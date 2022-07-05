Участвующие в захвате Луганской области подразделения "ДНР" и "ЛНР" перемещаются на донецкое направление, - главарь террористов Пушилин
Подразделения оккупационных сил "ДНР" и "ЛНР" после якобы захвата всей Луганщины перебрасываются на донецкое направление.
Об этом заявил глава террористов "ДНР" Денис Пушилин, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.
Марионетка Кремля уверяет, что Луганщина якобы полностью оккупирована.
"Мы уже можем говорить, что и наш участвовавший корпус... - он перемещается на донецкое направление. Также перемешается и второй корпус Луганский", - сказал Пушилин.
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Сралинская область.столица Юзовка.переименована в город Сралино...в 1935,г..
в честь вождя мирового говна ...почему город назвали не Джугашвильск никто не знает до сих пор...
прям армия александра завоевателя))