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Новости Война
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Разработан Порядок предоставления разрешения на выезд за пределы места жительства в военное время, - разъяснение Генштаба ВСУ

війна

Разрешение на выезд выдается сроком от 30 суток до года в зависимости от категории субъекта.

Об этом заявили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

"Норма Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе", который действует с 1992 года, предусматривает, что в военное время запрещается выезд призывников, военнообязанных и резервистов с места жительства без разрешения руководителя соответствующего территориального центра комплектования и социальной поддержки.

Чтобы упорядочить учет перемещенных лиц Генеральным штабом Вооруженных Сил Украины разработан Порядок предоставления разрешения гражданам Украины, состоящим на военном учете в ТЦК и СП, на выезд за пределы места жительства (места пребывания) с момента объявления мобилизации и в военное время. Разрешение выдается от 30 дней до года в зависимости от категории субъекта. Рассматривается дополнительное нормирование вопросов перемещения лиц, систематически пересекающих административные границы в связи со служебной или личной необходимостью.

Просим с пониманием относиться к регуляторным мерам, продиктованным законами Украины, условиями военного положения и ведения войны", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что для выезда за пределы Запорожской области военнообязанные должны получить разрешение.

Читайте: Общие боевые потери РФ с начала войны - около 36 350 человек, 217 самолетов, 187 вертолетов, 1594 танка и 3772 бронированные машины. ИНФОГРАФИКА

Генштаб ВС (6172)


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Топ комментарии
+54
По якому праву випустили 95 квартал, Тищенко, ОПЗЖ?
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05.07.2022 12:55
+46
Это уже становится больше похоже на Северную Корею. Брать у кого разрешение чтобы поехать в соседнюю область? Что *****??? Это бред полнейший уже. Боневтік решил поиграть в диктатора....
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05.07.2022 13:02
+45
так роз'яснили, що нічого не зрозуміло.
приписаний в одній із областей, у військоматі теж там же, але працюю і проживаю вже Києві 24 роки. Тепер, щоб поїхати провідати батьків і повернутися назад на роботу мені потрібно по воєнкоматах ходити? дібіли, блд....
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05.07.2022 12:55
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Страница 4 из 4
Мы всё так поняли. Написано выезд - значит выезд. Есть сообщения, что с Запорожья не выпускают.

Терь ждём опровержений.
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05.07.2022 16:00 Ответить
Некваліфікованість юрслужби Генштабу зашкалює. Коли вчитимуть ЗУ??
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05.07.2022 16:02 Ответить
Генштабу корисно з'ясувати свої обов'язки перед військовомлужбовцями й військовозобов'язанними й навситься їх виконувати. Якийсь зе балаган...
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05.07.2022 16:05 Ответить
Пытаются заднюю воткнуть.
И пропетлять типа их не так поняли.
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05.07.2022 16:05 Ответить
На фейсбуке у них почти 5 тыс немножко мягко говоря неодобрительных комментов при том, что вроде как удаляли.
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05.07.2022 16:08 Ответить
А в цей час 95 Квартал в Польщі гастролює....
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05.07.2022 16:09 Ответить
Погранцы и таможня на передовой сзаду защищают Украину. Во це так патриоти *****!
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05.07.2022 16:11 Ответить
не писти гандон кацапский
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05.07.2022 16:52 Ответить
Залужный,Залужный во всем виноват!!!Сто процентная многоходовочка!!!Сейчас всех кАзлов на Залужного повесят,а через неделю зеля выступит с опровержением закончик какой то примет об отмене и весь 73% электорат если не больше,будет писять кипятком какой у нас Прызедент Маладец!
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05.07.2022 16:29 Ответить
Зеля уже выступил,что и требовалось доказать!
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05.07.2022 21:22 Ответить
Не знаю что там правда а что нет, а то что по Киеву опять начинают устанавливать блокпосты, бетон и ежи это факт который я наблюдаю уже второй день. Напоминает февраль-март. Это жу-жу неспроста. Ч
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05.07.2022 16:29 Ответить
Деруны якобы собираются полезть..
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05.07.2022 16:40 Ответить
Они четвёртый месяц собираются. Для этого укрепляют оборону с севера. Подробности писать не буду, но определенные действия там ведутся уже давно. Тут же судя по всему будут усиливать контроль за передвижением внутри города. Зачем именно- вопрос открытый. Скоро узнаем.
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05.07.2022 16:50 Ответить
Військовозобов'язані чоловіки можуть пересуватися Україною без отримання відповідних дозволів. Однак при зміні місця свого проживання вони повинні звернутися до відповідних органів.

Про це в коментарі https://www.rbc.ua/ukr/news РБК-Україна розповіла координатор руху адвокатів Збройних сил України Євгенія Рябека.
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05.07.2022 16:45 Ответить
Что уклонистьІ навоевались уже. Интересно кто за вас воевать будет? Селяне да иностранцьІ, потому как вам страшно. От армиии су... откупались, а тереь бегут за границу в мешках да тайниках. Курс молодого бойца всем пид... провести и верпед родину защищать.
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05.07.2022 16:59 Ответить
Ну так десь в Поляндіях чи Закарпатському штурмовому корпусі безпечніше країну боронити
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05.07.2022 17:53 Ответить
Работать кто будет? Бабло в экономику вкидывать? На одного воюющего нужны 15 работающих в тылу.
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05.07.2022 20:29 Ответить
А це вже вирішуватиме ЗСУ, хто і куди у військо, хто залишиться економіку крутити. Для цього і існують ТЦК, щоб вести облік та проводити мобілізацію, агітувати на контракт чи навчання у військових освітніх закладах, бронювати людей по заявкам підприємств тощо.
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06.07.2022 07:45 Ответить
А ви пане як? Вже на передовій?!
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05.07.2022 21:19 Ответить
Оце розкудкудахкалися. Хєрої, мля. Аж гидко бачити це скиглення.
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05.07.2022 17:30 Ответить
Класная фамилия. Ты не за ТОРом сидиш очкошник?
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05.07.2022 18:00 Ответить
Я свинособачу погано розумію. Ти щось тявкнуло?
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05.07.2022 18:14 Ответить
Років з двадцять тому в одному ЦОВВ був підготовлений та надісланий на виконання до підпорядкованих підприємств наказ, який стосувався певних безпекових питань. Ціна питання була в багато мільйонів. Наказ готували бувші вояки. Вони й зараз дуже часто працюють у таких структурах. Наступного дня була тиша. А ще наступнішого дня служба майже у повному складі пішла на вихід. Дозволили за власним бажанням.

Якщо недолугий (м'яко кажучи) наказ викликав таку суспільну реакцію, то з його авторів потрібно спитати з урахуванням воєнного стану. Чим вони взагалі думали? Невже це правда, коли кажуть, "как одєну портупєю, то тупєю і тупєю"? Хіба можна так підставляти керівництво, ну, звичайно, якщо це не замовлення з його дискредитації? Правда й керівництво повинно дивитися і включати мізки, коли такі, суспільно значимі, накази підписує. І не потрібно списувати на війну та занятість. Цей наказ більш ніж стосується війни.

Вийшло чисто по совковськи. Хотіли як краще, а вийшло як завжди
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05.07.2022 17:30 Ответить
Якщо недолугий (м'яко кажучи) наказ викликав таку суспільну реакцію, то з його авторів потрібно спитати з урахуванням воєнного стану.

ююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю

"Норма Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу", який діє з 1992 року, передбачає, що у воєнний час забороняється виїзд призовників, військовозобов'язаних та резервістів з місця проживання без дозволу керівника відповідного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Закон есть,его надо выполнять.Время военное, нех шастать.Тот кто работает, пусть обращаются к руководителю,а тот в свою очередь пишет в военкомат обоснование.
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05.07.2022 22:25 Ответить
Він застарів та зроблен за лекалами совка.
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05.07.2022 23:58 Ответить
І де він викликав "таку суспільну реакцію, в інтернеті у сотні користувачів (при тому, що цей сайт є досить популярним), чи у десятка популістичних політиків та замовних політологів?
Звичайно, потрапити на війну з перспективою бути там вбитим чи покаліченим, зовсім не те, що більшість хотіло би. Але нас поставили в цю не дуже приємну ситуацію, не питаючи нашого бажання. Тож вся лють через порушене наше нормальне життя має бути спрямована зовсім не на тих, хто видав цей вимушений наказ, а на першоджерело, яке створило цю ситуацію. Вб'єш одного москаля -- принаймні відплатиш за себе, вб'єш 10 - будеш героєм, 30 -- станеш легендою. Ось така парадигма.
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06.07.2022 00:07 Ответить
Видимо с Донецкой области много людей выезжает. Вот и решили ввести закончик. Просто в то что хоть что то в Украине хорошо укреплено уже никто не верит в эти сказки о Лисичанске и так почти о каждом окупуриваном населеном пункте
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05.07.2022 18:03 Ответить
Контролювати військовозобов'язанних при воєнному стані- це цілком вірно. І якщо чоловік живе, на приклад, у Кропівницькому і хоче виїхати в Тернопіль на біль ніж 30 діб- хай йде і бере дозвіл. А якщо з обстрілюваних сіл люди тікають, то як їм бути. Їхати в окуповану Снігурівку чи Мелітополь в військомат? Ту треба лад наводити. Виїзд з тилового міста, чи з місця бойових дій- це різні речі. А ось реестрація в місцях проживання- обов'язкова! Штрафи, хай і невеличкі, будуть поповнювати бюджет...
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05.07.2022 18:19 Ответить
То нічого, що в декого робота в іншому районі?
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05.07.2022 18:21 Ответить
А хто заборонив працювати в іншому районі? Зарееструвався- і працюй! Є заборона?
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05.07.2022 18:25 Ответить
"Розглядається додаткове унормування питань переміщення осіб, які систематично перетинають адміністративні межі у звʼязку зі службовою чи особистою необхідністю. Джерело: "
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05.07.2022 20:17 Ответить
В тризду. Реєстрація да, але дозвіл на пересування. Сам вдягай те ярмо, шанувальник кріпацтва.
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05.07.2022 18:37 Ответить
На х... потрібна та реєстрація, якщо за нею неможливо знайти людину, бо вона, бачте, кудись захотіла проїхатися? А Вам знайомий термін "приписний склад" -- це цивільні, які за потреби мають з'явитися в конкретну частину на конкретні військові посади не пізніше, як за 24 години (деякі частини при розгортанні воєнного часу збільшують вдвічі свій чисельний склад за рахунок цієї категорії запасу)?
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05.07.2022 19:12 Ответить
Не працює ця штука в умовах війни. Принаймі в тому виконанні яке є у нас. Навіть ОР1 відправляли не в ті частини, де вони служили і в які мали мобприпис, а куди приходилось. Так шо тут батькам командирам треба аналіз проводити і робити висновки.
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05.07.2022 20:04 Ответить
Сам бачу, стоять здорові бугаї, всі в татуюваннях, біля видачі гуманітарки (Тульчин Вінницька обл.), самі не заходять, а чекають своїх жінок на вулиці... Потім підхоплюють пакунки і йдуть пити пиво в літніх кафе...
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05.07.2022 18:24 Ответить
Кошовий татуювання патріотичне зоюробив. Герой мабудь, та ще й бугай. Закордон два тижні тому поїхав.
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05.07.2022 23:55 Ответить
Ваша казочка вже набридла. Хоча б текст не копіпастили.
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05.07.2022 23:56 Ответить
Я так і не зрозумів всіх цих заборон із самого початку - що це взагалі дасть? Підвищить обороноздатність? Навряд. Це все повна дурня! Йдемо до НАТО, а умови створюємо як при совку, навіть гірше - як в Північній Кореї!
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05.07.2022 18:32 Ответить
Мені абсолютно є незрозумілим гвалт, який піднявся. Цілком нормальне рішення генштабу. Панове випадково не забули, що на території країни йде війна?
В часи мого совєтського дитинства до батьків на свята приходили друзі, які служили в КДБ, і перше, що вони робили, то це передзвонювали черговому в "конторі" і повідомляли за яким телефонним номером і до котрої години будуть перебувати.
Я сам, коли служив в частині ППО постійної готовності, міг в свій вихідний виїхати за межі гарнізону лише з усного дозволу командира дивізіону. А в заяві на щорічну відпустку писав де буду її проводити, і не пізніше, ніж на другий день по приїзді на місце, мав зареєструватися в комендатурі.
І все це відбувалося в абсолютно мирний час.
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05.07.2022 19:05 Ответить
друзі, які служили в КДБ, і перше, що вони робили, то це передзвонювали черговому в "конторі
Україна воює за свободу, а не за кріпацтво

Як в твоєму коханому савєцкому саюзє
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05.07.2022 20:04 Ответить
Я Вас мабуть здивую, але таких антирадянщиків, як серед працівників КДБ, я в приватних розмовах не чув більше ніде. І це має пояснення: ці люди іза кордоном бували, і були добре обізнані з тим, що насправді відбувалося в країні, не маючи щодо того жодних ілюзій.
І моя "любов" та до совєтської дійсності разом зі скептицизмом до всіх тих "марксистсько-ленінських наук почалися саме тоді, впевнений, що набагато раніше, ніж у Вас.
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05.07.2022 23:28 Ответить
Андрюха Деркач ти ? повертайся до Глухова бо тут твоїх вихованців принижують !
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06.07.2022 11:40 Ответить
Як з язика зняв? Тепер комісари будуть бабло за справочки гребти та на верх ділитися.
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05.07.2022 19:40 Ответить
Раз возьмёт,два возьмёт,а потом раз, и на 0 окажется.
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05.07.2022 22:27 Ответить
Що до виїзду в рашку на заробітки то дурня.
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05.07.2022 19:42 Ответить
Тобто на термін від 1 до 29 діб дозвіл не потрібний?
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05.07.2022 19:44 Ответить
ІПСО ОП проти главкома Залужного
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05.07.2022 19:50 Ответить
В огороді бузина, а в Києві дядько. До чого тут скасована прописка?
1. Знаходишся в певному місці за своїм бажанням, то прийди і зареєструйся.
2. Хочеш змінити місце перебування, прийди попередь про це, а також вкажи, куди ідеш. Якщо тебе завтра не збираються мобілізувати, то ніхто тебе тримати не буде. Лише попередять відповідні структури в іншому місці. А далі читай п. 1.
В чому проблема, якщо не маєш мети ховатися від призову?
Проблема в іншому, що в нас не всі до кінця зрозуміли, що в країну прийшла велика біда, яка називається "війна". Тому вважаю, що для кращого розуміння в нашому законодавстві має стати більше жорсткості і менше лібералізму. Війна має бути справою всього суспільства, а не лише "диваків, які чомусь поперлися на фронт".
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05.07.2022 23:41 Ответить
Проблема в другом, что армия наполняется современным оружием и не требует большого количества военных❗1000 единиц техники обслуживает 7-8 тысяч человек это включая расчёт☝ А гражданским мозги ****, что бы меньше о заграницах думали и радовались тому, что разрешили по Украине передвигатся☝
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06.07.2022 04:51 Ответить
Військові комісари потерли руки від захвату. Сумно це
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05.07.2022 20:29 Ответить
Загранотряди рулять )))
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05.07.2022 20:50 Ответить
по тому, кто из "мужчин в полном расцвете сил" приезжает к жёнам, в первый месяц приехавшим сюда за кордон, - то это чисто цена вопроса в военкомате. переехал таки к своей жене тот где-то 40 летний потцан, который "вопрос с военкоматом решал". теперь, по новым законам, логично предположить, что цена решения по новому закону будет просто совсем другой. абсолютно коррумпированая власть вместе с тыловиками. скорее всего и не далеко от линии фронта есть куча военных решал.
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05.07.2022 20:58 Ответить
Популістичне бла-бла: для того, щоб "40 летний потцан" перетнув кордон "давати" треба прикордонникам (якщо візьмуть), а зовсім не у воєнкоматі. І байдуже скільки вам років та що з цього приводу думають у воєнкоматі. Тому до озвученої Вами теми дана заборона немає жодного стосунку.
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05.07.2022 23:53 Ответить
Ось як просто визначити ухилянтів. Не читаючи, чи не вникаючи в суть написаного, підняли плач Ярославни на валу! Ті, хто скиглить гіркими словами, уважно перечитайте перший абзац статті, включивши мізки (я розумію, що для багатьох це дуже важко, але спробуйте і комусь може сподобатися і навіть увійти в звичку думати).
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05.07.2022 21:02 Ответить
Вони зсилаються на закон од 1992 року.
Але шото мне не верится, що територіальнї центри комплектування та соціальної підтримки були в 1992гім. А раз так, то може той "указ" дещо лукавить ????
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05.07.2022 21:06 Ответить
А коли Вашу вулицю перейменують, то Ви також маєте втратити право на дім чи квартиру? Не було центрів комплектування так були воєнкомати приблизно з тими ж функціями -- це редакційною правкою називається.
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05.07.2022 23:45 Ответить
Тоді много чого було. Тоді була прописка, а зараз ії нема. А зараз час зробити діктатуру зеленої пошесті.
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06.07.2022 07:16 Ответить
Друзі, в межах України ця норма - просто маразм. Давайте ще колгоспи повернемо совíтські. Ага, партія і шлюха народу єдині. До того ж оголошувати такі маразми по "роз'єднаному патіфону" як погрозу: "всім-всім-всім. зараз лякати всіх будемо." Хтось випробовує і так морально та економічно підірваний нарід.
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05.07.2022 21:59 Ответить
Друзі, в межах України ця норма - просто маразм.

...........................................................................................................................................................................

Эта норма не в межах Украины,в межах военного часу.
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05.07.2022 22:32 Ответить
Ото правду кажуть: поки на собі не відчуєш - іншого не зрозумієш.
А сміялися як з мене, зокрема ... І гигикали, аж заходилися, про права людини і порівнювали їх з туалетним папером.

Так в Україні хоч йдеться про норму певного закону. Якщо він прийнятий (у тому ж 1992), отже, пройшов перевірку на відповідність чинному законодавству.

І то кричите про свободу пересування, і про те, що ви - не кріпаки і т.д. і т.п.

А тут чмо байстрюче з ***** христькою просто своїм указиком заборонило нештрикнутим експериментальною бовтушкою =ізгоям= сідати в потяг, на теплохід та літак - навіть в приміщення аеропорту не пускали, щоб зустріти знайомих, які прилітають. І виїхати, відповідно, з такої "території свободи і демократії" ніззя було до 20.06. Зі скреготом зубів поки що скасували, проте погрожують повернути дане порушення закону.

А свобода пересування, задекларована і проголошена у Хартії прав і свобод, простягалася до того, куди дійдеш пішки або доїдеш автом.

І коли я писала про це на даному ресурсі, то публіка животи надривала і кричала, що правильно, хвалила виродків, які таке зробили.

А коли вам, то не подобається ?

Ситуації, звичайно, різні, але іноді освіжити пам'ять - корисно.
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06.07.2022 02:30 Ответить
В нащій країні все що но робиться під час каденції Зеленського- все робеться для збільшення корупції. І щоб цього не помечати надо бути ідіотом.
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06.07.2022 07:32 Ответить
роботою забезпечити влада не в змозі ні за мирного часу, ані за час війни тим більше ,кордон закрили та ще й у сусідню область дозвіл потрібен, я вже рік не можу дозвіл отримати на завершення будівництва - корупція та тотальна безграмотність зашкалює , тепер ,щоб в область зіздити розшевелити цю корупційну наволоч ,я повинен дозвіл в воєнкоматі отримати що вони там курять ці безумні? скоро в туалет сходити справка потрібна буде з офісу оманського...
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06.07.2022 08:56 Ответить
Просимо з розумінням ставитися до регуляторних заходів, продиктованих законами України, умовами воєнного стану і ведення війни".

Врете! По-честному, там должно быть написано: "Просим с пониманием отнестись к ********* дебилизму советских депутатов 1992 г. (которые приняли этот "закон"), а так же к ******** и дуболомству Генштаба, которые глазом не моргнув, пытаются внедрить этот маразм в жизнь".
И вот тогда, вполне закономерен вопрос: Вы правда считаете, что народ Украины должен отнестись к этому с пониманием?

Назовите мне хоть одну проблему, которую решает этот "закон"?
Даже полному имбецилу понятно, что тот кто петляет от мобилизации, просто не будет жить по месту прописки. Выезд или не выезд тут совершенно не при чем.
Что такое "административные границы места проживания"? Это 100 м. радиус моего подъезда? Или границы города? Или района? Или области? А эти "границы" теперь обнесут колючей проволокой и расставят блокпосты? (У нас же ***** лишних бойцов. Почему бы им и не постоять нихуянеделая на сотнях новых блокпостов ...)
Военкомы уже открыли счета в офшорах? Очередная коррупционная кормушка обещает немалый поток кэша ...
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06.07.2022 10:06 Ответить
Так, запустять в проззоро кого ж вибрати хто буде друкувати бланки дозволу.. Кочує багато, треба багато.. Вже фірма відкрита яка "виграє" тендер.. А, броню купувати? НІ, гроші підуть на бланки
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06.07.2022 14:12 Ответить
Kurt Wootz
@vinnicanin
·
10 год
Ви собі можете уявити не те що юридичну грамотність та просто адекватність людини,яка вимагає щоб з нею в 2022 р. узгоджували Закони України,що були прийняті в 1992?!?!
Може нам ще з ним референдум 1991 року узгодити?
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07.07.2022 08:03 Ответить
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