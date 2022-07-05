Через год мы будем говорить в Лугано не о драфт-плане восстановления Украины, а о конкретных результатах, - Шмыгаль
Премьер-министр Денис Шмыгаль уверен, что на следующей Конференции по восстановлению Украины через год будут обсуждаться не драфт план, а конкретные результаты его реализации.
Об этом он отметил на Конференции по вопросам восстановления Украины в Лугано во вторник, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Уверен, что через год мы с вами будем говорить уже не о драфт-плане, а о конкретных результатах, успешных проектах и реализованных возможностях", - подчеркнул он.
Премьер также одобрил позицию Великобритании по поводу проведения следующей конференции.
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