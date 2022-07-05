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Новости Война
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Народу Беларуси нужно делать все, чтобы не втянуться в войну против Украины, - Зеленский

зеленський

Президент Владимир Зеленский заявил, что белорусам нельзя молчать, когда с их территории улетают ракеты в сторону Украины.

Об этом он заявил во время выступления на 26-м ежегодном правительственном круглом столе The Economist, передает Цензор.НЕТ.

"Мы верим, что Беларусь не втянется в эту войну. Провокации есть и будут. ...С территории Беларуси были запущены ракеты. Очень много разного калибра, которые принесли страдания Украине. Мы понимаем, что это не решение белорусского народа. Мы считаем, что белорусскому народу нужно делать все, чтобы не втянуться в эту войну", - подчеркнул он.

Но, отметил президент, "и ответственность должна быть людей, которые видят, что происходит".

"Нельзя молчать и говорить, что это не мы, это с нашей территории Российская Федерация производит эти выстрелы", - подытожил глава государства.

Читайте: Россия рассматривает территорию Украины как плацдарм для захвата других стран Европы, - Зеленский

Беларусь (7886) Зеленский (20185)


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Топ комментарии
+12
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05.07.2022 13:06
+9
До 24 лютого теж вірили , що ***** нагнав 120 тис орків під границі України тільки ради шашликів . Тільки олігархи геть полетіли з України УСІ- вони знали шо нападе.
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05.07.2022 13:09
+8
Вже нюхнув.
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05.07.2022 13:02
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Вже нюхнув.
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05.07.2022 13:02 Ответить
100%.может даже курнул чтобы шлифонутся. А белорусы флегмы с шариками, цветочками и плясками.царь пошлёт на убой, они и побегут
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05.07.2022 13:07 Ответить
Володя запропонував їм свій сценарій - на шашлики.
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05.07.2022 15:06 Ответить
Не знаю как он но ты точно - что в этот раз не так он сказал ? Или ляпнул лишь бы ляпнуть , или на глод не хватает ?
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05.07.2022 13:08 Ответить
Им пофик, лишь бы пнуть по поводу или без повода.
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05.07.2022 13:14 Ответить
ракети в нього "принесли страждання Україні", панімаєш?

Не вбили сотні і тисячи людей - а "принесли страждання"
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05.07.2022 13:54 Ответить
А это не то же самое, только другими словами?
Или кацапским новоязом увлекаешься?
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05.07.2022 14:05 Ответить
тоже самое тупорылый зеленский говорил про кацапов перед войной - они же типа такие же люди не будут воевать против украинцев - и что? обосрался ваш зеля и хуже того людей своих убил не предупредив о войне - а свою семью зеленое падло вывезло заранее
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05.07.2022 15:59 Ответить
"Ми віримо, що Білорусь не втягнеться у цю війну". Джерело:

Розвідки вже не має? Лише віра?
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05.07.2022 13:04 Ответить
До 24 лютого теж вірили , що ***** нагнав 120 тис орків під границі України тільки ради шашликів . Тільки олігархи геть полетіли з України УСІ- вони знали шо нападе.
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05.07.2022 13:09 Ответить
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05.07.2022 13:06 Ответить
белорусы могут воевать на стороне Украины. обеспечьте им права как для украинцев, которые хотят сбежать от войны, дайте им гражданство без отказа от белорусского. И так для всех кто хочет помогать воевать с орками.
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05.07.2022 13:06 Ответить
Гражданство - не презерватив , що роздають волонтеры на вулицях ЕС. В Україні його треба заслужить
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05.07.2022 13:11 Ответить
а кто это гражданство в Украине заслужил? Только те кто которые сейчас воюют или те кто им помогает. А все остальное это хлам. И кстати, давать гражданство будут против только кацапы, которые имеют уже украинское гражданство. Они будут против всегда, и сами не воюют и другим не дают помогать.
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05.07.2022 13:22 Ответить
убей себя об стену, помагалкин
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05.07.2022 13:56 Ответить
иди воюй уклонист гребаный
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05.07.2022 14:01 Ответить
ты какого *** сбежал из своего мухосранска и учишь кого как воевать бот ватный
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05.07.2022 16:01 Ответить
кто захочет по закону тот будет иметь, и не тебе это решать
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05.07.2022 13:32 Ответить
убейся апстену бот - белорусы такие же агрессоры как и твои кацапы
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05.07.2022 16:03 Ответить


Реєстрація: 03 липня 2022

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Я читаю: 0
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05.07.2022 13:13 Ответить
что хотела сказать?
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05.07.2022 13:30 Ответить
...чтобы ты сидел на бутылке молча, чмо лишнехромосомное
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05.07.2022 13:55 Ответить
тебя чечены уже посадили кацап замаскированный
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05.07.2022 13:59 Ответить
скотина кацапская в бан
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05.07.2022 16:04 Ответить
А почему бы и нет. Санитаров не пустит охрана, пока найЗеличайший раздает указания всему миру (кроме рабссеи, конечно).
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05.07.2022 13:07 Ответить
так дай приказ ответить огнем по территории Белорусии откуда белорусы и руские убивают украинцев. Жалкий малорос без гонора👇

"Не можна мовчати та говорити, що це не ми, це з нашої території Російська Федерація робить ці постріли", - підсумував глава держави. Джерело:
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05.07.2022 13:08 Ответить
Он смотрит дальше кончика своего носа.
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05.07.2022 13:16 Ответить
сраколиз вертайся до Неньки. у зєлі папір в параші закінчується,твій язик якраз підійде
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05.07.2022 14:32 Ответить
.i..
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05.07.2022 14:47 Ответить
ну сосати ти у нас умілець,******* = дегенерат)))
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05.07.2022 21:17 Ответить
да зеленский смотрит дальше своего носа - прямо в очко путлеру
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05.07.2022 16:05 Ответить
Як же ж чекав цього виступу білоруський народ!
Ну тепер вже точно почують!
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05.07.2022 13:09 Ответить
Добре що для Українців нічого не зробив щоб війни не було зелене *****.
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05.07.2022 13:10 Ответить
Обстріли нашої держави то не війна? зашийте йому писок, бажано назавжди!
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05.07.2022 13:15 Ответить
Я так розумію та сподіваюсь що у влади є і план Б крім камлання навколо народу Білорусі. Всі свідомі та адекватні давно втекли з того "раю", багато з них зі зброєю боронить Україну. А решта побіжить в атаку та будуть бити, різати і гвалтувати не гірше москалів.
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05.07.2022 13:20 Ответить
І коли вже нарешті до Зеленського дійде , що в Білорусі народ давно нічого не вирішує, як і в Рашці. Ну не можна бути настільки тупим, щоб цього не розуміти.
Народ Білорусі не буде воювати в Україні, для цього Бульбо-фюрер має армію, яку в любий момент може спрямувати на нас за наказом Ху*ла.
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05.07.2022 13:28 Ответить
Вова Кадирківським дон...дон... Гондон заград отрядам пох¥й кого гнати на убой , їм що кацап що Білорус.
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05.07.2022 13:37 Ответить
Схоже це вже питання днів. Думаю будуть атакувати Волинь і Рівненщину. Як зачеплять Польщу, то почнеться 3-тя світова.
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05.07.2022 13:46 Ответить
обосруться
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05.07.2022 16:06 Ответить
наївний криворізький в'юноша..доречі, це тільки мені здається, що він під отця всіх нородів косить? у того вуса і френч, який начебто товариш сталін проносив все доросле життя - і цей почав вже таскати щось подібне, сталін вуса таскав - цей щенячу неголеність..коли подусталый Зе почне палити - то все, реінкарнація вдбулась..
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05.07.2022 13:52 Ответить
Закусуй 😁🥒🍅
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05.07.2022 14:27 Ответить
Народу білорусії вже давно не існує, є білоруський підвид кацапа.
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05.07.2022 14:56 Ответить
Як хочу блюванути вмикаю шашличника.
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05.07.2022 15:16 Ответить
Народ Беларуси никогда не был настолько проукраински настроен как сейчас. Пока не было войны пропаганда неплохо работала, но сейчас только ябатьки хитрят. Но это чиновники или пенсионеры, у них все по-своему . Но открытых выступлений в полицейском государстве не будет. Те кто говорят что в полицейском государстве плохо управляемые народные массы смогут чего то добиться или дети наивные, или боты .
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05.07.2022 16:38 Ответить
Народ Беларуси такой же зомбированный как и в параше. Беларуси уже нет, это все параша...
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05.07.2022 18:07 Ответить
БССР в течение 50-80гг.. минувшего столетия была чуть ли не самой политически спокойной республикой на территории СССР, а ее граждане - наиболее последовательными сторонниками политики Москвы, направленной на русификацию и искоренение всего национального и белорусского в головах людей. С тех самых пор в этих самых головах кардинально мало что изменилось.
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05.07.2022 18:54 Ответить
Меняются времена, изменились и настроения общества. Украина сейчас на пике национально-освободительной борьбы. Придет это и в Беларуси, и других странах СНГ.
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05.07.2022 19:01 Ответить
 
 