторыми результатами своей работы.
Вашему вниманию видео с детонирующей и пылающей техникой россиян. Вот так, понемногу, украинцы жгут "вторую армию мира", - говорится в сообщении.

Смотрите: Бойцы 93-й ОМБр уничтожили 11 единиц техники рашистов, в т.ч. танки, БМП, боевые машины "Рысь". ВИДЕО

армия РФ (18994) танк (2246) уничтожение (6803) техника (1732) 93 отдельная механизированная бригада (291)


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Топ комментарии
+19
- Дівчинка, як тебе звати?
- Катруся.
- А повністю?
- Катую Русню...
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05.07.2022 08:46
+15
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05.07.2022 08:42
+13
Дай Бог, чтобы времени и ресурсов хватило. Армия у рашистов не сильная, но большая и подлая
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05.07.2022 08:40
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93-й черговий респект...
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05.07.2022 08:39 Ответить
Дай Бог, чтобы времени и ресурсов хватило. Армия у рашистов не сильная, но большая и подлая
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05.07.2022 08:40 Ответить
Если бы комментаторы еще постарались меньше паниковать и смуту разводить и каждое тактический отвод ВСУ преподносить как предательство и поражение в войне, было бы совсем хорошо. Понятно, для чего они это делают, но все же слишком много кацапского спама.
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05.07.2022 11:04 Ответить
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05.07.2022 08:42 Ответить
- Дівчинка, як тебе звати?
- Катруся.
- А повністю?
- Катую Русню...
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05.07.2022 08:46 Ответить
Schön!
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05.07.2022 08:45 Ответить
Взвєйтєсь кострамі,
Синіє ночі!

Горіть, орки на небі і на землі, а ще ж горіти вам і в пеклі!

Слава ЗСУ!
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05.07.2022 09:22 Ответить
Хай у Вас ручки не болять...)))
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05.07.2022 09:28 Ответить
Бережи вас Господь, рідненькі
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05.07.2022 10:40 Ответить
Slava Velykoi Ukraine.Жги быдлонасекомыша с болот мацковии
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05.07.2022 10:48 Ответить
 
 