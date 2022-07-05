Общие боевые потери РФ с начала войны - около 36 350 человек, 217 самолетов, 187 вертолетов, 1594 танка и 3772 бронированные машины. ИНФОГРАФИКА

Войска РФ, которые вторглись на территорию Украины, продолжают нести потери. По состоянию на утро 5 июля потери личного состава противника составляют около 36 350 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 05.07 ориентировочно составляют:

личного состава - около 36350 (+150) человек ликвидировано,

танков - 1594 (+5) ед,

боевых бронированных машин - 3772 (+18) ед,

артиллерийских систем - 806 (+2) ед,

РСЗО - 247 (+1) ед,

средства ПВО - 105 (+0) ед,

самолетов - 217 (+0) ед,

вертолетов - 187 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 660 (+2),

крылатые ракеты - 144 (+0),

корабли /катера - 15 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 2634 (+5) ед,

специальная техника - 65 (+0).

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"Наибольшие потери противник понес на Славянском и Донецком направлениях. Данные уточняются", - отмечают в Генштабе.