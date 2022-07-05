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Новости Война
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Россия рассматривает территорию Украины как плацдарм для захвата других стран Европы, - Зеленский

зеленський

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что Европа должна стать полностью независимой от России.

Об этом глава государства заявил во время выступления на 26-м ежегодном правительственном круглом столе The Economist, информирует Цензор.НЕТ.

"Россия рассматривает именно территорию нашего государства как плацдарм для захвата других европейских стран. А значит, обеспечить безопасность Украине - это дать долгосрочную безопасность всей Европе. Но это касается не только нашего государства. Сейчас Европа объединена на столько, сколько не была объединена многие десятилетия.

Еще лет 5 назад вообще невозможно было вообразить, что Европа достигнет такого объединения. А много дискуссий велось о том, как далеко зайдет разделенность Европы", - отметил президент.

По словам Зеленского, Украина это исправила.

"Мы должны работать над еще большей объединенностью. Европа - это глобальный субъект, так должно быть и так может быть только с Украиной. Европа должна стать полностью независимой, в частности от России. От ее способности давить на всех", - подытожил глава страны.

Также читайте: Нам нужно переломить оккупантов, - Зеленский

Зеленский (20185)


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Топ комментарии
+8
"Європа має стати повністю незалежною, зокрема від Росії."
Для начала надо, чтобы *ОПа стала независимой от Дерьмака и Параши.
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05.07.2022 12:31
+8
Подзадрала эта маланская нахрапистость.
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05.07.2022 12:36
+4
Почему не подали заявку на ПДЧ в НАТО??
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05.07.2022 12:28
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Почему не подали заявку на ПДЧ в НАТО??
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05.07.2022 12:28 Ответить
https://stars.segodnya.ua/stars/ukrainian/evgeniy-koshevoy-s-zhenoy-kseniey-nabili-tatuirovki-v-odin-den-foto-1629014.html А уже сегодня свои татуировки показала звездная парочка, актер студии "Квартал 95" Евгений Кошевой с женой Ксенией. Супруги посетили столичного тату-мастера Марию. 39-летний шоумен набил на теле два изображения. А если быть точнее, патриотические надписи. Первая - строчка из композиции "Бандерштатівські коломийки" Кузьмы Скрябина. Она гласит: "Тот кто любит Украину должен быть с нами".
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05.07.2022 12:28 Ответить
заголовок читаем ? чі ти тут щоб кучу навалити
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05.07.2022 12:39 Ответить
тобы в голову СВАТИ навалили кучу. Питання важливе.
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05.07.2022 14:30 Ответить
Ну хоть на украинском
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05.07.2022 12:44 Ответить
"Європа має стати повністю незалежною, зокрема від Росії."
Для начала надо, чтобы *ОПа стала независимой от Дерьмака и Параши.
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05.07.2022 12:31 Ответить
«За словами Зеленського, Україна це виправила.»
Так он воно виявляється, який у нього був геніальний задум!
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05.07.2022 12:33 Ответить
?
Тут уже незнаєш що співати оду чи дифірамб ?
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05.07.2022 12:44 Ответить
Території бульбофюрера мало? куйло хоче знищити Український народ, як націю.
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05.07.2022 12:34 Ответить
Подзадрала эта маланская нахрапистость.
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05.07.2022 12:36 Ответить
Ще років 5 тому взагалі неможливо було уявити, що Європа досягне такого об'єднання. А багато дискусій велися про те, як далеко зайде розділеність Європи", - зазначив президент. За словами Зеленського, Україна це виправила. Джерело:

До чого ж мудрий наш оманський віслюк.

Але цікавво хто скоріше здохне ішак, падишах чи Насреддін.
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05.07.2022 12:39 Ответить
прочитав твоє висловлювання про віслюка і думаю , що таке може сказати тільки ВІСЛЮК та ще й не дуже розумний !!! а про те що рфія мріє про плацдарм на УКРАЇНІ для подальшого наступу на ЄВРОПУ так тут і розмовляти нема чого !!! слід згадати гітлерівську Німеччину як вона , після окупації Європи зганяла всі народи проти ссср , а рфія робе те саме як в Криму , так і на Донбасі !!! так що ЄВРОПІ треба добре розмірковувати над словами президента Зеленського , якщо народи Європи не хочуть освоювати простори Сибіру в майбутньому !!! ДУМАЙ ТЕ І ДОПОМАГАЙТЕ В БОРОТЬБІ З рфією !!!
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25.07.2022 08:54 Ответить
думка е - здохнут орки які тут гадят 100 %
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05.07.2022 12:41 Ответить
Возьмут Берлин или Лондон круче чем Киев за 2 дня...за час...
Бараны мавзолейные такие..
ПяТилетку Сралина фигачили за год

... а ХЕРоев Соцтруда рожали каждые сутки...
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05.07.2022 12:56 Ответить
Він вважає себе геніальним політиком, рівня Черчілля, зачитуючи написаний іншими текст, з елементами стандартного залякування європейських обивателів.
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05.07.2022 16:46 Ответить
Обов'язково.От тільки орки знімуть з консерваціїї Т-34.Що воно меле?
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05.07.2022 19:05 Ответить
 
 