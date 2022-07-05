Риска высадки российского морского десанта РФ в Одесской области нет, - ОВА

В Одесской области нет риска высадки морского десанта РФ и в ближайшее время, наверное, не будет активной подготовки к проведению такой военно-морской операции.

Об этом заявил спикер ОВА Сергей Братчук, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Когда мы говорим о постоянном риске высадки морского десанта, понимаем, видим и знаем, что сегодня его нет. И, видимо, в ближайшее время не будет активной подготовки к проведению такой военно-морской десантной операции. Потому что у врага для этого нет никаких возможностей, не созданы никакие условия", - пояснил он.

По словам Братчука, условий для проведения такой операции создано не будет, потому что оккупанты не имеют "никаких успехов на суше, на южном направлении".

"И понятно, что после того, как был освобожден и взят под огневой контроль (ВСУ. - Ред.) остров Змеиный, поселок Белый Измаильского района, то враг отброшен на большее расстояние именно в нашей морской акватории. Поэтому о десанте речь не идет", – добавил спикер ОВА.

В то же время, отметил Братчук, угроза нанесения ракетных ударов по Одессе и области остается очень высокой.

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