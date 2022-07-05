Швейцария увеличит поддержку Украины до более чем 100 млн франков к концу 2023 года, - президент Кассис

Президент Швейцарии объявил об удвоении поддержки Украины до более чем 100 млн франков (свыше 100 млн долларов) до конца 2023 года.

Об этом Игнацио Кассис заявил на конференции по восстановлению Украины в Лугано во вторник, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

"На фоне войны и с целью восстановления мы должны усилить нашу поддержку. Швейцария удвоит финансирование в рамках сотрудничества с Украиной до 100 млн швейцарских франков до конца 2023 года", - сказал Кассис.

Кроме того, добавил Кассис, Швейцария предоставляет финансирование через многосторонних партнеров Украины – ООН, ОБСЕ, Красный крест, Всемирный банк, ЕБРР.

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Вдобавок Кассис объявил о выделении по меньшей мере 15 млн швейцарских франков на цифровую трансформацию Украины.