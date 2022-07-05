Чтобы встретиться с Путиным, люди сдают анализы на глисты и сидят на карантине. На это уходят миллиарды из бюджета РФ, - СМИ

Для доступа к так называемой "чистой зоне" сотни людей четыре раза сдают ПЦР-тесты и дважды проверяют антитела к коронавирусу. Берут и дополнительные анализы – на грипп, стафилококк и глисты.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает российская служба BBC.

По данным издания, перед 9 мая около 400 человек, среди которых ветераны, две недели находились на карантине в Московских отелях для того, чтобы пожать руку или просто приблизиться к Путину. Карантин проходил в двух отелях в центре Москвы - пятизвездочном "Золотом кольце" и четырехзвездочном "Президент-отеле".

Год назад Би-би-си уже писала о беспрецедентном карантине для всех, кто обслуживал Владимира Путина или близко контактировал с ним.

"С тех пор российский президент получил четыре дозы вакцины от коронавируса и начал войну с Украиной, но ни вакцинация, ни чрезвычайная ситуация принципиально не изменили ситуацию: он стал чаще переезжать из резиденции в резиденцию, а весь обслуживающий персонал и все, кто контактирует с им, продолжают сидеть на карантине, но теперь в разных точках России", - говорится в сообщении.

По открытым данным, кремлевские структуры потратили на это около 1,5 млрд рублей, еще не менее 1,7 млрд обсерваторы получили в виде субсидий.

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"Окружающие Путина люди не просто сидят на карантине, но еще и сдают различные анализы. Эти лабораторные исследования "в санитарно-эпидемиологических" целях также закупает Управделами президента.

Некоторые контракты раскрывают сложную процедуру допуска "перед началом работы в "чистой зоне". Правила появились в 2021 году.

Чтобы вообще попасть в карантин, нужно за двое суток сдать анализ крови на антитела к коронавирусу. Находясь на карантине, придется в течение 12 суток четыре раза сдать ПЦР, а на двенадцатый день - опять кровь на антитела. Если у человека не выявлялись антитела IGM, которые свидетельствуют о том, что он болеет, то он после 14 дней изоляции получал допуск "в чистую зону" - то есть к президенту", - пишет СМИ.

По информации Би Би Си позже в контракт добавили условие, что по запросу Управления делами президента у людей на карантине могут принимать биоматериал и другие анализы. Это случилось уже после вакцинации Путина.

"С начала пандемии Управделами президента и его структуры заказали кремлевским поликлиникам в Москве анализы сотрудников и других лиц, в том числе по "карантинным" контрактам, на сумму около 200 млн рублей. По заявкам УДП анализы с 2021 года сдали около 1500 человек - у некоторых брали мазки не только на коронавирус, но также на ОРВИ, грипп и стафилококк и кровь на биомаркеры. Кал они тоже сдавали - но не на коронавирус, а на яйца гельминтов", - говорится в сообщении.

Летный отряд "Россия" УДП, чьи экипажи летают с Путиным, потратил на анализы больше всех - 125 млн рублей. С июня 2021 года летчики и стюардессы стали сдавать не только ПЦР, но все виды исследований на COVID-19. Ежемесячно они сдавали до 2 тысяч срочных ПЦР-тестов и до 600 тестов на антитела. А также - полсотни анализов крови на биомаркеры и 100-200 анализов кала для выявления коронавируса. Отмечается, что та же схема работает и сейчас. Только за май 2022 года летный отряд оплатил 1376 мазков и 98 проб кала на коронавирус, а также 447 анализов крови на антитела и 32 - на биомаркеры. При этом они продолжают массово сидеть на карантине в подмосковных и других санаториях.

Телеграм-канал Baza писал, что многие кремлевские работники вынуждены проводить почти весь год на карантине, и некоторые сотрудники Администрации президента и ФСО "отсидели" в 2021 году в одноместных номерах более 150 дней - из-за чего у персонала начали возникать проблемы в семьях.

"Контракты на карантинное проживание таких лиц обычно засекречены. Но госзакупки показывают картину, аналогичную летчикам. Карантин для них в десятке кремлевских санаториев рядом с резиденциями президента в Подмосковье, Сочи и на Валдае с начала пандемии в 2020 году уже обошелся в более 1,2 млрд рублей, а сумма всех контрактов приближается к 2 млрд. Некоторые из этих санаториев полностью превращены в обсерваторы и закрыты для отдыхающих.

При этом только в 2020 году они получили от УДП субсидии в рамках антиковидных мер на общую сумму около 1,7 млрд рублей. В 2021 году власти реестр новых субсидий засекретили", - пишут Би би си.

В издании подчеркивают, что рядом с Путиным всегда находятся врачи. Иногда бригады дежурили в местах пребывания президента "по протоколу", а во время некоторых его визитов серьезно опасались за здоровье Путина и усиливали состав.