Ермак говорит о "прозрачности" и доверии от партнеров Украины, в то же время его заместитель Татаров подозревается в коррупционном преступлении, - Шабунин
Ситуация с заместителем главы ОП Олегом Татаровым, подозреваемым в коррупционном преступлении, позволит минимизировать влияние власти на определение подрядчиков, которые будут восстанавливать Украину западными деньгами.
Об этом в Facebook заявил глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин, информирует Цензор.НЕТ.
"Ермак в Лугано: "Для нас главное, чтобы это было прозрачно, со стопроцентным доверием наших партнеров. Для нас это принципиально". При этом его заместитель (управляющий силовиками) является официальным подозреваемым в совершении КОРРУПЦИОННОГО преступления, в котором он:
1) организовал подкуп СТРОИТЕЛЬНОГО эксперта, чтобы тот фальсифицировал стоимость НЕДВИЖИМОСТИ;
2) чтобы украсть 81 млн грн, выделенных на СТРОИТЕЛЬСТВО жилья для нацгвардейцев.
Из хороших новостей. Этот цирк помогает нам адвокатировать минимальное влияние украинских властей на определение подрядчиков, которые будут восстанавливать страну западными деньгами", - отметил антикоррупционер.
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Черз те, що уйлу в очі НЕ заглядав,"грязьпром" пресував і не давав воду в крим? Чи через те, що "свинарчуки" українське ППО відновлювали? Чи через те, що НЕМАЄ офшорів? Чи через те, що Луценко йому НЕ кум, а Семочко НЕ зрадник? Чи через те, що через нього олігархи статки втрачали і західні інвестори заходили? Чи через те, що коломойському з кварталькими не дали красти і довести країну до дефолту? І т.д., і т.п.
Чи, какаяразніца, хоть поржали?
Обирати треба патріотів , а не тих хто Україну повією називав та є хамом та лялькою Коломойського та ФСБ.
Я
Проснись!!!! В Україні вже немає Закону і все вирішує дзвінок з ОПи. Ми вже в авторитарній державі, де по дзвінку можуть випустити з країни депутата, а можуть і ні, все залежить від того наскільки ти "свій" до Зє-влади. Можуть пропагандонам з РФії надати громадянство за пів-години, а воїни з 2014 р. даже довідку на проживання не можуть отримати, суддю Чауса можуть викрасти, а потім сховати і т. д. і т. п. і саме головне все це ПОЗА ЗАКОНОМ!!!!! Дотумкало?!
Петиция про возможность вольного перемещения.
чому Бєня досі не у СІЗО і продовжує розвалювати Україну?..
чому мадам Бєнідіктова не збуджується на елітних злочинців?..
соу падєніє?
8 апреля фигуранты "пленок" рассказали о себе, Ермаках и заявлениях в НАБУ.
В ночь с 11 на 12 мая неизвестные совершили поджог мотоцикла Дмитрия Штанько и бросили гранату в машину Сергея Шумского. Позже СБУ задержала автора "пленок Ермака" Дмитрия Штанько.
Ночью 28 августа народному депутату Гео Леросу, который активно критикует работу Офиса президента и Андрея Ермака, сожгли автомобиль.
На цьому наполягав і Андрій Єрмак, який тоді був "лише" помічником президента.
"Всі необхідні процедури, на яких наполягала нідерландська сторона щодо Цемаха, були реалізовані. Вони мали можливість провести усе, що хотіли в рамках розслідування", - запевнив через кілька днів вhttps://www.pravda.com.ua/rus/articles/2019/09/9/7225706/ інтерв'ю "Українській правді" Андрій Єрмак.
Вместе с правом управлять народным хозяйством, вести иностранные дела и обеспечивать обороноспособность страны отдали "борцам за счастье народа" и то, что должно всегда оставаться в руках народа - право судить, казнить и миловать. Весы отдали, Повязку на глаза дамочке не одели и просрали Меч!
Поэтому какие бы законы не принимали бы "слуги народа" они не будут работать, потому что все в одних руках - арендаторов Украины. И ничто не может помешать и дальше зарабатывать на богатейшей стране и делать его народ и дальше беднейше-тупейшим. Пока в Европе, но скоро можем и Среднюю Азию обойти.
И начинает прорисовываться рахница с Россией - там у дворового Пирата в миске кости с барского стола и цепь с ошейником модная... А у нашего Сірка миска пустая, но хозяин его и не привязывает - сам найдет шо поесть и на ночь все равно вернется ночевать в свою конуру...
Или блин я все-таки не прав и наши олигархи правильнее и очень-очень любят Украину? (Но не ее народ)
Т.Г.Шевченко.
https://bitter-onion.livejournal.com/tag/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0 Україна https://bitter-onion.livejournal.com/tag/%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8B%20%D0%B1%D0%BB%D1%8F%D0%B4%D1%8C... дебилы *****... https://bitter-onion.livejournal.com/tag/%D0%B6%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D1%8E%D0%BA%D1%96%D0%BD%D0%B3 жабогадюкінг
https://bitter-onion.livejournal.com/%7B%7B%20pageCtrl.firstPostItem.doReplyUrl%20%7D%7D
Татаровы Коломойские Кучмы и прочие проходимцы...типа 95 говноквартал...типа ведмедчук... вас сдала Оксанка Марченко...
Вспоминается история строительства стадиона во Львове. Подрядчики,суподрядчики, решалы по земле, какие то огороды,все запаздывает, львовяне улыбаются, стают в очередь за деньгами но КМ утвердил немцев технадзором и поехало за 8 месяцев построили стадион, зарплата рабочим, а их было около 1000 была на уровне, но откатов не было. А в Донецке строителями турков взяли. Местных будивнычих в шею погнали. Возьми Шмигаля - сначала было 100 ярдов ущерба, потом 300, а теперь 720, хотя вещал все 750 ярдов. А почему, включает в список пайщиков всех желающих и своих близких.
Болваны...научитесь думать... что Евгений Киселев и Александр Невзоров с Андреем Илларионовым..крысы путлера..
Ми б тебе недолугого і так підтримали, бо, на відміну від вас в 2014-му, розуміємо, що на війні іноді доводиться відступати.
Але ж коли була реальна можливість посилити фланги Лисичанська відвівши війська з Сіверодонецька, ти поліз керувати. Приперся в Лисичанськ, почав базікати: "ні шагу назад! в Сіверодонецьку вирішується доля Донбасу!". Тупа Безугла на командному пункті зі своїми вказівками. Нащо було це позорище?
Тепер і з Сіверодонецька довелося вийти, і фланги під Лисичанськом посилювати стало пізно. Тому заразом з Сіверодонецьком втратили і Лисичанськ. Той самий, про який вовин Гайдай розповідав, що "там більш вигідні і підготовлені позиції".
Ну як, вирішилася доля Донбасу? Взагалі, Зеленський поки перші 2 місяці сидів в бункері переляканий, то робив дуже правильну річ: не ліз керувати військовими. Працювали дорослі і в їх дії не вмішувалася політика. А потім почався нарцисизм і заздрість до Залужного. Захотілося лаврів Наполеона і щеголять 2-денною щетиною. 4 місяці 2-денна щетина від стиліста. Найдовша ***** у світі 2-денна щетина.
Ясно, що ворог сильний, ясно, що може бути відступ проти такої армади. Всяке може бути. І всяке було в 2014 році. Це життя.
Але постійна хня, тупий пздж про невістку, яка вічно всралась щойно в вови десь пробзділо, вже просто за***ала. Від маніпулятивності і брехливості вашого кагалу просто хочеться помити руки.
Джон Сміт
Цирк, - як каже Шабунін.