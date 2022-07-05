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Новости Война
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Участвующие в захвате Луганской области подразделения "ДНР" и "ЛНР" перемещаются на донецкое направление, - главарь террористов Пушилин

террорист,днр,лнр,враг

Подразделения оккупационных сил "ДНР" и "ЛНР" после якобы захвата всей Луганщины перебрасываются на донецкое направление.

Об этом заявил глава террористов "ДНР" Денис Пушилин, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.

Марионетка Кремля уверяет, что Луганщина якобы полностью оккупирована.

"Мы уже можем говорить, что и наш участвовавший корпус... - он перемещается на донецкое направление. Также перемешается и второй корпус Луганский", - сказал Пушилин.

Также читайте: Обменивать и помиловать трех иностранных бойцов ВСУ, которых "приговорили" к смертной казни в "ДНР", не планируют, - глава террористов Пушилин

армия РФ (18994) оккупация (10103) Донецкая область (9470) Пушилин Денис (134) Луганская область (6486)


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Топ комментарии
+21
вирішили повністю утилізувати всю сепарню , це добре після війни не стоятиме питання що з ними робити .
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05.07.2022 14:32
+15
Пушок? Ты еще живой? Береги себя для международного трибунала, там ты будешь звездой, но второго плана.
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05.07.2022 14:29
+9
А мені здається, що він би міг скласти дуже непогану компанію моторилі та захерченко.
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05.07.2022 14:46
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А послабить не боишься захваченное.
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05.07.2022 14:29 Ответить
А ЗСУ будет отбивать окупированные орками города?
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05.07.2022 14:36 Ответить
А є якісь проблеми?
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05.07.2022 14:39 Ответить
Так он кококококоорк інтєрєсується
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05.07.2022 14:46 Ответить
Разоткровенничался. Это и ежу понятно.

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05.07.2022 14:29 Ответить
Пушок? Ты еще живой? Береги себя для международного трибунала, там ты будешь звездой, но второго плана.
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05.07.2022 14:29 Ответить
Когда будет международный трибунал, Пушок будет за ним наблюдать где-нибудь из Никарагуа. Он первым сдриснет далеко-далеко, как только жареным запахнет.
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05.07.2022 14:38 Ответить
А мені здається, що він би міг скласти дуже непогану компанію моторилі та захерченко.
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05.07.2022 14:46 Ответить
Це через півтора року. Війна точно не закінчиться і до ГРУ повернуться ті, що раніше цю мерзоту знищували, бо сьогодні діюча може викрадати ьільки Чаусів і клепати відоси.
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05.07.2022 15:34 Ответить
вирішили повністю утилізувати всю сепарню , це добре після війни не стоятиме питання що з ними робити .
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05.07.2022 14:32 Ответить
і то вірно, бо почнуть шмарклі розмазувати, до ЄСПЛ-ів жалюгідні свої кляузи писати і грайся з ними всіма. вони ж як той шаріков - права-то свої знають, відповідальності знати не хочуть.
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05.07.2022 14:54 Ответить
и даже дыныры перемещаются ??? а откуда ж они перемещаются ??? с територрии рашки чё ли?
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05.07.2022 14:33 Ответить
А уже реально вся Луганщина под орками? Ни одного села за нами не осталось?
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05.07.2022 14:34 Ответить
Взорвать все склады с БК пусть рогатками воюют. Нужны Himars штук 100
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05.07.2022 14:34 Ответить
Чтобы взорвать все склады и 4 химарсов хватит, главное знать куда стрелять.
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05.07.2022 14:53 Ответить
Не потрбіно Хімарсів 100 штук, інакше в США їх би було десятки тисяч. Це точна зброя для виносу орчих скадів і того що нам вже пообіцяли більш ніж достаньо. Єдине чого б не вистачало - це далекобійних ракет, щоб винести взагалі все.
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05.07.2022 15:05 Ответить
Если они перемещаются из Северодонецка и Лисичанска, будет как раз момент возвратить это города.
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05.07.2022 14:35 Ответить
Луганьдонці поставлять там блокпости та міліцію. Не пройдеш.
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05.07.2022 15:10 Ответить
Не пройдешь. Але грохнути iх можна! Та нужно!
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06.07.2022 00:54 Ответить
Куда, а хто ж буде Луганщину утримувати?
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05.07.2022 14:36 Ответить
Новина капець. Незрозуміло було. Єдиний в світі хто цього не знає то наш шашличний лідор. Славімо його.
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05.07.2022 14:43 Ответить
"підрозділи"..., це ніякі не підрозділи, це банди терористичних угруповань лнр/днр...
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05.07.2022 14:44 Ответить
Думка Пеніса Душиліна тут нікого не цікавить. Його подальша доля - годувати хробаків. Тому це створіння нехай краще готується до землі...
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05.07.2022 14:48 Ответить
Из истории.
Сралинская область.столица Юзовка.переименована в город Сралино...в 1935,г..
в честь вождя мирового говна ...почему город назвали не Джугашвильск никто не знает до сих пор...
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05.07.2022 14:52 Ответить
М'ясо наближається, м'ясо наближається, Coca Cola
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05.07.2022 14:53 Ответить
Цікаво, якщо так звані ДНР і ЛНР різні держави, то ,тому в ДНР перший армійський корпус, а в ЛНР другий? А де 1армійський корпус ЛНР, куди подівся?
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05.07.2022 14:59 Ответить
"НЕДОБИТКИ"---- вас ДОБ'ЮТЬ!!!
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05.07.2022 15:04 Ответить
тепер апалченци Лири, зараз ваша черга обурюватися що воюєте за чужу "країну")))))
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05.07.2022 15:09 Ответить
А как же отпуск, Путин же обещал.
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05.07.2022 15:10 Ответить
То он расейским войскам обещал, за мясо разговора не было.
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05.07.2022 15:20 Ответить
Кому вы верите?
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05.07.2022 15:59 Ответить
Це й так було очевидно питання що робить наше командування щоб не було того що на луганщині
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05.07.2022 15:22 Ответить
от перемены мест их участь не изменится-БУДУТ РАЗБИТЫ,осуждены и лишатся вообще права как-то влиять в уже освобождённой Украине на внутреннюю политику и не будет Донбасс иметь стольких мест в Раде,сколько было у них до 14 года
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05.07.2022 15:22 Ответить
крайний слева Кубрак правда он в мацкве.а папаша его с салатом работали при макеевской коммендатуре где занимались похищениями людей.надеюсь весь этот зброд получит билеты в партер к кобзону
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05.07.2022 15:22 Ответить
Треба додати що "залишки підрозділів"
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05.07.2022 15:27 Ответить
Чипушило тварь не в лифт не хочет лезть, не в кафе заходить.Я думаю для него что-нибудь оригинальное придумают.
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05.07.2022 15:53 Ответить
скільки ж їх ще живих то?
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05.07.2022 16:04 Ответить
Fresh meat. Cutlets or steak this time? Stake, please. Make it well done.
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05.07.2022 16:28 Ответить
О, Пенис Душилин проснулся .
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05.07.2022 16:38 Ответить
Лугандонські і даунбасовські вояки для Росії - біологічне сміття, непотріб, який кидають в бій, щоб виснажити наші ЗСУ.
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05.07.2022 16:45 Ответить
Лугандонів в полон не брати! Їх кацапи і не обмінюють!
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05.07.2022 18:40 Ответить
Саме так)Докупи збирайтеся,бо менше ракет на ваш спокій вічний піде.Бажано коло складів та в казармах,можна й на товарних вагонах))
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05.07.2022 18:43 Ответить
там из них еще кто то остался?
прям армия александра завоевателя))
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05.07.2022 19:57 Ответить
 
 