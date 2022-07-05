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Новости Война
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Уничтожение базы оккупантов в Мелитополе: Более 200 рашистов ликвидированы и более 300 ранены

мелітополь

В результате уничтожения Вооруженными силами военной базы оккупантов в Мелитополе были ликвидированы более 200 российских военных.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом заявил мэр Иван Федоров.

По его словам, во время уничтожения базы противника были ликвидированы казармы с оккупантами, склады горюче-смазочных материалов, склады с боеприпасами, а также многие смежные здания.

"О предыдущих потерях можно сказать, что более 200 рашистов были полностью уничтожены, это не по официальной, но по достаточно достоверной информации. Более 300 рашистов были ранены", - сказал мэр.

Напомним, ранее сообщалось о взрывах на мелитопольском аэродроме, где базируются оккупанты.

Позже мэр Иван Федоров заявил, что аэродрома как военной базы российских захватчиков уже нет.

Читайте: Оккупанты запугивают мелитопольцев лишением родительских прав, - мэр Федоров

Мелитополь (612) оккупация (10103) уничтожение (6803) Федоров Иван (464)


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Топ комментарии
+58
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05.07.2022 15:15
+47
Інсайдер опублікував, що це була одна з 4-х таких баз зі складами в Мелітополі, то хлопцям трохи треба піднатужитись ще по 3-х базах і угрупуваннях, а тоді бігом вилапувати тих козломордих кацапів, які прийшли вбивати, грабувати і гвалтувати. Смерть оркам.
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05.07.2022 15:37
+43
навіть 10-20-30-40... тисяч ніколи не компенсують життя жодного нашого воїна !
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05.07.2022 15:19
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Потрібно повторювати це і частіше. А 17 вагонів з ************ з Криму все - таки надійшли ... Чонгарський міст мене особисто муляє !!! І Антоновський чому ще стоїть ?
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05.07.2022 16:51 Ответить
Напустять побільше кацапів через Дніпро, потім підірвуть мости і склади , і - бінго.

Можна пакувати москалів, хто не втече вплав .
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05.07.2022 18:26 Ответить
Под Киевом их кстати так и *******. Давали через Ирпень роте переправиться, а потом переправу артой на ноль, а роту расстреливали. Возле Морщуна одна рота 72-ки таким образом больше тысячи орков положила.
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06.07.2022 14:15 Ответить
СЛАВА ВСУ!ГЕРОЯМ СЛАВА!
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05.07.2022 16:55 Ответить
Якого *** в окупованих містах працюють лікарні?
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05.07.2022 17:03 Ответить
Таке враження що нашим медиками байдуже кого доїти на бабос !
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05.07.2022 17:04 Ответить
Як би ця заява була б від речників ВСУ, то повірив би. Цей Федоров мутний тип та великий брехун. Слуга свого хазяїна і ще невідомо на кого працює.
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05.07.2022 17:19 Ответить
Знаєте, обстріл був суттєвий, по деяких підрахунках 36 ракет, по 18 з різницею в декілька годин. Били Хімарсами. Якщо там були казарми, росіянам пощастило що вбитими тільки 200. Думаю з 300х ще немало перейде в 200
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05.07.2022 17:43 Ответить
І так швидко його обміняли --консерва
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05.07.2022 20:09 Ответить
Херсонського мера не спішать міняти.
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06.07.2022 06:45 Ответить
Засмутила стрілянина в США на параді Дня Незалежності. Акт терору, як і ті що здійснює Росія. Новина втрат росіян в Мелітополі підняла трохи настрій. Дякуємо Хімарсам і нашим союзникам, сумуємо і радіємо разом. Сумуємо за Твтратою людей і радіємо знищенню ворогів.
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05.07.2022 17:35 Ответить
Засмутила стрілянина в США на параді Дня Незалежності. Акт терору, як і ті що здійснює Росія а Украіні. Новина втрат росіян в Мелітополі суттєво підняла настрій. Дякуємо Хімарсам і нашим союзникам, сумуємо і радіємо разом. Сумуємо за втрату людей і радіємо знищенню ворогів.
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05.07.2022 17:38 Ответить
жінки розбагатіють. в мордорі всі довольні.
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05.07.2022 17:39 Ответить
Ніт. Рабокацапів записуючи як "прапал бєзвєсті " й компенсації не дають.... "мнагахадовачка" від ***** аднака 🤣🤣😍
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05.07.2022 23:44 Ответить
В перервах між концертами кабзон розбудовує свою печеру в пеклі. Аби на всіх вистачило
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05.07.2022 18:26 Ответить
Чорти сьогдні заклопотані! Ні дня перекурів для них.
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05.07.2022 18:26 Ответить
Дуже добре але було би ще краще були би всі 200!!!
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05.07.2022 18:27 Ответить
Як я хочу читати такі новини щораз,коли заходжу на сторінку новин))Хотілося б ще таке читати про "на 100% асвабаждьонную луґанщіну".
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05.07.2022 18:39 Ответить
А чому у зведені про втрати 100-150 як і завжди?
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05.07.2022 18:46 Ответить
Маловато будет! Поджарьте сук ещё
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05.07.2022 18:47 Ответить
Слава ЗСУ! Херачте козломордых, шоб и духу их тут не было!
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05.07.2022 20:44 Ответить
Чо опять скажете то была одна недоделанная Богдана, или Игла? Ааааа нет то наверное Нептуны прилетели!
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06.07.2022 00:47 Ответить
Вова, їб@ш їх бл@дь.
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06.07.2022 05:41 Ответить
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06.07.2022 07:50 Ответить
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