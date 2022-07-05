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Новости Война
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22 млн тонн зерновых заблокировано в Украине, еще мы ожидаем около 60 млн тонн осенью, - Зеленский

зерно

Украина работает над разными возможностями возобновления экспорта зерновых в другие страны. Сейчас 22 млн тонн украинских зерновых заблокированы.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил на совместной пресс-конференции с премьером Швеции Магдаленой Андерссон в Киеве, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на BBC.

"Еще мы ожидаем около 60 млн. тонн осенью. Там будет действительно совсем сложная ситуация", - отметил президент.

Одновременно он сказал, что работает с ООН над открытием безопасного коридора, который позволил бы Украине экспортировать зерно из своих черноморских портов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ответом на вызовы для Европы со стороны РФ могут быть большее объединение и гарантии безопасности, - Зеленский

"Мы заинтересованы, чтобы наши аграрии продолжали работать в следующем году, в следующем урожае. Для этого нам нужно экспортировать все это зерно - ячмень, пшеницу, кукурузу. Украинское государство не теряет времени даром. Мы ищем разные пути для экспорта нашего зерна, в частности, железной дорогой и по рекам, и мы ежедневно увеличиваем этот экспорт", - заявил Зеленский.

Напомним, в Украине российские захватчики захватили и заблокировали 15 портов. Работают только порты на Дунае.

Для разрешения глобального продовольственного кризиса, возникшего в результате блокирования Россией портов, Украина ежемесячно наращивает объемы экспорта зерна через западные границы. Также вместе с партнерами ведется поиск способов разблокировки экспорта.

Также россияне вывозят продовольствие с временно оккупированных украинских территорий.

Зеленский (20185) зерно (1067) экспорт (874) продовольствие (262) блокирование (461)


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Топ комментарии
+6
З голоду не помремо. Все інше, проблеми голодуючих.
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05.07.2022 14:25
+6
Путлера кормить в Гааге будем зёрнами, как конченную крысу.
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05.07.2022 14:25
+4
Володимир Олександрович! Ситуація вже складна - закупівельні ціни впали, приміщень для зберігання недостатньо, НІБУЛОН взагалі не приймає. А вкладалися б в озброєння - пуйло і напасти не посміло б.
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05.07.2022 14:31
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З голоду не помремо. Все інше, проблеми голодуючих.
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05.07.2022 14:25 Ответить
Як що НЕ ЗГНИЄ!
В нас нема стільки елеваторів, що би довго зберігати експортне зерно.
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05.07.2022 14:40 Ответить
так пусть дают нужное нам оружие , в тех объёмах , что мы просим .
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05.07.2022 15:02 Ответить
Путлера кормить в Гааге будем зёрнами, как конченную крысу.
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05.07.2022 14:25 Ответить
Только когда гопака выполнять научится, дедуган же как бы натренированный мачо.
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05.07.2022 14:32 Ответить
Володимир Олександрович! Ситуація вже складна - закупівельні ціни впали, приміщень для зберігання недостатньо, НІБУЛОН взагалі не приймає. А вкладалися б в озброєння - пуйло і напасти не посміло б.
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05.07.2022 14:31 Ответить
Ви смішні - "Проблєми індєйцев шеріфа не турбують") Судячи з усього, зелена шобла і надалі не планує вкладатися в оброєння, вони вже потирають лапки в очікуванні грошей на відновлення України.
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05.07.2022 14:35 Ответить
не очікуй !!! бо вже на корню палять...та по коморах шмаляють (горить разом з коморами вже новій зібраний врожай)
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05.07.2022 14:31 Ответить
к сожалению горит в зеленодольске 40 тонн сгорело нового урожая от обстрелов рсзо😡
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05.07.2022 16:44 Ответить
Хозяйственными делами в Украине занимается премьер Шмыгаль...и кабинет целых министров...
Какого фига шут лезет в колхоз, ?
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05.07.2022 14:37 Ответить
Доки одні відосики бачитемо ? Де дії президента України а не артиста серіалу "Слуга народу"?
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05.07.2022 14:39 Ответить
пане Президент
ми будем скиглити чи щось робити?
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05.07.2022 14:43 Ответить
Злые языки кажуть шо в Раде 450 дармоедов дупататов...но в Ze аж 550 чуваков при дворе...его величества...та брешуть блогеры...у Зелемойских тока Артистович и Безуглая...остальные на общественных началах и без зарплаты в 150 000...а кое у кого и все пол Ляма...зелени американской...шо таке Гривня понятия не знают...
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05.07.2022 14:45 Ответить
Шо, і податки з зерна заплатите?
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05.07.2022 14:54 Ответить
Зерно, яке не можуть експортувати - це власність приватних агрохолдингів. Щось я не чую заяв від них про проблеми з відвантаженням, так виходить, що президент лобіює (лобісти безкоштовно не працюють) інтереси бізнесменів. Тобто шалене підняття цін на продукти і товари - це нікого не хвилює, бо бізнес самий визначає свою маржу, а стосовно інтересів приватних агрохолдингів - враз Зеленський став "адвокатом" і начисто спереживався за голодаючих Африки і Азії.
Зараз сотні тисяч громадян України живуть за рахунок західної допомоги, .але зелених покидьків це не хвилює. Тому хай покупці вирішують ці проблеми самі, а влада повинна зайнятися проблемами власних громадян.
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05.07.2022 15:30 Ответить
нужно очистить черное море от кацапського флота
и все будет УКРАИНА!!
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05.07.2022 15:51 Ответить
так перерабойте в муку макароны вермишель спагетти в чем дело? ждать что московиты новый урожай в амбарах или элеваторах пожгут? в чем проблема не понятно
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05.07.2022 16:41 Ответить
Склад с зерном загорелся после обстрела россиянами села, - ГосЧС

По имеющейся информации, сегодня, 5 июля, российские войска из артиллерии обстреляли район населенного пункта Великая Костромка Криворожского района.

"Враг попал в сельскохозяйственное предприятия. Разрушено склады с зерном. Там начался пожар. Предварительно, люди не пострадали", - сообщили в ведомстве.

К ликвидации возгорания были привлечены 10 сотрудников ГосЧС при поддержке двух единиц техники.

Поле пшеницы сгорело в Днепропетровской области после обстрела со стороны войск РФ

В результате обстрела Криворожского района Днепропетровской области со стороны российских оккупационных войск произошло возгорание на пшеничном поле вблизи населенного пункта Марьянское.
Соответствующее заявление сделал председатель Криворожской военной администрации Евгений Ситниченко в своем Telegram-канале.

"Сегодня день в Криворожском районе прошел не спокойной. Были обстреляны приграничные территории Широкинской и Зеленодольской общин. В результате обстрела вблизи населенного пункта Марьянское загорелось поле пшеницы", - сказал Ситниченко.

Обстрел пшеничного поля также прокомментировал глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук. По его словам, российские войска целенаправленно наносят удары по полям, чтобы ослабить ресурсы Украины и создать продовольственный кризис.
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05.07.2022 19:20 Ответить
Прогноз експортного потенціалу зернового ринку в 2022/23 МР підвищено до 40,6 млн т, а це більше половини планового урожаю. Якщо агарарії не продадуть, то і не посіють, ВВП і експортні надходження валюти будуть зменшуватися...

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05.07.2022 19:34 Ответить
 
 