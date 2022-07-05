Ответом на вызовы для Европы со стороны РФ могут быть большее объединение и гарантии безопасности, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ответом на вызовы для Европы может быть "большее объединение и гарантии безопасности".

Об этом он заявил, выступая на 26-м ежегодном круглом столе The Economist, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Сейчас есть два понятия - большее объединение и гарантии безопасности. Будущее Европы, спокойное и мирное, невозможно без этого", - сказал глава государства.

По словам президента, на сегодняшний день "никто не может исключать, что руководство России планирует вторжение на территорию другого соседа". "Может ли Россия создать нам еще один кризис? Достаточно посмотреть на российские ракеты, пролетающие над энергоблоками АЭС. Даже гарантированной радиационной безопасности у нас нет", - отметил он.

Зеленский напомнил, что ранее часть Европы держалась на заверениях, отметив, в частности, Будапештский меморандум, а также "заверения, которые звучали от российского руководства, которое утверждало, что отказалось от захватнической политики".

Призвав к объединению, Зеленский сказал, что ряд западных компаний пытаются обойти режим санкций.

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"Мы видим, как греческие компании обеспечивают самый крупный танкерный флот для транспортировки российской нефти. Связи с российской банковской системой остаются и у Москвы остаются надежды обмануть западный мир", - сказал он.

Говоря о гарантиях безопасности, Зеленский привел пример вступления в НАТО Швеции и Финляндии. "В Москве говорят – пусть вступают, хотя еще недавно там говорили, что Альянс должен вернуться к границам 1997 года. Это показывает, что коллективные гарантии безопасности работают", – сказал президент.

"Мы не в НАТО, но нам нужны такие гарантии безопасности, такое пространство безопасности, которое может быть действенным, если мы не в Альянсе", - сказал он, добавив: "Мы не в НАТО, но мы на этом пути и должна быть определена. , что делать, чтобы не допустить агрессии, прекратить начавшуюся агрессию".

"Европа должна стать независимой от России, от ее способности давить на вас всех и каждого в отдельности", - заявил Зеленский.