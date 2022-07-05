Разработан Порядок предоставления разрешения на выезд за пределы места жительства в военное время, - разъяснение Генштаба ВСУ
Разрешение на выезд выдается сроком от 30 суток до года в зависимости от категории субъекта.
Об этом заявили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
"Норма Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе", который действует с 1992 года, предусматривает, что в военное время запрещается выезд призывников, военнообязанных и резервистов с места жительства без разрешения руководителя соответствующего территориального центра комплектования и социальной поддержки.
Чтобы упорядочить учет перемещенных лиц Генеральным штабом Вооруженных Сил Украины разработан Порядок предоставления разрешения гражданам Украины, состоящим на военном учете в ТЦК и СП, на выезд за пределы места жительства (места пребывания) с момента объявления мобилизации и в военное время. Разрешение выдается от 30 дней до года в зависимости от категории субъекта. Рассматривается дополнительное нормирование вопросов перемещения лиц, систематически пересекающих административные границы в связи со служебной или личной необходимостью.
Просим с пониманием относиться к регуляторным мерам, продиктованным законами Украины, условиями военного положения и ведения войны", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что для выезда за пределы Запорожской области военнообязанные должны получить разрешение.
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Терь ждём опровержений.
И пропетлять типа их не так поняли.
Про це в коментарі https://www.rbc.ua/ukr/news РБК-Україна розповіла координатор руху адвокатів Збройних сил України Євгенія Рябека.
Якщо недолугий (м'яко кажучи) наказ викликав таку суспільну реакцію, то з його авторів потрібно спитати з урахуванням воєнного стану. Чим вони взагалі думали? Невже це правда, коли кажуть, "как одєну портупєю, то тупєю і тупєю"? Хіба можна так підставляти керівництво, ну, звичайно, якщо це не замовлення з його дискредитації? Правда й керівництво повинно дивитися і включати мізки, коли такі, суспільно значимі, накази підписує. І не потрібно списувати на війну та занятість. Цей наказ більш ніж стосується війни.
Вийшло чисто по совковськи. Хотіли як краще, а вийшло як завжди
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"Норма Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу", який діє з 1992 року, передбачає, що у воєнний час забороняється виїзд призовників, військовозобов'язаних та резервістів з місця проживання без дозволу керівника відповідного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.
Закон есть,его надо выполнять.Время военное, нех шастать.Тот кто работает, пусть обращаются к руководителю,а тот в свою очередь пишет в военкомат обоснование.
Звичайно, потрапити на війну з перспективою бути там вбитим чи покаліченим, зовсім не те, що більшість хотіло би. Але нас поставили в цю не дуже приємну ситуацію, не питаючи нашого бажання. Тож вся лють через порушене наше нормальне життя має бути спрямована зовсім не на тих, хто видав цей вимушений наказ, а на першоджерело, яке створило цю ситуацію. Вб'єш одного москаля -- принаймні відплатиш за себе, вб'єш 10 - будеш героєм, 30 -- станеш легендою. Ось така парадигма.
В часи мого совєтського дитинства до батьків на свята приходили друзі, які служили в КДБ, і перше, що вони робили, то це передзвонювали черговому в "конторі" і повідомляли за яким телефонним номером і до котрої години будуть перебувати.
Я сам, коли служив в частині ППО постійної готовності, міг в свій вихідний виїхати за межі гарнізону лише з усного дозволу командира дивізіону. А в заяві на щорічну відпустку писав де буду її проводити, і не пізніше, ніж на другий день по приїзді на місце, мав зареєструватися в комендатурі.
І все це відбувалося в абсолютно мирний час.
Україна воює за свободу, а не за кріпацтво
Як в твоєму коханому савєцкому саюзє
І моя "любов" та до совєтської дійсності разом зі скептицизмом до всіх тих "марксистсько-ленінських наук почалися саме тоді, впевнений, що набагато раніше, ніж у Вас.
1. Знаходишся в певному місці за своїм бажанням, то прийди і зареєструйся.
2. Хочеш змінити місце перебування, прийди попередь про це, а також вкажи, куди ідеш. Якщо тебе завтра не збираються мобілізувати, то ніхто тебе тримати не буде. Лише попередять відповідні структури в іншому місці. А далі читай п. 1.
В чому проблема, якщо не маєш мети ховатися від призову?
Проблема в іншому, що в нас не всі до кінця зрозуміли, що в країну прийшла велика біда, яка називається "війна". Тому вважаю, що для кращого розуміння в нашому законодавстві має стати більше жорсткості і менше лібералізму. Війна має бути справою всього суспільства, а не лише "диваків, які чомусь поперлися на фронт".
Але шото мне не верится, що територіальнї центри комплектування та соціальної підтримки були в 1992гім. А раз так, то може той "указ" дещо лукавить ????
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Эта норма не в межах Украины,в межах военного часу.
А сміялися як з мене, зокрема ... І гигикали, аж заходилися, про права людини і порівнювали їх з туалетним папером.
Так в Україні хоч йдеться про норму певного закону. Якщо він прийнятий (у тому ж 1992), отже, пройшов перевірку на відповідність чинному законодавству.
І то кричите про свободу пересування, і про те, що ви - не кріпаки і т.д. і т.п.
А тут чмо байстрюче з ***** христькою просто своїм указиком заборонило нештрикнутим експериментальною бовтушкою =ізгоям= сідати в потяг, на теплохід та літак - навіть в приміщення аеропорту не пускали, щоб зустріти знайомих, які прилітають. І виїхати, відповідно, з такої "території свободи і демократії" ніззя було до 20.06. Зі скреготом зубів поки що скасували, проте погрожують повернути дане порушення закону.
А свобода пересування, задекларована і проголошена у Хартії прав і свобод, простягалася до того, куди дійдеш пішки або доїдеш автом.
І коли я писала про це на даному ресурсі, то публіка животи надривала і кричала, що правильно, хвалила виродків, які таке зробили.
А коли вам, то не подобається ?
Ситуації, звичайно, різні, але іноді освіжити пам'ять - корисно.
Врете! По-честному, там должно быть написано: "Просим с пониманием отнестись к ********* дебилизму советских депутатов 1992 г. (которые приняли этот "закон"), а так же к ******** и дуболомству Генштаба, которые глазом не моргнув, пытаются внедрить этот маразм в жизнь".
И вот тогда, вполне закономерен вопрос: Вы правда считаете, что народ Украины должен отнестись к этому с пониманием?
Назовите мне хоть одну проблему, которую решает этот "закон"?
Даже полному имбецилу понятно, что тот кто петляет от мобилизации, просто не будет жить по месту прописки. Выезд или не выезд тут совершенно не при чем.
Что такое "административные границы места проживания"? Это 100 м. радиус моего подъезда? Или границы города? Или района? Или области? А эти "границы" теперь обнесут колючей проволокой и расставят блокпосты? (У нас же ***** лишних бойцов. Почему бы им и не постоять нихуянеделая на сотнях новых блокпостов ...)
Военкомы уже открыли счета в офшорах? Очередная коррупционная кормушка обещает немалый поток кэша ...
@vinnicanin
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10 год
Ви собі можете уявити не те що юридичну грамотність та просто адекватність людини,яка вимагає щоб з нею в 2022 р. узгоджували Закони України,що були прийняті в 1992?!?!
Може нам ще з ним референдум 1991 року узгодити?