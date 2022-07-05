Уничтожение базы оккупантов в Мелитополе: Более 200 рашистов ликвидированы и более 300 ранены

В результате уничтожения Вооруженными силами военной базы оккупантов в Мелитополе были ликвидированы более 200 российских военных.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом заявил мэр Иван Федоров.

По его словам, во время уничтожения базы противника были ликвидированы казармы с оккупантами, склады горюче-смазочных материалов, склады с боеприпасами, а также многие смежные здания.

"О предыдущих потерях можно сказать, что более 200 рашистов были полностью уничтожены, это не по официальной, но по достаточно достоверной информации. Более 300 рашистов были ранены", - сказал мэр.

Напомним, ранее сообщалось о взрывах на мелитопольском аэродроме, где базируются оккупанты.

Позже мэр Иван Федоров заявил, что аэродрома как военной базы российских захватчиков уже нет.

Читайте: Оккупанты запугивают мелитопольцев лишением родительских прав, - мэр Федоров