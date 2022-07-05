Ермак говорит о "прозрачности" и доверии от партнеров Украины, в то же время его заместитель Татаров подозревается в коррупционном преступлении, - Шабунин

Ситуация с заместителем главы ОП Олегом Татаровым, подозреваемым в коррупционном преступлении, позволит минимизировать влияние власти на определение подрядчиков, которые будут восстанавливать Украину западными деньгами.

Об этом в Facebook заявил глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин, информирует Цензор.НЕТ.

"Ермак в Лугано: "Для нас главное, чтобы это было прозрачно, со стопроцентным доверием наших партнеров. Для нас это принципиально". При этом его заместитель (управляющий силовиками) является официальным подозреваемым в совершении КОРРУПЦИОННОГО преступления, в котором он:

1) организовал подкуп СТРОИТЕЛЬНОГО эксперта, чтобы тот фальсифицировал стоимость НЕДВИЖИМОСТИ;

2) чтобы украсть 81 млн грн, выделенных на СТРОИТЕЛЬСТВО жилья для нацгвардейцев.

Из хороших новостей. Этот цирк помогает нам адвокатировать минимальное влияние украинских властей на определение подрядчиков, которые будут восстанавливать страну западными деньгами", - отметил антикоррупционер.

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