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Новости Санкции против России Война
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Путин считал, что ЕС не введет санкции из-за своей энергозависимости от РФ, но он ошибся, - Боррель

путін

Европейский Союз постепенно освобождается от зависимости, которая долго тормозила политические решения, несмотря на агрессивность Путина.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УП, об этом в статье пишет высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

"До конца 2022 года Евросоюз сократит импорт российской нефти на 90%. Мы также стремительно сокращаем импорт газа. Вероятно, Владимир Путин считал, что Европа не решится ввести санкции из-за своей энергетической зависимости от РФ. Это один из тех значительных просчетов, которые допустил российский режим в ходе этого конфликта", - говорится в статье.

Боррель признал, что столь быстрый отказ от российских энергоносителей создает серьезные трудности для многих стран ЕС, а также для нескольких секторов экономики.

"Но это та цена, которую мы должны заплатить за защиту нашей демократии и международного права, и мы принимаем необходимые меры, чтобы решить эти проблемы в духе полной солидарности", - подчеркнул он.

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Автор: 

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Топ комментарии
+19
Великого "переигрывателя" переиграли
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05.07.2022 09:53
+13
Чмо ********** взагалі втратив розум.
А винні ті хто загравав з їм й не ввів НОРМАЛЬНІ санкції після окупації рашистами Криму.
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05.07.2022 09:59
+11
Параноїдний шизофренік не спроможен адекватно оцінити реальність!!!))
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05.07.2022 09:55
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Великого "переигрывателя" переиграли
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05.07.2022 09:53 Ответить
куйло ж великий стратег.
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05.07.2022 10:08 Ответить
Если его задача - окончательно похоронить рашку, то он неплохо с этим справляется.
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05.07.2022 10:53 Ответить
Параноїдний шизофренік не спроможен адекватно оцінити реальність!!!))
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05.07.2022 09:55 Ответить
Чмо ********** взагалі втратив розум.
А винні ті хто загравав з їм й не ввів НОРМАЛЬНІ санкції після окупації рашистами Криму.
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05.07.2022 09:59 Ответить
алойзыч, когда вторгался в Польшу, тоже был уверен, что будет как с Чехословакией.
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05.07.2022 10:01 Ответить
Зато через пятилетку пришлось пулю в висок себе пускать.
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05.07.2022 10:54 Ответить
У всіх імперій однакова доля,занепад і руйнація!! Вже понад 100 років триває історичний,незворотній процес руйнаціі РІ ,процес дійшов до кульмінації!!!)
Є
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05.07.2022 10:05 Ответить
А повірив він в це завдяки меркель, сракозі та іншим євроблядям.
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05.07.2022 10:15 Ответить
а где доказательства?
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05.07.2022 10:31 Ответить
А кто Вас подсадил на ту рускую иглу с газом?
Отказаться от атомной энергии..
Ваша Гретта часом не в ФСБ зарплату получает?
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05.07.2022 10:18 Ответить
Грета в ФСБ, уже практически доказано журналистами. Но с фрау Штази еще надо разбираться.
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05.07.2022 10:26 Ответить
Грета Туборг занята созреванием - ей не до экологии.
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05.07.2022 10:24 Ответить
путін вважав, що він не *****. Направду, ЗСУ підтвердили наявність у нього також статевих ознак "бабушкі". Тепер правильно казати "***** пізда"
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05.07.2022 10:24 Ответить
Все то фігня. Розрахунки не розрахунки. То все похідне. Єдине, що розбило плани ху₴ла, то спротив ЗСУ. Всі європейці і американці думали ну за 3 дні РФ захопить Україну, а ми трохи там побурчим і далі собі будемо торгувати - заробляти на бензоколонці. Але тут слово сказали українці і ЗСУ. І всі плани пішли по одному місці.
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05.07.2022 10:31 Ответить
Что то результата от санкций никто не видит как и не видно реальной военной помощи ни от ЕС ни от land lease.
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05.07.2022 11:49 Ответить
Не смотри заЕдынены новыны. Или. Снимай чёрные очки, вынимай из ушей беруши и читай побольше. Потом всё укладывай в голове в общую картину. Что получается?
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05.07.2022 13:01 Ответить
Для него это слишком сложно.
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05.07.2022 13:20 Ответить
Россия будет уникальной страной ( все страны умеют что либо делать , только в раше100% рукожопость) Она одна в мире ( в случае резкого спада продаж энергоносителей) будет питаться калом.Главная задача всех стран - дать ей ,, спокойно,, сдохнуть.
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05.07.2022 14:22 Ответить
 
 