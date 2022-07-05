Разработан Порядок предоставления разрешения на выезд за пределы места жительства в военное время, - разъяснение Генштаба ВСУ

Разрешение на выезд выдается сроком от 30 суток до года в зависимости от категории субъекта.

Об этом заявили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

"Норма Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе", который действует с 1992 года, предусматривает, что в военное время запрещается выезд призывников, военнообязанных и резервистов с места жительства без разрешения руководителя соответствующего территориального центра комплектования и социальной поддержки.

Чтобы упорядочить учет перемещенных лиц Генеральным штабом Вооруженных Сил Украины разработан Порядок предоставления разрешения гражданам Украины, состоящим на военном учете в ТЦК и СП, на выезд за пределы места жительства (места пребывания) с момента объявления мобилизации и в военное время. Разрешение выдается от 30 дней до года в зависимости от категории субъекта. Рассматривается дополнительное нормирование вопросов перемещения лиц, систематически пересекающих административные границы в связи со служебной или личной необходимостью.

Просим с пониманием относиться к регуляторным мерам, продиктованным законами Украины, условиями военного положения и ведения войны", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что для выезда за пределы Запорожской области военнообязанные должны получить разрешение.

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