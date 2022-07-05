22 млн тонн зерновых заблокировано в Украине, еще мы ожидаем около 60 млн тонн осенью, - Зеленский

Украина работает над разными возможностями возобновления экспорта зерновых в другие страны. Сейчас 22 млн тонн украинских зерновых заблокированы.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил на совместной пресс-конференции с премьером Швеции Магдаленой Андерссон в Киеве, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на BBC.

"Еще мы ожидаем около 60 млн. тонн осенью. Там будет действительно совсем сложная ситуация", - отметил президент.

Одновременно он сказал, что работает с ООН над открытием безопасного коридора, который позволил бы Украине экспортировать зерно из своих черноморских портов.

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"Мы заинтересованы, чтобы наши аграрии продолжали работать в следующем году, в следующем урожае. Для этого нам нужно экспортировать все это зерно - ячмень, пшеницу, кукурузу. Украинское государство не теряет времени даром. Мы ищем разные пути для экспорта нашего зерна, в частности, железной дорогой и по рекам, и мы ежедневно увеличиваем этот экспорт", - заявил Зеленский.

Напомним, в Украине российские захватчики захватили и заблокировали 15 портов. Работают только порты на Дунае.

Для разрешения глобального продовольственного кризиса, возникшего в результате блокирования Россией портов, Украина ежемесячно наращивает объемы экспорта зерна через западные границы. Также вместе с партнерами ведется поиск способов разблокировки экспорта.

Также россияне вывозят продовольствие с временно оккупированных украинских территорий.