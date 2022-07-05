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Ответом на вызовы для Европы со стороны РФ могут быть большее объединение и гарантии безопасности, - Зеленский

зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ответом на вызовы для Европы может быть "большее объединение и гарантии безопасности".

Об этом он заявил, выступая на 26-м ежегодном круглом столе The Economist, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Сейчас есть два понятия - большее объединение и гарантии безопасности. Будущее Европы, спокойное и мирное, невозможно без этого", - сказал глава государства.

По словам президента, на сегодняшний день "никто не может исключать, что руководство России планирует вторжение на территорию другого соседа". "Может ли Россия создать нам еще один кризис? Достаточно посмотреть на российские ракеты, пролетающие над энергоблоками АЭС. Даже гарантированной радиационной безопасности у нас нет", - отметил он.

Зеленский напомнил, что ранее часть Европы держалась на заверениях, отметив, в частности, Будапештский меморандум, а также "заверения, которые звучали от российского руководства, которое утверждало, что отказалось от захватнической политики".

Призвав к объединению, Зеленский сказал, что ряд западных компаний пытаются обойти режим санкций.

Читайте: Россия рассматривает территорию Украины как плацдарм для захвата других стран Европы, - Зеленский

"Мы видим, как греческие компании обеспечивают самый крупный танкерный флот для транспортировки российской нефти. Связи с российской банковской системой остаются и у Москвы остаются надежды обмануть западный мир", - сказал он.

Говоря о гарантиях безопасности, Зеленский привел пример вступления в НАТО Швеции и Финляндии. "В Москве говорят – пусть вступают, хотя еще недавно там говорили, что Альянс должен вернуться к границам 1997 года. Это показывает, что коллективные гарантии безопасности работают", – сказал президент.

"Мы не в НАТО, но нам нужны такие гарантии безопасности, такое пространство безопасности, которое может быть действенным, если мы не в Альянсе", - сказал он, добавив: "Мы не в НАТО, но мы на этом пути и должна быть определена. , что делать, чтобы не допустить агрессии, прекратить начавшуюся агрессию".

"Европа должна стать независимой от России, от ее способности давить на вас всех и каждого в отдельности", - заявил Зеленский.

агрессия (1704) безопасность (1099) Зеленский (20185) НАТО (9931) россия (95308) санкции (11247) членство в НАТО (1501) гарантия (154)


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Курице уже оторвали голову. Она еще чуток побегает, но уже не долго.
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05.07.2022 13:04 Ответить
Нема ніяких інших гарантій безбеки крім НАТО. Доведено Швецією і Фінляндією. Досить альтернативних балачок, ніхто притомний не буде створювати якесь окреме дієве "нато" спецом для України. Можуть красномовно зголоситися лише якісь мутні "гаранти", які є друзями рашки, а отже їхні "гарантії" нічого не варті. Наберіться вже хоробрості та здорового глузду й кажіть вголос, що нам треба до НАТО. Так, вони лякатимуться і казатимуть, що це неможливо. Але все неможливо доти, доки не почнеш робити
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05.07.2022 13:06 Ответить
Єдина гарантія безпеки це ядерна зброя США та Великобританії на території України,і у разі нападу можливість нею відповідати.
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05.07.2022 13:13 Ответить
не обов'язково відповідати з території України. Можна і з нейтральних вод.
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05.07.2022 13:58 Ответить
Дайте йому скумбрії,мальчік устал АТ вайни.
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05.07.2022 13:21 Ответить
"«https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3522317-zelenskij-mi-ne-v-nato-ale-na-comu-slahu.html Так, Україна не в НАТО. І коли ми зверталися, щоб почати рух до членства, отримали негативну відповідь навіть і на прохання про План дій щодо членства . ....», - сказав Zе"

Це коли Zе звертався до НАТО за ПДЧ?
Брехун, тля
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05.07.2022 13:55 Ответить
В дупу ваши гарантии бэзпэкы! Лучшая гарантия это сильныеЗСУ и НАТО!!
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05.07.2022 14:14 Ответить
Что за чушь он несёт ?
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05.07.2022 15:01 Ответить
Довбо...б в своєму репертурі.Зрання гундосе одне,на обід друге.Потім нюхне і такий войовничий стає.Зграя шакалів примітивних.Агрохламідія вже виліз,і знов про переговори.Падаль.
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04.12.2022 01:10 Ответить
 
 