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Новости Война
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Общие боевые потери РФ с начала войны - около 36 350 человек, 217 самолетов, 187 вертолетов, 1594 танка и 3772 бронированные машины. ИНФОГРАФИКА

Войска РФ, которые вторглись на территорию Украины, продолжают нести потери. По состоянию на утро 5 июля потери личного состава противника составляют около 36 350 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 05.07 ориентировочно составляют:

личного состава - около 36350 (+150) человек ликвидировано,

танков - 1594 (+5) ед,

боевых бронированных машин - 3772 (+18) ед,

артиллерийских систем - 806 (+2) ед,

РСЗО - 247 (+1) ед,

средства ПВО - 105 (+0) ед,

самолетов - 217 (+0) ед,

вертолетов - 187 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 660 (+2),

крылатые ракеты - 144 (+0),

корабли /катера - 15 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 2634 (+5) ед,

специальная техника - 65 (+0).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинские воины успешно отразили штурм в направлении Долины на Славянском направлении. Враг имеет частичный успех вблизи Спорного, - Генштаб ВСУ

Общие боевые потери РФ с начала войны - около 36 350 человек, 217 самолетов, 187 вертолетов, 1594 танка и 3772 бронированные машины 01

"Наибольшие потери противник понес на Славянском и Донецком направлениях. Данные уточняются", - отмечают в Генштабе.

армия РФ (18994) Генштаб ВС (6172) ликвидация (3461) уничтожение (6803) техника (1732) потери (4368)


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Треба завести графу "склади"...
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05.07.2022 10:41 Ответить
Так. Ще вчора писав.
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05.07.2022 10:43 Ответить
и штабы
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05.07.2022 13:35 Ответить
А те, що по аеродрому по Мелітополю вчора прилітало. Там нібито і літакі, і гвинтокрили орків стояли. І щось горіло. То там ніяк втрати ворога порахувати неможливо? Якось же коригування йшло? З безпілотників, чи зі спутників...
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05.07.2022 10:43 Ответить
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05.07.2022 10:52 Ответить
ВСУ к этой мясорубке электромотор приладили! 💀
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05.07.2022 13:20 Ответить
 
 