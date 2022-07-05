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Новости Война
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ДТЭК планирует через суд взыскать с России средства для восстановления разрушенной инфраструктуры

дтек

Компания ДТЭК Рината Ахметова готовит иски против России для компенсации ущерба, нанесенного украинской инфраструктуре в результате военной агрессии.

Об этом сообщил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко в интервью изданию Forbes, передает Цензор.НЕТ.

"Мы активно сотрудничаем с руководством Украины. Сейчас прорабатывается законодательная база, чтобы можно было запустить эти процессы. Наша цель не судиться, чтобы судиться. Мы хотим выиграть суд, получить средства и инвестировать их в восстановление предприятий и инфраструктуры Украины", - сказал он.

Средства, взимаемые с страны-агрессора, пойдут на восстановление разрушенной войной инфраструктуры.

По словам Тимченко, продолжается формирование доказательной базы, а осенью начнутся более активные юридические действия.

Напомним, в конце июня бизнесмен Ринат Ахметов подал в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) иск против России относительно компенсации ущерба за разрушенную инфраструктуру в результате преступной военной агрессии.

Читайте: В июне энергетики ДТЭК вместе с ВСУ вернули свет для 783 тысяч семей

агрессия (1704) иск (640) россия (95308) ДТЭК (520)


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Топ комментарии
+3
ДТЕК хоче відкусити шмат пирога ( 100 ярдів) та добавити Ахметову на літаки і вілли .
Нічого він відбудовувати не буде- стар вже
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05.07.2022 13:17
+2
Ахметов? Против путлера? Вдребезги? А Азовсталь как? При путлере такого слова нельзя употреблять?
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05.07.2022 13:23
+2
та він і молодий не особливо відбудовуванням страждав, тому наша країна і слабка така, бо вони всі не будівельники а на хлібники, та ще й вибагливі, вредні шкідники.
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05.07.2022 13:26
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ДТЕК хоче відкусити шмат пирога ( 100 ярдів) та добавити Ахметову на літаки і вілли .
Нічого він відбудовувати не буде- стар вже
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05.07.2022 13:17 Ответить
та він і молодий не особливо відбудовуванням страждав, тому наша країна і слабка така, бо вони всі не будівельники а на хлібники, та ще й вибагливі, вредні шкідники.
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05.07.2022 13:26 Ответить
Бі-бі-бі-бі-бі !
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05.07.2022 13:19 Ответить
Ой не смішіть наші тапочки, стягнути з ерефії в інтересах ДТЕКу . Вони десь мають не тільки європейські суди, а й великі лондонський і стокгольмський арбітражі. Вони не визнають жодних судів, це орки, там немає цивілізації і будь-якої відповідальності. Все це можливо лише за однієї умови- перемоги України у війні, виплат репарацій державі Україна, а потім приватному бізнесу. Тому звернення до п.Ріната : судіться і ставайте в чергу після держави.
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05.07.2022 13:21 Ответить
ну най хоч спробує, може хоч щось добре зробить, правда як і завжди тільки і виключно для себе, але нам теж буде хоч якась радість з цього.
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05.07.2022 13:29 Ответить
Так рашка уже сама официально заявляла что она не признает европейских институтов. Ахметке хочется чтобы про него не забыли, вдруг что то обломится)
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05.07.2022 13:23 Ответить
Ахметов? Против путлера? Вдребезги? А Азовсталь как? При путлере такого слова нельзя употреблять?
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05.07.2022 13:23 Ответить
Сосі лапу Ахметов - раніш за всю Україну ти нічого не отримаєш, бо твої
підприємства не важніше ніж міста України
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05.07.2022 13:26 Ответить
давай-давай сонечко наше ясне, ахметов, пусти рашці кров. Не все ж тобі з українців кров смоктати.
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05.07.2022 13:28 Ответить
Правники Ахметова вчились разом с россінами в Лондоні і Відні. Не зможуть вони зі своїми друзяками вести правні бої.
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05.07.2022 13:42 Ответить
Навіть якщо виграє суд - українцям це нічого не змінить.

Для ахметова Україна - дійна корова. Кастину коштів пустить на лікування, щоб не здохла та можна було доїти далі. Частину що залишиться - на яку-небуть нерухомість в Європі.
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05.07.2022 15:59 Ответить
В СЛОВАЧЧІНІ тиждень буда спека 31-34 . Зараз іде лівень
В ВАННИХ кімнатах работають рушникосушарки - ОСЬ ТАК МАЕ ВИГЛЯДАТИ УКРАЇНА БЕЗ ОЛІГАРХІВ !!
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05.07.2022 13:38 Ответить
души их ренат ! дави их бл@ !
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05.07.2022 13:39 Ответить
По факту- кошти на річну ремонтну кампанію пішли на відновлення мереж після бойових дій.
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05.07.2022 13:59 Ответить
Суд-судом, - нехай продасть пару вілл в Європі, куплені за рахунок витягнутих з казни України коштів, - дивись і на відбудову вистачить.
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05.07.2022 15:54 Ответить
ДТЕК дуже швидко відновлювали електроенергію на Київщині. Навіть дивно було. Працювали робітники кожен день,з ранку і до пізнього вечора. Міняли дроти,трансформатори. Наше село на 10К людей відновили десь за місяць. Це скоріше позитив і дуже правильно. Відновити людям за рахунок компанії,а потім судитись з окупантом.
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06.07.2022 01:22 Ответить
 
 