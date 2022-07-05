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Новости Война
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Харьков и область для врага принципиальны. Постоянно усиливаем нашу обороноспособность, - Синегубов

харків

Пока нет опасности наступления на Харьков. Однако власти каждый день, начиная с 24 февраля, готовятся к этому.

Об этом заявил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов во время телемарафона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Понимаем, что Харьков и область для врага принципиальны. Важны стратегически и соответственно политически, поскольку с 24 числа мы действительно сопротивляемся врагу, держим наши границы на линии столкновения на замке", - заявил он.

По словам Синегубова, оккупанты могут атаковать с севера, с северо-восточного направления.

"Мы это прогнозируем. Каждый день работаем над усилением нашей обороноспособности", – подчеркнул он.

Смотрите: Ночью россияне нанесли ракетный удар по учебному заведению Харькова. Под обстрелами и населенные пункты области, - Синегубов. ФОТО

армия РФ (18994) Харьков (7433) Харьковщина (5577) штурм (513) Синегубов (558)


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Топ комментарии
+8
Лапті не розуміють чому рускаязичний Харків не бажає визволення від київської хунти.
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05.07.2022 11:40
+7
Харьковчане русскоязычные не только не желают освобождения, но и мочат русню по всем направлениям.
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05.07.2022 12:00
+6
Кремлёвский БОМЖатник без роду и племени хоче стать руZZkiми боярами в Україні Учора Александр Палий у Ютьюбі розказав як чЛєнінці-Сралінці путлєра хочуть стати українцями...
Горе та й годі...
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05.07.2022 11:47
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Лапті не розуміють чому рускаязичний Харків не бажає визволення від київської хунти.
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05.07.2022 11:40 Ответить
Харьковчане русскоязычные не только не желают освобождения, но и мочат русню по всем направлениям.
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05.07.2022 12:00 Ответить
Да, и хер вам, кацапы, а не Харьков!
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05.07.2022 12:03 Ответить
Кремлёвский БОМЖатник без роду и племени хоче стать руZZkiми боярами в Україні Учора Александр Палий у Ютьюбі розказав як чЛєнінці-Сралінці путлєра хочуть стати українцями...
Горе та й годі...
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05.07.2022 11:47 Ответить
Підписані протоколи про вступ до NATO Швеції та Фінляндії.
Так що вован: нравится тебе- не нравится
НАТА расширяется.
https://www.t-online.de/
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05.07.2022 11:52 Ответить
>>долго не выдержет>>
кацапы ну не могут без ошибок писать. Вот такой кацапский парадокс.
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05.07.2022 12:32 Ответить
Если под ,,Киевом" подразумевается ОПа, то там делать ничё не будут. Оманские договорняки никто не отменял и деньги в офшорах надо отрабатывать
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05.07.2022 12:33 Ответить
Все города принципиальные для русских известны даже школьникам.
Вопрос в том, что русские берут их поочерёдно.
Как укрепить оборону в таком случае?!
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05.07.2022 11:57 Ответить
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05.07.2022 12:31 Ответить
СКАЗАЛА ЛЮДИНА ЯКА БУХАЛА ПЕРЩІ 27 ДНІВ ВІЙНИ ДЕСЬ НА КВАРТИРІ ОПЗЖИСТА В ХАРКОВІ,
а потім прийшла до СБУ і спитала з ким ми воюємо🤣
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05.07.2022 13:28 Ответить
А почати готуватись ДО 24го лютого ніяк не не можна було? Навіть Боневтік казав "Харків окупують, а іншим - готуватись до шашличків".
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05.07.2022 15:58 Ответить
 
 