22 млн тонн зерновых заблокировано в Украине, еще мы ожидаем около 60 млн тонн осенью, - Зеленский
Украина работает над разными возможностями возобновления экспорта зерновых в другие страны. Сейчас 22 млн тонн украинских зерновых заблокированы.
Об этом президент Владимир Зеленский заявил на совместной пресс-конференции с премьером Швеции Магдаленой Андерссон в Киеве, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на BBC.
"Еще мы ожидаем около 60 млн. тонн осенью. Там будет действительно совсем сложная ситуация", - отметил президент.
Одновременно он сказал, что работает с ООН над открытием безопасного коридора, который позволил бы Украине экспортировать зерно из своих черноморских портов.
"Мы заинтересованы, чтобы наши аграрии продолжали работать в следующем году, в следующем урожае. Для этого нам нужно экспортировать все это зерно - ячмень, пшеницу, кукурузу. Украинское государство не теряет времени даром. Мы ищем разные пути для экспорта нашего зерна, в частности, железной дорогой и по рекам, и мы ежедневно увеличиваем этот экспорт", - заявил Зеленский.
Напомним, в Украине российские захватчики захватили и заблокировали 15 портов. Работают только порты на Дунае.
Для разрешения глобального продовольственного кризиса, возникшего в результате блокирования Россией портов, Украина ежемесячно наращивает объемы экспорта зерна через западные границы. Также вместе с партнерами ведется поиск способов разблокировки экспорта.
Также россияне вывозят продовольствие с временно оккупированных украинских территорий.
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В нас нема стільки елеваторів, що би довго зберігати експортне зерно.
Какого фига шут лезет в колхоз, ?
ми будем скиглити чи щось робити?
Зараз сотні тисяч громадян України живуть за рахунок західної допомоги, .але зелених покидьків це не хвилює. Тому хай покупці вирішують ці проблеми самі, а влада повинна зайнятися проблемами власних громадян.
и все будет УКРАИНА!!
По имеющейся информации, сегодня, 5 июля, российские войска из артиллерии обстреляли район населенного пункта Великая Костромка Криворожского района.
"Враг попал в сельскохозяйственное предприятия. Разрушено склады с зерном. Там начался пожар. Предварительно, люди не пострадали", - сообщили в ведомстве.
К ликвидации возгорания были привлечены 10 сотрудников ГосЧС при поддержке двух единиц техники.
Поле пшеницы сгорело в Днепропетровской области после обстрела со стороны войск РФ
В результате обстрела Криворожского района Днепропетровской области со стороны российских оккупационных войск произошло возгорание на пшеничном поле вблизи населенного пункта Марьянское.
Соответствующее заявление сделал председатель Криворожской военной администрации Евгений Ситниченко в своем Telegram-канале.
"Сегодня день в Криворожском районе прошел не спокойной. Были обстреляны приграничные территории Широкинской и Зеленодольской общин. В результате обстрела вблизи населенного пункта Марьянское загорелось поле пшеницы", - сказал Ситниченко.
Обстрел пшеничного поля также прокомментировал глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук. По его словам, российские войска целенаправленно наносят удары по полям, чтобы ослабить ресурсы Украины и создать продовольственный кризис.
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