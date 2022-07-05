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Россияне обстреляли села Николаевщины. Разрушены жилые дома, загорелись поля с урожаем, - ОВА

миколаївщина

Российские оккупанты в очередной раз обстреливали населенные пункты Николаевской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Николаевской ОВА.

"В Баштанском районе утром, 4 июля, около 08:00 обстрелам подверглась Широковская громада. Разрушен жилой дом. Пострадавших нет. Ориентировочно с 01:00, 5 июля, и в настоящее время в общине продолжаются обстрелы. Обстрелы преимущественно за пределами населенных пунктов. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется. Утром, 5 июля, была обстреляна Ингульская громада.Обстрелы были преимущественно вне населенных пунктов. В результате чего возникло возгорание поля с рапсом.

В Березнеговатской громаде продолжаются обстрелы сел по линии разграничения. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется. Также оккупанты обстреливают Баштанскую громаду. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что в Николаевском районе вечером, 4 июля, около 16:15 и ориентировочно в 19:30 обстрелы подверглись с. Лиманы Галицыновской громады. В результате обстрелов разрушен жилой дом. В пределах населенного пункта и за его пределами произошло возгорание полей с урожаем.

Николаев (2137) Николаевская область (2105) обстрел (26835)


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Та все норм, на півночі Миколаївської області рашисти шаряться, а зелені по Швейцарії бабло пілять. Терпимо це лайно і далі. Нам же подобається.
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05.07.2022 09:45 Ответить
 
 