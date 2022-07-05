Оборона Киевщины на своих местах и в полной боевой готовности, - ОВА
Силы обороны Киевской области находятся в полной боевой готовности.
Об этом глава ОВА заявил в интервью РБК-Украина, информирует Цензор.НЕТ.
"Наши Силы обороны в области находятся на своих местах в полной боевой готовности, выполняют свои задачи. Мы помогаем военным в материально-техническом обеспечении, многое делают волонтеры. Ситуация контролируемая на 100%. А дальше - увидим, мы готовы", - отметил руководитель обладминистрации.
По словам Кулебы, после прорыва оккупантов 24 февраля сделали выводы.
"Есть понимание, как это тогда произошло. Соответственно есть понимание того, каким образом этого не допустить, и все для этого делается", - добавил он.
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А то якось дивно захищати в тилу. Чи то оборона Бонапарта Боневтіка від постійних замахів на його дорогоцінне життя? Адже без нього Україні кінець?