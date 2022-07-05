Харьков и область для врага принципиальны. Постоянно усиливаем нашу обороноспособность, - Синегубов

Пока нет опасности наступления на Харьков. Однако власти каждый день, начиная с 24 февраля, готовятся к этому.

Об этом заявил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов во время телемарафона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Понимаем, что Харьков и область для врага принципиальны. Важны стратегически и соответственно политически, поскольку с 24 числа мы действительно сопротивляемся врагу, держим наши границы на линии столкновения на замке", - заявил он.

По словам Синегубова, оккупанты могут атаковать с севера, с северо-восточного направления.

"Мы это прогнозируем. Каждый день работаем над усилением нашей обороноспособности", – подчеркнул он.

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