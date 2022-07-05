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Новости Война
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Через год мы будем говорить в Лугано не о драфт-плане восстановления Украины, а о конкретных результатах, - Шмыгаль

шмигаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль уверен, что на следующей Конференции по восстановлению Украины через год будут обсуждаться не драфт план, а конкретные результаты его реализации.

Об этом он отметил на Конференции по вопросам восстановления Украины в Лугано во вторник, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Уверен, что через год мы с вами будем говорить уже не о драфт-плане, а о конкретных результатах, успешных проектах и реализованных возможностях", - подчеркнул он.

Премьер также одобрил позицию Великобритании по поводу проведения следующей конференции.

Читайте: МВФ продолжит поддерживать Украину в тесном сотрудничестве с другими партнерами, - Шмыгаль

конференция (292) Шмыгаль Денис (2666) восстановление (209)


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Топ комментарии
+12
Вже ригати хочеться від цієї балаканини
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05.07.2022 12:45
+5
Та сам Шмигаль є драфтом Прем'єр-міністра з таким же драфтовим урядом!
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05.07.2022 12:52
+4
Донори повинні безпосередньо контролювати використовування грошей на місцях, а то у цих вже «драфти» в головах.
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05.07.2022 13:00
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Вже ригати хочеться від цієї балаканини
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05.07.2022 12:45 Ответить
Знову лапшу гонять про відбудову, тут війна на роки. У зелених дуже зелений світ в яком вони живуть....
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05.07.2022 13:44 Ответить
Та сам Шмигаль є драфтом Прем'єр-міністра з таким же драфтовим урядом!
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05.07.2022 12:52 Ответить
Просто не треба гонити хуцпу які там у вас будуть "успіхи" це відомо 0% і позбавлення України кандидата ЄС .
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05.07.2022 12:54 Ответить
трындять та трындять, а "попадання"=5-10%
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05.07.2022 12:56 Ответить
Донори повинні безпосередньо контролювати використовування грошей на місцях, а то у цих вже «драфти» в головах.
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05.07.2022 13:00 Ответить
Дурень думкою багатіє.
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05.07.2022 13:01 Ответить
будемо надіятися, що через рік вас не буде у владі.
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05.07.2022 13:22 Ответить
Я реально не понимаю , этот ******** , книги читать умеет , буквы знает . Ну прочитай ты Макиавелли , ещё кого нибудь, сначала, надо вастоновить армию ,флот, авиацию. Потом уже все остальное , . Ну распилиш ты деньги ,а к ак их сохранить без армии
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05.07.2022 13:36 Ответить
дашка донцова його інтелектуальний максимум,а ви тут про Маккіавелі.. Ви б йому ще про Ніцше чи Вольтера нагадали)))
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05.07.2022 14:35 Ответить
Ще одна Ванга намалювалась.
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05.07.2022 14:29 Ответить
через рік надіюсь, ти підарас уже сидітимеш з усією зешоблою
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05.07.2022 14:34 Ответить
Через рік в Лугано будуть говорити про те, про що вирішать говорити. І можливо, що вже не з вами.
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05.07.2022 14:40 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=Lm81fCJNEr0 Крісло здається вже хитаєтьс
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05.07.2022 14:51 Ответить
хитається
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05.07.2022 14:52 Ответить
та ні,поки що це класичний жабо-гадюкінг,"найвеличніший" пробує з себе робити лідора нації,але навіть його вірні холопи ним нехтують))) от і пробує лязгати нагайкою)))
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05.07.2022 14:55 Ответить
https://ibb.co/r63DP4K
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05.07.2022 15:32 Ответить
 
 