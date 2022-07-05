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Новости Война
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Оборона Киевщины на своих местах и в полной боевой готовности, - ОВА

блокпост

Силы обороны Киевской области находятся в полной боевой готовности.

Об этом глава ОВА заявил в интервью РБК-Украина, информирует Цензор.НЕТ.

"Наши Силы обороны в области находятся на своих местах в полной боевой готовности, выполняют свои задачи. Мы помогаем военным в материально-техническом обеспечении, многое делают волонтеры. Ситуация контролируемая на 100%. А дальше - увидим, мы готовы", - отметил руководитель обладминистрации.

По словам Кулебы, после прорыва оккупантов 24 февраля сделали выводы.

"Есть понимание, как это тогда произошло. Соответственно есть понимание того, каким образом этого не допустить, и все для этого делается", - добавил он.

Читайте: Вследствие российского вторжения погибли 1338 мирных жителей Киевской области, - ОВА

Киевская область (4111) Кулеба Алексей (108)


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Топ комментарии
+3
Воно то так, тільки може, спочатку, захистити Харків Суми Чернігів Славянск Миколаїв Херсон Маріуполь?
А то якось дивно захищати в тилу. Чи то оборона Бонапарта Боневтіка від постійних замахів на його дорогоцінне життя? Адже без нього Україні кінець?
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05.07.2022 11:53
+3
Если х..ло с бульбофюрером вклинятся по линии Житомир Ровно Винница Могилев-подольский и отрежут нас от Западной Украины, или вообще вдоль западной границы прервав поставки продовольствия оружия, боеприпасов вся оборона Харькова, Одессы, Киева городов будето бессмысленной...
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05.07.2022 12:09
+2
Оце і лякає. Коли у нас так кажуть, то це означає, що скрізь повний хаос і безлад.
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05.07.2022 11:45
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Щось видно знаю наша розвідка...
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05.07.2022 11:33 Ответить
Більша частина провалів на Києвщині це погана розвідка, має бути сотні дронів які моглиб залітати глибо в тил ворога для вияву артилерійських ворожих позицій, орки гасили день і ніч з артилерії і їх майже не подавляли, очевидно що не мали даних про позиції.
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05.07.2022 11:49 Ответить
При чем там разведка. Просто 24 никто не готовился отражать реальное нападение, иначе хотя бы позиции подготовили
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05.07.2022 12:29 Ответить
Правильно. А то вже бульбокуй обізвався.
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05.07.2022 11:38 Ответить
бульбаш піде застряти в шацьких болотах, шоб вугрі його з'їли.
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05.07.2022 14:13 Ответить
Оце і лякає. Коли у нас так кажуть, то це означає, що скрізь повний хаос і безлад.
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05.07.2022 11:45 Ответить
Оборона Киевщины на своих местах., оборона Одессы, Днепра - на своих местах, оборона Харькова - на своих местах , оборона Львова...Только Донбасс уже почти потеряли и Юг.
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05.07.2022 11:46 Ответить
Після фрази " союзных войск" одразу зрозуміло хто писав.
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05.07.2022 12:40 Ответить
Воно то так, тільки може, спочатку, захистити Харків Суми Чернігів Славянск Миколаїв Херсон Маріуполь?
А то якось дивно захищати в тилу. Чи то оборона Бонапарта Боневтіка від постійних замахів на його дорогоцінне життя? Адже без нього Україні кінець?
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05.07.2022 11:53 Ответить
на севере Киевской области со стороны Белоруси предшественником был сформирован танковый батальон, 40 танков, 15 БМП и 500 человек личного состава, расформированный указом Зеленского. И никакой замены ему ЗЕрмак не сделал.
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05.07.2022 12:07 Ответить
Указ в студію, або брешеш.
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05.07.2022 13:53 Ответить
указы по разминированию перешейков из Крыма тоже предоставлять?
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05.07.2022 13:56 Ответить
Если х..ло с бульбофюрером вклинятся по линии Житомир Ровно Винница Могилев-подольский и отрежут нас от Западной Украины, или вообще вдоль западной границы прервав поставки продовольствия оружия, боеприпасов вся оборона Харькова, Одессы, Киева городов будето бессмысленной...
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05.07.2022 12:09 Ответить
шапито бульбашкое ******** за 2-3 дня максимум,то же мне угроза,вот то только отвлекать внимание и годны да портянки мотать и воротнички подшивать.
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05.07.2022 12:29 Ответить
Які висновки ви зробили?вся zемавп'яча шобла далі керується ******.
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05.07.2022 12:22 Ответить
 
 