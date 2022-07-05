Угрожают "интернатами" и "армией ДНР": рашисты заставляют украинцев отдавать детей в школы с российской программой, - ГУР

Оккупанты заставляют украинцев отдавать детей в школы с российской учебной программой, в случае отказа угрожают лишать родительских прав.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Главном управлении разведки МО Украины.

"В Пологовском районе Запорожской области оккупационная власть заставляет граждан Украины отправлять своих детей в школы и детские сады, работающие по российской учебной программе. В них преподают учителя и воспитатели, приехавшие из РФ.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Рашисты нанесли удар по Степногорску, - Запорожская ОВА. ФОТО

В случае несогласия родителей оккупационная администрация грозится изымать детей из семей и оформлять их в интернаты. Самих родителей обещают наказывать административными мерами – мужчин направлять в "армию ДНР", женщин на коммунальные работы связаны с уборкой города", - говорится в сообщении.