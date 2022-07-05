Россия рассматривает территорию Украины как плацдарм для захвата других стран Европы, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что Европа должна стать полностью независимой от России.
Об этом глава государства заявил во время выступления на 26-м ежегодном правительственном круглом столе The Economist, информирует Цензор.НЕТ.
"Россия рассматривает именно территорию нашего государства как плацдарм для захвата других европейских стран. А значит, обеспечить безопасность Украине - это дать долгосрочную безопасность всей Европе. Но это касается не только нашего государства. Сейчас Европа объединена на столько, сколько не была объединена многие десятилетия.
Еще лет 5 назад вообще невозможно было вообразить, что Европа достигнет такого объединения. А много дискуссий велось о том, как далеко зайдет разделенность Европы", - отметил президент.
По словам Зеленского, Украина это исправила.
"Мы должны работать над еще большей объединенностью. Европа - это глобальный субъект, так должно быть и так может быть только с Украиной. Европа должна стать полностью независимой, в частности от России. От ее способности давить на всех", - подытожил глава страны.
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Для начала надо, чтобы *ОПа стала независимой от Дерьмака и Параши.
Так он воно виявляється, який у нього був геніальний задум!
Тут уже незнаєш що співати оду чи дифірамб ?
До чого ж мудрий наш оманський віслюк.
Але цікавво хто скоріше здохне ішак, падишах чи Насреддін.
Бараны мавзолейные такие..
ПяТилетку Сралина фигачили за год
... а ХЕРоев Соцтруда рожали каждые сутки...