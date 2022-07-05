Путин считал, что ЕС не введет санкции из-за своей энергозависимости от РФ, но он ошибся, - Боррель

Европейский Союз постепенно освобождается от зависимости, которая долго тормозила политические решения, несмотря на агрессивность Путина.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УП, об этом в статье пишет высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

"До конца 2022 года Евросоюз сократит импорт российской нефти на 90%. Мы также стремительно сокращаем импорт газа. Вероятно, Владимир Путин считал, что Европа не решится ввести санкции из-за своей энергетической зависимости от РФ. Это один из тех значительных просчетов, которые допустил российский режим в ходе этого конфликта", - говорится в статье.

Боррель признал, что столь быстрый отказ от российских энергоносителей создает серьезные трудности для многих стран ЕС, а также для нескольких секторов экономики.

"Но это та цена, которую мы должны заплатить за защиту нашей демократии и международного права, и мы принимаем необходимые меры, чтобы решить эти проблемы в духе полной солидарности", - подчеркнул он.

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