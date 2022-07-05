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Новости Война
2 011 15

Риска высадки российского морского десанта РФ в Одесской области нет, - ОВА

море,пляж,одещина

В Одесской области нет риска высадки морского десанта РФ и в ближайшее время, наверное, не будет активной подготовки к проведению такой военно-морской операции.

Об этом заявил спикер ОВА Сергей Братчук, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Когда мы говорим о постоянном риске высадки морского десанта, понимаем, видим и знаем, что сегодня его нет. И, видимо, в ближайшее время не будет активной подготовки к проведению такой военно-морской десантной операции. Потому что у врага для этого нет никаких возможностей, не созданы никакие условия", - пояснил он.

По словам Братчука, условий для проведения такой операции создано не будет, потому что оккупанты не имеют "никаких успехов на суше, на южном направлении".

"И понятно, что после того, как был освобожден и взят под огневой контроль (ВСУ. - Ред.) остров Змеиный, поселок Белый Измаильского района, то враг отброшен на большее расстояние именно в нашей морской акватории. Поэтому о десанте речь не идет", – добавил спикер ОВА.

В то же время, отметил Братчук, угроза нанесения ракетных ударов по Одессе и области остается очень высокой.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В течение 4 июля на южном направлении уничтожено 30 оккупантов, 1 танк Т-64, 1 РСЗО, 1 САУ и 2 склада с боеприпасами, - ОК "Південь"

армия РФ (19011) Одесская область (3538) Братчук (105)


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Топ комментарии
+8
Тому бухайте, трахайтесь, жеріть та купайтеся у морі.
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05.07.2022 15:06
+8
Ризику висадки російського морського десанту РФ на Одещині немає, На глубинном языке наших чиновников это, наверное, означает Ризик висадки російського морського десанту РФ на Одещині ЗАЛИШАЄТЬСЯ ?

Ми же помним, как они оценивали ситуацию ПЕРЕД вторжением агрессора в феврале ?
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05.07.2022 15:07
+3
вроде это в марте отлично высаживались дохляки на паршютах, висели на стропах как живые
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05.07.2022 15:11
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Тому бухайте, трахайтесь, жеріть та купайтеся у морі.
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05.07.2022 15:06 Ответить
Бухати і трахатися в морі зараз - мабуть, найромантичніший спосіб потрапити до лав ЗСУ
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05.07.2022 15:28 Ответить
В море при купании может трахалку оторвать. Вместе с головой.
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05.07.2022 16:18 Ответить
Ризику висадки російського морського десанту РФ на Одещині немає, На глубинном языке наших чиновников это, наверное, означает Ризик висадки російського морського десанту РФ на Одещині ЗАЛИШАЄТЬСЯ ?

Ми же помним, как они оценивали ситуацию ПЕРЕД вторжением агрессора в феврале ?
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05.07.2022 15:07 Ответить
Да і Лисичанськ кацапам не взяти, а по арестовичу то вже взагалі перемогли і ввх в Гаазі.
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05.07.2022 17:13 Ответить
вроде это в марте отлично высаживались дохляки на паршютах, висели на стропах как живые
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05.07.2022 15:11 Ответить
Та хай висаджуються. Раніше висадяться, ранше здохнуть. Їх тут дуже гарно підготувалися зустрічати.
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05.07.2022 15:24 Ответить
нема вже кому висаджуватися - всіх кацапських морпіхів перебили в степах України. А нових хто-зна коли підготують
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05.07.2022 17:12 Ответить
риска нет , а потом случайно появится
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05.07.2022 15:59 Ответить
Війна повномасштабна йде, а вони : "Різіков німає" Це що таке ? Звідки ви знаєте плани супротивника, він вам свої розкрив в обмін на ваші ? Ризик завжди є.
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05.07.2022 16:12 Ответить
Десант возможен, но только на крейсер Мааац-Ква...
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05.07.2022 16:19 Ответить
Нервных просят не смотреть!
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05.07.2022 17:16 Ответить
зачем им десант.... это ссыкотно.... есть рабочая тактика, города берутся и так..... инициатива у них
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05.07.2022 17:21 Ответить
 
 