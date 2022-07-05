РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9884 посетителя онлайн
Новости Борьба с коррупцией
9 502 67

Ермак говорит о "прозрачности" и доверии от партнеров Украины, в то же время его заместитель Татаров подозревается в коррупционном преступлении, - Шабунин

татаров

Ситуация с заместителем главы ОП Олегом Татаровым, подозреваемым в коррупционном преступлении, позволит минимизировать влияние власти на определение подрядчиков, которые будут восстанавливать Украину западными деньгами.

Об этом в Facebook заявил глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин, информирует Цензор.НЕТ.

"Ермак в Лугано: "Для нас главное, чтобы это было прозрачно, со стопроцентным доверием наших партнеров. Для нас это принципиально". При этом его заместитель (управляющий силовиками) является официальным подозреваемым в совершении КОРРУПЦИОННОГО преступления, в котором он:

1) организовал подкуп СТРОИТЕЛЬНОГО эксперта, чтобы тот фальсифицировал стоимость НЕДВИЖИМОСТИ;
2) чтобы украсть 81 млн грн, выделенных на СТРОИТЕЛЬСТВО жилья для нацгвардейцев.

Из хороших новостей. Этот цирк помогает нам адвокатировать минимальное влияние украинских властей на определение подрядчиков, которые будут восстанавливать страну западными деньгами", - отметил антикоррупционер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Конкурс на руководителя НАБУ будет объявлен в ближайшее время, – Зеленский

Автор: 

коррупция (8551) Шабунин (535) Центр противодействия коррупции (247) Ермак Андрей (1253) Татаров Олег (366)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+34
Руки прочь , от честнейших представителей общества , Ермак и Татаров , это герои , освободили ,Херсон , Донецкую область , Мариуполь, Энергодар , , Запорожскую область , работают в тылу врага не покладая рук , а что сделал ты , гражданин Шабунин ????. СБУ тобой скоро займётся. Покушаешся на Святого Зеленского , который спас Оман .
показать весь комментарий
05.07.2022 08:57
+25
Чорне не може бути прозорим-бо воно геть чорне...
показать весь комментарий
05.07.2022 08:52
+24
Ех! Прийняти б закон, щоб зрадників України карати тільки повішенням за шию. Дехто готовий працювати катом безплатно. Мало того, деяких мерзотників потрібно вішати на БІС, нариклад під приїзд чергової зарубіжної делегації.
показать весь комментарий
05.07.2022 08:56
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Чорне не може бути прозорим-бо воно геть чорне...
показать весь комментарий
05.07.2022 08:52 Ответить
Потрібно було поїхати в Лугано щоб плюнути в морду цьому підару.
показать весь комментарий
05.07.2022 08:54 Ответить
eto pozorishe prosto....sochustvuju. na sledushih viborah nado izpravljat etu zelenuju oshibku
показать весь комментарий
05.07.2022 08:55 Ответить
На минулих виборах голосували не за Зеленського, а проти Порошенко. Хто б не вийшов у другий тур проти Порошенка, сивочолий би всерівно програв, так що дякуй Богу хоть не варофка и не Бойко з мертвенчуком. Ну Рейгана не вийшло, можливий шанс, что нас спасе новий Єйзенхауер.
показать весь комментарий
05.07.2022 09:59 Ответить
Всім наср@ти чим ти виправдовуєш свої дії- ви привели у всі гілки влади риго- коломойських бандитів і ватників які зараз натягнули вишиванку і продовжують грабувати країну під виглядом новонавернених патріотів
показать весь комментарий
05.07.2022 10:39 Ответить
З'ясували, нарешті, якого хріна ви голосували проти сивочолого?
Черз те, що уйлу в очі НЕ заглядав,"грязьпром" пресував і не давав воду в крим? Чи через те, що "свинарчуки" українське ППО відновлювали? Чи через те, що НЕМАЄ офшорів? Чи через те, що Луценко йому НЕ кум, а Семочко НЕ зрадник? Чи через те, що через нього олігархи статки втрачали і західні інвестори заходили? Чи через те, що коломойському з кварталькими не дали красти і довести країну до дефолту? І т.д., і т.п.
Чи, какаяразніца, хоть поржали?
показать весь комментарий
05.07.2022 10:52 Ответить
Та не нсімося ми з Петром як з писаною торбою. Проблема не втому що не обрали його, а в тому що обрали гіршого. В Україні немає української влади. Ці "слуги" служать своєму народу.
показать весь комментарий
05.07.2022 12:49 Ответить
Щось не дуже зрозуміла, зЕ гірший за кого? За Порошенка? То чим же Порошенко був поганим? Тим, що його, прямо перед виборами, оббрехали коломойсько- мертвечуківські журнашлюхи? З таким відношенням до правди у нас і Джонсон чи Байден були б баригами, бо так сосійчук сказала.
показать весь комментарий
05.07.2022 19:23 Ответить
Зелені = Бойко та варофка ,не бачу різниці та не бачу сенсу дякувати Богові за це.
Обирати треба патріотів , а не тих хто Україну повією називав та є хамом та лялькою Коломойського та ФСБ.
Я
показать весь комментарий
05.07.2022 12:00 Ответить
Тільки патріот (українець-за походженням) буде старатися для своєї держави і українців. А нам знову нав"язують кандидатів з кубла гендлярів. Думаймо.
показать весь комментарий
05.07.2022 12:40 Ответить
а що при Пороху тобі бидлу не дали "розтаможку по триста евро" от ти і образу затаїло,відповідай бидло чим тобі було так ******?
показать весь комментарий
05.07.2022 21:39 Ответить
Ех! Прийняти б закон, щоб зрадників України карати тільки повішенням за шию. Дехто готовий працювати катом безплатно. Мало того, деяких мерзотників потрібно вішати на БІС, нариклад під приїзд чергової зарубіжної делегації.
показать весь комментарий
05.07.2022 08:56 Ответить
мене завжди дивують такі заклики і лайки до них. а судити хто буде? про це подумали?
показать весь комментарий
05.07.2022 10:02 Ответить
😂🤣
показать весь комментарий
05.07.2022 11:02 Ответить
Вони про це подумають лише тоді, коли прийдуть конкретно за ними і без суду та слідства почнуть вішати на ліхтарях проспектів. Як завжди, зграя дебілів та популістів править бал. Гасла, заклики та повна відсутність критичного мислення. Колись вони привели сюди комуністів з совком, потім ригів з овощем. Кого коронують наступним?
показать весь комментарий
05.07.2022 11:37 Ответить
Ти за себе відповідай! А то вони та вони. Хто "вони"? А ти яке "воно"? Намолов 7 відер полови. Тріпло.
показать весь комментарий
05.07.2022 17:24 Ответить
Бу-га-га! "Вони" і комуністів привели сюди(?) і ригів(?) з овощем)))) А Aleks Sun весь такий правильний з під небес все бачить, все фіксує, все знає і передбачає кого вішати будуть і де. Де такі ханжі пустоголові беруться з своєю менторною риторикою?
Проснись!!!! В Україні вже немає Закону і все вирішує дзвінок з ОПи. Ми вже в авторитарній державі, де по дзвінку можуть випустити з країни депутата, а можуть і ні, все залежить від того наскільки ти "свій" до Зє-влади. Можуть пропагандонам з РФії надати громадянство за пів-години, а воїни з 2014 р. даже довідку на проживання не можуть отримати, суддю Чауса можуть викрасти, а потім сховати і т. д. і т. п. і саме головне все це ПОЗА ЗАКОНОМ!!!!! Дотумкало?!
показать весь комментарий
05.07.2022 17:39 Ответить
проскавчала "дежурна" ********* мавпа)))
показать весь комментарий
05.07.2022 21:41 Ответить
Руки прочь , от честнейших представителей общества , Ермак и Татаров , это герои , освободили ,Херсон , Донецкую область , Мариуполь, Энергодар , , Запорожскую область , работают в тылу врага не покладая рук , а что сделал ты , гражданин Шабунин ????. СБУ тобой скоро займётся. Покушаешся на Святого Зеленского , который спас Оман .
показать весь комментарий
05.07.2022 08:57 Ответить
Найбільший рятівник це російський олігарх Абрамович, він 400 000 українців врятував !
показать весь комментарий
05.07.2022 12:04 Ответить
Ермак сам к прозрачности имеет очень сомнительное отношение.
показать весь комментарий
05.07.2022 09:00 Ответить
Да на нём клейма уже ставить некуда
показать весь комментарий
05.07.2022 09:24 Ответить
В країні нічого не міняється і є великий сумнів що колись зміниться. Є підозрюваний (-ні) і немає слідчих і судів. Щоки надули, а воздух виходить в другому місці. Або він (Татарин) чеснєйшій парєнь, або - крадій і зрадник...
показать весь комментарий
05.07.2022 09:09 Ответить
https://petition.president.gov.ua/petition/146960 https://petition.president.gov.ua/petition/146960

Петиция про возможность вольного перемещения.
показать весь комментарий
05.07.2022 09:09 Ответить
навряд чи можна існувати в середовищі пдрсв і не стати таким, якщо навіть ти бУв хАрошим, прикольним чувачком, якого обрав "вумний на ріТ"..(((
чому Бєня досі не у СІЗО і продовжує розвалювати Україну?..
чому мадам Бєнідіктова не збуджується на елітних злочинців?..
соу падєніє?
показать весь комментарий
05.07.2022 09:10 Ответить
свита делает короля (с)
показать весь комментарий
05.07.2022 09:15 Ответить
Павучки вже почали гризню у банці..як би не війна і хрєнове економічне становище у країні та кожній, окремо взятій родині (за виключенням зеленої мразоти), можна було б за попкорном сходити..або рибасик під пивасик..
показать весь комментарий
05.07.2022 09:13 Ответить
29 марта нардеп от партии "Слуга народа" Гео Лерос обнародовал видео, на которых брат главыОП Денис Ермак обсуждает продажу должностей в органах власти. Позже Лерос отправил в НАБУ обращение противЕрмака.

8 апреля фигуранты "пленок" рассказали о себе, Ермаках и заявлениях в НАБУ.

В ночь с 11 на 12 мая неизвестные совершили поджог мотоцикла Дмитрия Штанько и бросили гранату в машину Сергея Шумского. Позже СБУ задержала автора "пленок Ермака" Дмитрия Штанько.

Ночью 28 августа народному депутату Гео Леросу, который активно критикует работу Офиса президента и Андрея Ермака, сожгли автомобиль.
показать весь комментарий
05.07.2022 09:13 Ответить
Не офис президента воюющей страны, а змеиное кубло вражеских агентов, предателей и ворья
показать весь комментарий
05.07.2022 09:15 Ответить
Про них так говорив Ісус "роде зміїний ібатько ваш сатана".
показать весь комментарий
05.07.2022 12:43 Ответить
Непонятно что хотел сказать Шабунин: что нужно было скрывать что против татарова есть дело? Или о чем он?
показать весь комментарий
05.07.2022 09:16 Ответить
Офис Президента Украины под управлением Ермака готов сражаться до последнего украинца за право распоряжаться западными подрядами на восстановление Украины - Супер ЗЕреконструкция даже мертвого Кернеса поднимет в строй!
показать весь комментарий
05.07.2022 09:17 Ответить
Зеленський запевнив усіх, що Цемаха допитали: "Допитали, і не тільки перед поверненням (до Росії)… Я не називатиму прізвища європейських лідерів, з якими ми проговорили момент і час для всіх слідчих дій. Ми все це зробили. Все, про що нас попросили".

На цьому наполягав і Андрій Єрмак, який тоді був "лише" помічником президента.

"Всі необхідні процедури, на яких наполягала нідерландська сторона щодо Цемаха, були реалізовані. Вони мали можливість провести усе, що хотіли в рамках розслідування", - запевнив через кілька днів вhttps://www.pravda.com.ua/rus/articles/2019/09/9/7225706/ інтерв'ю "Українській правді" Андрій Єрмак.
показать весь комментарий
05.07.2022 09:18 Ответить
кто давал полномочия завхозу-великаму ????!!!!
показать весь комментарий
05.07.2022 09:20 Ответить
если он может подсовывать на подпись легитимному любую бумажку, то ему полномочия не нужны
показать весь комментарий
05.07.2022 09:30 Ответить
Шабунин-Шабунин. Лучше бы молчал, и так на волосине твой имидж был
показать весь комментарий
05.07.2022 09:23 Ответить
Яке воно все гниле, хоча й зелене!
показать весь комментарий
05.07.2022 09:29 Ответить
Злодій на злодії сидить в ОП. Вам ніхто ****.м і цент а не довірить. Даремно ручний пес Мілованов старається. Розмріялися...
показать весь комментарий
05.07.2022 09:31 Ответить
Шабуня, а хто це зробив разом?
показать весь комментарий
05.07.2022 09:33 Ответить
В чем главная ошибка народа Украины после получения независимости?
Вместе с правом управлять народным хозяйством, вести иностранные дела и обеспечивать обороноспособность страны отдали "борцам за счастье народа" и то, что должно всегда оставаться в руках народа - право судить, казнить и миловать. Весы отдали, Повязку на глаза дамочке не одели и просрали Меч!
Поэтому какие бы законы не принимали бы "слуги народа" они не будут работать, потому что все в одних руках - арендаторов Украины. И ничто не может помешать и дальше зарабатывать на богатейшей стране и делать его народ и дальше беднейше-тупейшим. Пока в Европе, но скоро можем и Среднюю Азию обойти.
И начинает прорисовываться рахница с Россией - там у дворового Пирата в миске кости с барского стола и цепь с ошейником модная... А у нашего Сірка миска пустая, но хозяин его и не привязывает - сам найдет шо поесть и на ночь все равно вернется ночевать в свою конуру...
Или блин я все-таки не прав и наши олигархи правильнее и очень-очень любят Украину? (Но не ее народ)
показать весь комментарий
05.07.2022 09:36 Ответить
Народ Украины выбирал власть и это не оспоримый факт. Но на выбор народа влияли очень сильно через средства массовой дезинформации и Россия имела ключевое влияние. Это положение дел могла бы исправить элита, но она оказалась гнилой и продажной. Посмотрите сколько сбежало именно в Россию! Народ оказался в дураках из-за своей легкомысленности и безответственности и гнилости элит и 2019 год стал пиком проявления описанного явления
показать весь комментарий
05.07.2022 09:51 Ответить
В твоїй хаті сидить ворог і сміється з тебе.

Т.Г.Шевченко.

https://bitter-onion.livejournal.com/tag/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0 Україна https://bitter-onion.livejournal.com/tag/%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8B%20%D0%B1%D0%BB%D1%8F%D0%B4%D1%8C... дебилы *****... https://bitter-onion.livejournal.com/tag/%D0%B6%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D1%8E%D0%BA%D1%96%D0%BD%D0%B3 жабогадюкінг

https://bitter-onion.livejournal.com/%7B%7B%20pageCtrl.firstPostItem.doReplyUrl%20%7D%7D
показать весь комментарий
05.07.2022 09:54 Ответить
Гребаный Шабунин забыл, что директор НАБУ за которого он "топил" был не подозреваемым, а уже осужденным за коррупцию? Активист недоделанный
показать весь комментарий
05.07.2022 09:49 Ответить
Наші можновладці ще ті корупционери, але наши антикорупціонери аж ніяк не кращі за них. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%BD_%D0%92%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B9_%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Почитати про того ж самого Шабуніна. Досить одіозна людина зі своїми скелетами у шафі. Такому вірити я б не став.
показать весь комментарий
05.07.2022 12:17 Ответить
Не повезло вам бараны путлера...
Татаровы Коломойские Кучмы и прочие проходимцы...типа 95 говноквартал...типа ведмедчук... вас сдала Оксанка Марченко...
показать весь комментарий
05.07.2022 09:56 Ответить
Гражданину Шабунину следует понять, что это розовые мечты Альхенов из ОПы и Кабмина, никто не даст ни цента им в руки.
Вспоминается история строительства стадиона во Львове. Подрядчики,суподрядчики, решалы по земле, какие то огороды,все запаздывает, львовяне улыбаются, стают в очередь за деньгами но КМ утвердил немцев технадзором и поехало за 8 месяцев построили стадион, зарплата рабочим, а их было около 1000 была на уровне, но откатов не было. А в Донецке строителями турков взяли. Местных будивнычих в шею погнали. Возьми Шмигаля - сначала было 100 ярдов ущерба, потом 300, а теперь 720, хотя вещал все 750 ярдов. А почему, включает в список пайщиков всех желающих и своих близких.
показать весь комментарий
05.07.2022 10:01 Ответить
Шабунин всего лишь спичрайтер ...
Болваны...научитесь думать... что Евгений Киселев и Александр Невзоров с Андреем Илларионовым..крысы путлера..
показать весь комментарий
05.07.2022 10:04 Ответить
Мы выиграем войну с Россией , но после третьего срока Зе - мы будем самой бедной, самой презираемой и никому не нужной в мире страной. Будут дороги в 5 раз дороже чем в Дубае, но народу в стране Коломойского и его шакалов будет трудно прожить на 50 долларов в месяц. Украдут все. Надежда на военных - веревки должны быть крепким
показать весь комментарий
05.07.2022 10:18 Ответить
"Завхоз 1-го дома оп-ы был застенчивый ворюга. Все существо его протестовало против краж, но не красть он не мог. Он крал, и ему было стыдно. Крал он постоянно, постоянно стыдился, и поэтому его хорошо не бритые щечки всегда горели щетиной смущения, стыдливости, застенчивости и конфуза. Завхоза звали андрей, а жену его олег. Он называл ее олежхен она звала его козырь Свет не видывал еще такого прозрачного крота и воришки, как козырь" (С)
показать весь комментарий
05.07.2022 10:20 Ответить
когда у власти предатели и война это плохо
показать весь комментарий
05.07.2022 10:27 Ответить
Ганьба ! Але коли програємо цю війну, то сподіваюся, що Байден і Боріс зрозуміють, що не народ програв, а жиди у владі.
показать весь комментарий
05.07.2022 11:59 Ответить
Зелені зрадники!! Підтверджено багатьма фактами!! І це при тому що ніхто особливо не рветься розслідувати злочинну діяльність зелених адже у них вся влада і не небезпечно!! А зелені не рвуться розлідувати діяльніть відкритих ворогів України ВСІХ з ОПЗЖ!! Такі справи малята..
показать весь комментарий
05.07.2022 10:30 Ответить
дєрьмак пішов <*******! тебе не буде,після перемоги!Так як і багатьох твоїх з ОП.
показать весь комментарий
05.07.2022 10:41 Ответить
Даремно,ще присутнє
показать весь комментарий
05.07.2022 11:50 Ответить
...вылавливай предателей!!!
показать весь комментарий
05.07.2022 10:43 Ответить
Володя, міг би і не відволікати нас "Порошенком в Лондоні" від Лисичанська

Ми б тебе недолугого і так підтримали, бо, на відміну від вас в 2014-му, розуміємо, що на війні іноді доводиться відступати.

Але ж коли була реальна можливість посилити фланги Лисичанська відвівши війська з Сіверодонецька, ти поліз керувати. Приперся в Лисичанськ, почав базікати: "ні шагу назад! в Сіверодонецьку вирішується доля Донбасу!". Тупа Безугла на командному пункті зі своїми вказівками. Нащо було це позорище?

Тепер і з Сіверодонецька довелося вийти, і фланги під Лисичанськом посилювати стало пізно. Тому заразом з Сіверодонецьком втратили і Лисичанськ. Той самий, про який вовин Гайдай розповідав, що "там більш вигідні і підготовлені позиції".

Ну як, вирішилася доля Донбасу? Взагалі, Зеленський поки перші 2 місяці сидів в бункері переляканий, то робив дуже правильну річ: не ліз керувати військовими. Працювали дорослі і в їх дії не вмішувалася політика. А потім почався нарцисизм і заздрість до Залужного. Захотілося лаврів Наполеона і щеголять 2-денною щетиною. 4 місяці 2-денна щетина від стиліста. Найдовша ***** у світі 2-денна щетина.

Ясно, що ворог сильний, ясно, що може бути відступ проти такої армади. Всяке може бути. І всяке було в 2014 році. Це життя.

Але постійна хня, тупий пздж про невістку, яка вічно всралась щойно в вови десь пробзділо, вже просто за***ала. Від маніпулятивності і брехливості вашого кагалу просто хочеться помити руки.

Джон Сміт
показать весь комментарий
05.07.2022 10:43 Ответить
Підозрював,що падло поліз верхланокомандувати. Гнида неймовірна. Коли мудебейцали відірвуть?
показать весь комментарий
05.07.2022 11:49 Ответить
...в шайке зэШки предателей полно,и не удивлюсь что Ермак тоже,есть обоснования!!!
показать весь комментарий
05.07.2022 10:45 Ответить
Грошей під банду зєльонськаго Ніхто Недасть!!! Сповнарозумні крадіїв ннфінансують
показать весь комментарий
05.07.2022 11:45 Ответить
Гроші потребують Захищенності!!!
показать весь комментарий
05.07.2022 11:46 Ответить
Країна заручник кремлівського єрмака
показать весь комментарий
05.07.2022 11:51 Ответить
Поки маємо Зелю та Єрмака великого патріотізму очікувати не можна.
показать весь комментарий
05.07.2022 11:53 Ответить
А яке взагалі діло завхоз АП та його заступник має до міжнародних договорів? Вони що, уповноважені вирішувати такі питання?
Цирк, - як каже Шабунін.
показать весь комментарий
05.07.2022 12:20 Ответить
Колись сам д'Єрмак своїм закордонним візаві пропонував вважати його віце-президентом. Такої посади в державі Україна немає. В тих країнах, де є - віце-президента обирають разом з президентом, кандидатура проходить партійний відбір. А в нас воно саме себе призначило, ще й президентом крутить.
показать весь комментарий
05.07.2022 14:05 Ответить
Коррупция убьет Украину, а все президенты ее возглавляют.
показать весь комментарий
05.07.2022 12:45 Ответить
ермак,татаров и вообще вся зелена погань зрадники
показать весь комментарий
05.07.2022 14:42 Ответить
 
 