Харьков и область для врага принципиальны. Постоянно усиливаем нашу обороноспособность, - Синегубов
Пока нет опасности наступления на Харьков. Однако власти каждый день, начиная с 24 февраля, готовятся к этому.
Об этом заявил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов во время телемарафона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Понимаем, что Харьков и область для врага принципиальны. Важны стратегически и соответственно политически, поскольку с 24 числа мы действительно сопротивляемся врагу, держим наши границы на линии столкновения на замке", - заявил он.
По словам Синегубова, оккупанты могут атаковать с севера, с северо-восточного направления.
"Мы это прогнозируем. Каждый день работаем над усилением нашей обороноспособности", – подчеркнул он.
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показать весь комментарий05.07.2022 11:40
+7 Moshe Dayan
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+6 Senator #518037
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Так що вован: нравится тебе- не нравится
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кацапы ну не могут без ошибок писать. Вот такой кацапский парадокс.
Вопрос в том, что русские берут их поочерёдно.
Как укрепить оборону в таком случае?!
а потім прийшла до СБУ і спитала з ким ми воюємо🤣