РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7345 посетителей онлайн
Новости
11 496 62

Чтобы встретиться с Путиным, люди сдают анализы на глисты и сидят на карантине. На это уходят миллиарды из бюджета РФ, - СМИ

Для доступа к так называемой "чистой зоне" сотни людей четыре раза сдают ПЦР-тесты и дважды проверяют антитела к коронавирусу. Берут и дополнительные анализы – на грипп, стафилококк и глисты.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает российская служба BBC.

По данным издания, перед 9 мая около 400 человек, среди которых ветераны, две недели находились на карантине в Московских отелях для того, чтобы пожать руку или просто приблизиться к Путину. Карантин проходил в двух отелях в центре Москвы - пятизвездочном "Золотом кольце" и четырехзвездочном "Президент-отеле".

Чтобы встретиться с Путиным, люди сдают анализы на глисты и сидят на карантине. На это уходят миллиарды из бюджета РФ, - СМИ 01

Год назад Би-би-си уже писала о беспрецедентном карантине для всех, кто обслуживал Владимира Путина или близко контактировал с ним.

"С тех пор российский президент получил четыре дозы вакцины от коронавируса и начал войну с Украиной, но ни вакцинация, ни чрезвычайная ситуация принципиально не изменили ситуацию: он стал чаще переезжать из резиденции в резиденцию, а весь обслуживающий персонал и все, кто контактирует с им, продолжают сидеть на карантине, но теперь в разных точках России", - говорится в сообщении.

По открытым данным, кремлевские структуры потратили на это около 1,5 млрд рублей, еще не менее 1,7 млрд обсерваторы получили в виде субсидий.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Путина повсюду сопровождает бригада врачей, в частности онколог, - СМИ. ВИДЕО

"Окружающие Путина люди не просто сидят на карантине, но еще и сдают различные анализы. Эти лабораторные исследования "в санитарно-эпидемиологических" целях также закупает Управделами президента.

Некоторые контракты раскрывают сложную процедуру допуска "перед началом работы в "чистой зоне". Правила появились в 2021 году.

Чтобы вообще попасть в карантин, нужно за двое суток сдать анализ крови на антитела к коронавирусу. Находясь на карантине, придется в течение 12 суток четыре раза сдать ПЦР, а на двенадцатый день - опять кровь на антитела. Если у человека не выявлялись антитела IGM, которые свидетельствуют о том, что он болеет, то он после 14 дней изоляции получал допуск "в чистую зону" - то есть к президенту", - пишет СМИ.

По информации Би Би Си позже в контракт добавили условие, что по запросу Управления делами президента у людей на карантине могут принимать биоматериал и другие анализы. Это случилось уже после вакцинации Путина.

Чтобы встретиться с Путиным, люди сдают анализы на глисты и сидят на карантине. На это уходят миллиарды из бюджета РФ, - СМИ 02

"С начала пандемии Управделами президента и его структуры заказали кремлевским поликлиникам в Москве анализы сотрудников и других лиц, в том числе по "карантинным" контрактам, на сумму около 200 млн рублей. По заявкам УДП анализы с 2021 года сдали около 1500 человек - у некоторых брали мазки не только на коронавирус, но также на ОРВИ, грипп и стафилококк и кровь на биомаркеры. Кал они тоже сдавали - но не на коронавирус, а на яйца гельминтов", - говорится в сообщении. 

Летный отряд "Россия" УДП, чьи экипажи летают с Путиным, потратил на анализы больше всех - 125 млн рублей. С июня 2021 года летчики и стюардессы стали сдавать не только ПЦР, но все виды исследований на COVID-19. Ежемесячно они сдавали до 2 тысяч срочных ПЦР-тестов и до 600 тестов на антитела. А также - полсотни анализов крови на биомаркеры и 100-200 анализов кала для выявления коронавируса. Отмечается, что та же схема работает и сейчас. Только за май 2022 года летный отряд оплатил 1376 мазков и 98 проб кала на коронавирус, а также 447 анализов крови на антитела и 32 - на биомаркеры. При этом они продолжают массово сидеть на карантине в подмосковных и других санаториях.

Телеграм-канал Baza писал, что многие кремлевские работники вынуждены проводить почти весь год на карантине, и некоторые сотрудники Администрации президента и ФСО "отсидели" в 2021 году в одноместных номерах более 150 дней - из-за чего у персонала начали возникать проблемы в семьях.

"Контракты на карантинное проживание таких лиц обычно засекречены. Но госзакупки показывают картину, аналогичную летчикам. Карантин для них в десятке кремлевских санаториев рядом с резиденциями президента в Подмосковье, Сочи и на Валдае с начала пандемии в 2020 году уже обошелся в более 1,2 млрд рублей, а сумма всех контрактов приближается к 2 млрд. Некоторые из этих санаториев полностью превращены в обсерваторы и закрыты для отдыхающих.

При этом только в 2020 году они получили от УДП субсидии в рамках антиковидных мер на общую сумму около 1,7 млрд рублей. В 2021 году власти реестр новых субсидий засекретили", - пишут Би би си.

В издании подчеркивают, что рядом с Путиным всегда находятся врачи. Иногда бригады дежурили в местах пребывания президента "по протоколу", а во время некоторых его визитов серьезно опасались за здоровье Путина и усиливали состав.

здоровье (1386) карантин (16729) путин (31191) коронавирус (17042)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+27
все диктаторы через это проходили - патологический страх за свою никчемную жизнь и никчемное здоровье..., а потом закономерный для всех диктаторов конец - либо в яме, либо на виселице..., интересно, что будет на этот раз
показать весь комментарий
05.07.2022 11:05
+23
А чого ще чекати від дурка який постійно сере в чемодан...
показать весь комментарий
05.07.2022 11:00
+16
показать весь комментарий
05.07.2022 11:03
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А чого ще чекати від дурка який постійно сере в чемодан...
показать весь комментарий
05.07.2022 11:00 Ответить
показать весь комментарий
05.07.2022 11:16 Ответить
Чого чекати? Ті чемодани хоч потім не передають як святі реліквії шанувальникам ху@ла?
показать весь комментарий
05.07.2022 11:38 Ответить
Чекайте чи нi, но пыню уже давно биологически дешифровали, на предмет подлинности, бо он метит территории(ЭНУРЕЗ)...
показать весь комментарий
05.07.2022 11:39 Ответить
моль боится глистов ? вот это поворот )))
показать весь комментарий
05.07.2022 11:01 Ответить
может это следствие угандошенной имунной системы?
показать весь комментарий
05.07.2022 11:53 Ответить
Это следствие называется "родители - алкоголики". О какой иммунной системе в данном случае может идти речь?
показать весь комментарий
05.07.2022 13:33 Ответить
Наоборот! Без глистов к нему не пускают
показать весь комментарий
05.07.2022 12:38 Ответить
Как же оно сцыт сдохнуть, но все равно этот праздник будет, как не крути))
показать весь комментарий
05.07.2022 11:01 Ответить
Як же він буде спілкуватись на G-20?Там 19 джерел зараження...
показать весь комментарий
05.07.2022 11:17 Ответить
показать весь комментарий
05.07.2022 11:03 Ответить
все диктаторы через это проходили - патологический страх за свою никчемную жизнь и никчемное здоровье..., а потом закономерный для всех диктаторов конец - либо в яме, либо на виселице..., интересно, что будет на этот раз
показать весь комментарий
05.07.2022 11:05 Ответить
показать весь комментарий
05.07.2022 11:17 Ответить
А разве не видно, как отряды бабуль надрачивают на Хуùла, в экстазе песенки ему сочиняют, рыдают. Выплаты уменьшаются - не беда! На благое дело, Омерики уничтожить надо! В сысэре и не через такое проходили, должны отомстить!!111
показать весь комментарий
05.07.2022 11:21 Ответить
Что ты пишешь того чего не знаешь в СССР. Отряды ******* бабулек вместе с обосранным ****** давно бы в дурку запихали не бегали тогда такие ******** не бегали...
показать весь комментарий
05.07.2022 11:27 Ответить
"навозом будет на лице земли"
показать весь комментарий
05.07.2022 11:29 Ответить
Престарелый письколиз Кабаевой знает толк в гноблении рабов....
показать весь комментарий
05.07.2022 11:06 Ответить
а Zеля вже здав?
показать весь комментарий
05.07.2022 11:08 Ответить
Паранойя, профзаболевание всех "великих, мудрых и несменяемых".
По народному определению - мания величия и мания преследования в пропорции 50/50.
показать весь комментарий
05.07.2022 11:08 Ответить
А сдают анализы прямо в чемодан?
показать весь комментарий
05.07.2022 11:09 Ответить
Глист не может бояться глистов. Хотя коллеги могут навалять...
показать весь комментарий
05.07.2022 11:10 Ответить
походу, уся Московія працює виключно НА аналізи і ЗА аналізи..
Роzzія - це дикі території, заселені щасливими гівноїдами, конкурентами глистів
показать весь комментарий
05.07.2022 11:11 Ответить
показать весь комментарий
05.07.2022 11:19 Ответить
Вся Україна буде готова здавати аналізи сечі та калу прямо на могилі *****!
показать весь комментарий
05.07.2022 11:13 Ответить
Міль маленька - а як країну обїдає!
показать весь комментарий
05.07.2022 11:13 Ответить
Кощей Бессмертный бывает только в сказках. Но и у того смерть в яйце
показать весь комментарий
05.07.2022 11:13 Ответить
Треба більше аналізів. 🤣🤣🤣
показать весь комментарий
05.07.2022 11:15 Ответить
Зверніть увагу, як «ветерани» дивляться на нікчемного диктатора.
показать весь комментарий
05.07.2022 11:15 Ответить
Та які там ветерани. Там постійно масовка на 9 травня. Велика вітчизняна закінчилася 77 років назад. Тим, хто пішов туди дітьми і кому на момент закінчення війни було 18, сьогодні має бути 95. А не по 70-80, кого пуйло кожного року показує 9 травня та розповідає, що це-ветерани. Так 95-то були дітьми на війні. А тих, хто був дорослим та повноцінно воював, вже нема. Або лічені одиниці.
показать весь комментарий
05.07.2022 12:14 Ответить
Та то вже не ветерани, а так, ряжені...
показать весь комментарий
05.07.2022 12:46 Ответить
На триппер всех проверять надо.
показать весь комментарий
05.07.2022 11:16 Ответить
не Літній загін "Росія" а льотний загін
показать весь комментарий
05.07.2022 11:17 Ответить
Запаребрік найбільший дурдом у світі.
показать весь комментарий
05.07.2022 11:17 Ответить
показать весь комментарий
05.07.2022 11:21 Ответить
показать весь комментарий
05.07.2022 11:19 Ответить
...типо, на триппер сдавать анализ, бо на эту харю посмотришь , хоть оно и не венера, но шо-та венерическое там есть - актульно после рукопожатий с пыней.
показать весь комментарий
05.07.2022 11:31 Ответить
Судячи з довжини столу, ні Макрон ні Шольц Оналізів не здавали.
показать весь комментарий
05.07.2022 11:22 Ответить
Девченки заждались....


показать весь комментарий
05.07.2022 11:23 Ответить
Ахах ... поэтому шойгу и пропадает перманентно ... не хочет колоноскопией злоупотреблять для встречи с ханом всея орды
показать весь комментарий
05.07.2022 11:25 Ответить
Ну че, Макрону нравится когда путен у него в жопе ковыряется
показать весь комментарий
05.07.2022 11:29 Ответить
показать весь комментарий
05.07.2022 11:30 Ответить
Мдя .. Шо тваріцца , шо тваріцца на кацапії . !! .Ужосс !!
А ще я чув що корєфан ***** - медвєдєв дімон , таки добухався , і підхватив "вірус піськова" ,, кацапські пабліки пишуть що жона , послала його нах і знайшла когось молодшого . . Тепер Діма холостяк , і синяче ще більше ..
показать весь комментарий
05.07.2022 11:35 Ответить
На зустріч з G-20 припхається в протичумному костюмі...
показать весь комментарий
05.07.2022 11:36 Ответить
Да хоть и в межгалактическом скафандре... Но оно же - невыездное(пыню рак дожирае).
показать весь комментарий
05.07.2022 11:42 Ответить
Гадає не припхаєтся.... засцить.
показать весь комментарий
05.07.2022 12:03 Ответить
"срать в чемодан" уже стало интернет-мемом?
интересно, как это поярче перевести на английский?
показать весь комментарий
05.07.2022 11:48 Ответить
шекспира не хватает. "********" от него тоже стал бы классикой, (по старинным мотивам)
"- анализы сдавала ль на ночь, о моя ты дездешмонька?
- о да, мочилась, я мой сударь.
- так почему ж твой чемодан сухой?
- я в термокружку помочилась!
- умри, несчастная, я чай оттуда пил!" (С)
показать весь комментарий
05.07.2022 11:52 Ответить
показать весь комментарий
05.07.2022 11:53 Ответить
Це - мєрзость! (с)
показать весь комментарий
05.07.2022 11:59 Ответить
про чаушеску писали что он руки только спиртом постоянно мыл и также как и ***** себя от людей изолировал и всё равно его поймали и расстреляли!
показать весь комментарий
05.07.2022 12:04 Ответить
я бы встретился с ****** только затем чтобы всадить ему пулю промеж рог!
показать весь комментарий
05.07.2022 12:09 Ответить
Хм... Ну взагалі то рюпаразитів бояться коли рак
показать весь комментарий
05.07.2022 12:26 Ответить
Шо, цей х*йло-глист до інших глистів ревнує?...
показать весь комментарий
05.07.2022 12:51 Ответить
4 дози мало, потрібно більше та до жиріка.
показать весь комментарий
05.07.2022 12:57 Ответить
Накуя им "глисты" сдавать, когда они с ************ встречаются?....
показать весь комментарий
05.07.2022 13:10 Ответить
схоже на фейк, ну як глиста можна глистами заразити
показать весь комментарий
05.07.2022 13:23 Ответить
Внутривидовая борьба за выживание.
показать весь комментарий
05.07.2022 13:36 Ответить
Величезна раіська утримує одного бункерного щура та пишається цим.
показать весь комментарий
05.07.2022 13:26 Ответить
стафилокок боится глистов...
показать весь комментарий
05.07.2022 13:47 Ответить
 
 