Народу Беларуси нужно делать все, чтобы не втянуться в войну против Украины, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что белорусам нельзя молчать, когда с их территории улетают ракеты в сторону Украины.

Об этом он заявил во время выступления на 26-м ежегодном правительственном круглом столе The Economist, передает Цензор.НЕТ.

"Мы верим, что Беларусь не втянется в эту войну. Провокации есть и будут. ...С территории Беларуси были запущены ракеты. Очень много разного калибра, которые принесли страдания Украине. Мы понимаем, что это не решение белорусского народа. Мы считаем, что белорусскому народу нужно делать все, чтобы не втянуться в эту войну", - подчеркнул он.

Но, отметил президент, "и ответственность должна быть людей, которые видят, что происходит".

"Нельзя молчать и говорить, что это не мы, это с нашей территории Российская Федерация производит эти выстрелы", - подытожил глава государства.

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