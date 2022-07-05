ДТЭК планирует через суд взыскать с России средства для восстановления разрушенной инфраструктуры
Компания ДТЭК Рината Ахметова готовит иски против России для компенсации ущерба, нанесенного украинской инфраструктуре в результате военной агрессии.
Об этом сообщил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко в интервью изданию Forbes, передает Цензор.НЕТ.
"Мы активно сотрудничаем с руководством Украины. Сейчас прорабатывается законодательная база, чтобы можно было запустить эти процессы. Наша цель не судиться, чтобы судиться. Мы хотим выиграть суд, получить средства и инвестировать их в восстановление предприятий и инфраструктуры Украины", - сказал он.
Средства, взимаемые с страны-агрессора, пойдут на восстановление разрушенной войной инфраструктуры.
По словам Тимченко, продолжается формирование доказательной базы, а осенью начнутся более активные юридические действия.
Напомним, в конце июня бизнесмен Ринат Ахметов подал в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) иск против России относительно компенсации ущерба за разрушенную инфраструктуру в результате преступной военной агрессии.
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Нічого він відбудовувати не буде- стар вже
підприємства не важніше ніж міста України
Для ахметова Україна - дійна корова. Кастину коштів пустить на лікування, щоб не здохла та можна було доїти далі. Частину що залишиться - на яку-небуть нерухомість в Європі.
В ВАННИХ кімнатах работають рушникосушарки - ОСЬ ТАК МАЕ ВИГЛЯДАТИ УКРАЇНА БЕЗ ОЛІГАРХІВ !!