Стоит ограничить доступ России к морским перевозкам, военную машину Путина нужно истощить, - Кулеба

Глава МИД Дмитрий Кулеба призвал международных партнеров ограничить доступ России к морским перевозкам.

Об этом он сообщил в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Экспортно-ориентированная экономика России в значительной степени зависит от морских перевозок, осуществляемых иностранными флотами. Я призываю партнеров: ограничьте доступ России к их услугам и истощите военную машину Путина. В конце концов, то, что Россия сегодня действительно экспортирует в мир - это смерть, кризис и ложь", - говорится в сообщении.

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